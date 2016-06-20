Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi

Google'ın web tarayıcısı Chrome'un son dönemde iyiden iyiye dizüstülerde bataryaya olumsuz etkileri olduğu bilinen bir gerçek halini almaya başladı. Bu konunun farkında olan şirket geçtiğimiz günlerde yayınlayacağı güncellemelerle bu soruna bir çözüm getireceği sözünü vermişti. Tarayıcıların batarya süresi testlerini yapan Microsoft da yayınladığı videoyla bilinen gerçeği ortaya çıkardı.

Tarayıcıların güç tüketimi için aynı kondisyondaki Surface bilgisayarlarda iki ayrı test yapan firma, testlerin ilkinde tarayıcıların popüler sitelerde yapılan tipik gezinme değerlerini ölçüyor. İkinci testte ise HD video yayın akışı denemesi yapılırken beklenildiği gibi ilk olarak 4 saat 19 dakika sonra Chrome'un açık olduğu bilgisayarın bataryası biterken son olarak ise 7 saat 22 dakika sonra Edge tarayıcısının açık olduğu bilgisayar kapanıyor.

Microsoft'un tarayıcısı yapılan testlerde otomatik olarak ayarlanan siteleri açma, makaleler arasında kaydırma, video izleme ve yeni sekme açma döngüsünde de Chrome, Opera ve Firefox'u geride bırakmayı başarıyor. Milyonlarca Windows 10 yüklü cihazdan topladığı verileri de paylaşan şirket Microsoft Edge ve Firefox'un Google Chrome'dan daha verimli olduğu bilgisini ortaya döküyor.

Şirket Edge tarayıcısı üzerinden kullanıcı sayısını arttırmaya çalışırken henüz daha yeni sayılabilecek tarayıcının Chrome ve Firefox'a göre hala eksikleri bulunuyor. Edge'de tarayıcı eklentileri desteği henüz yer almazken bu yaz gelecek Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile tarayıcının bu desteğe kavuşması ve daha da batarya dostu olması planlanıyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/06/20/more-battery-with-edge/