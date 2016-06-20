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Microsoft, Chrome'un ne kadar batarya katili olduğunu bir kez daha gösterdi

Microsoft tarayıcılar üzerinde yaptığı testlerle kendi tarayıcısı Edge'in ne kadar verimli olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra testlerde tahmin edildiği üzere Chrome sonuncu olarak yer alıyor.
2 yıl
18,5b
1
52
Tarayıcılar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın web tarayıcısı Chrome'un son dönemde iyiden iyiye dizüstülerde bataryaya olumsuz etkileri olduğu bilinen bir gerçek halini almaya başladı. Bu konunun farkında olan şirket geçtiğimiz günlerde yayınlayacağı güncellemelerle bu soruna bir çözüm getireceği sözünü vermişti. Tarayıcıların batarya süresi testlerini yapan Microsoft da yayınladığı videoyla bilinen gerçeği ortaya çıkardı.
Tarayıcıların güç tüketimi için aynı kondisyondaki Surface bilgisayarlarda iki ayrı test yapan firma, testlerin ilkinde tarayıcıların popüler sitelerde yapılan tipik gezinme değerlerini ölçüyor. İkinci testte ise HD video yayın akışı denemesi yapılırken beklenildiği gibi ilk olarak 4 saat 19 dakika sonra Chrome'un açık olduğu bilgisayarın bataryası biterken son olarak ise 7 saat 22 dakika sonra Edge tarayıcısının açık olduğu bilgisayar kapanıyor.
Microsoft'un tarayıcısı yapılan testlerde otomatik olarak ayarlanan siteleri açma, makaleler arasında kaydırma, video izleme ve yeni sekme açma döngüsünde de Chrome, Opera ve Firefox'u geride bırakmayı başarıyor. Milyonlarca Windows 10 yüklü cihazdan topladığı verileri de paylaşan şirket Microsoft Edge ve Firefox'un Google Chrome'dan daha verimli olduğu bilgisini ortaya döküyor.
Şirket Edge tarayıcısı üzerinden kullanıcı sayısını arttırmaya çalışırken henüz daha yeni sayılabilecek tarayıcının Chrome ve Firefox'a göre hala eksikleri bulunuyor. Edge'de tarayıcı eklentileri desteği henüz yer almazken bu yaz gelecek Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile tarayıcının bu desteğe kavuşması ve daha da batarya dostu olması planlanıyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/06/20/more-battery-with-edge/ Yorum Yaz
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savasserter 2 yıl en beğenilen
Laptopu şarja bağlar chrome kullanırım.
3 Yanıt Yanıtla +52
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fx3169 2 yıl
m$ istediği kadar yırtınsın viva chrome! önce windowstaki telemetri servislerini kapatsın!
1 Yanıt Yanıtla +24
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sosisvesalam 2 yıl fx3169
fx3169

m$ istediği kadar yırtınsın viva chrome! önce windowstaki telemetri servislerini kapatsın!

telemetry demişsinde bir reklam firmasının tarayıcısını kullanmak ne kadar mantıklı firefox diğerlerine göre daha güvenilir gibi geliyor :)
fx3169m$ istediği kadar yırtınsın viva chrome! önce windowstaki telemetri servislerini kapatsın!telemetry demişsinde bi...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Erkansins 2 yıl
chrome aşırı cbu ve ram harcıyor. güncelleme gelmesi şart.
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Master_Evil 2 yıl
firefox kullanıyorum kafam rahat
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*GameOver* 2 yıl
kalite ucuz olmuyor tabikide chrome yani
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DH Misafiri 2 yıl
Maxthon ya da uc browser kurun windows a
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black_flood 2 yıl
Chrome' un kaynak tüketimi hiç bir tarayıcıda olmadığı için minimum kullanıma sahip sistemimde. ne ram ne işlemci yetmiyor.
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etimonster 2 yıl
Dalga mı geçiyorlar. Edge açılmıyor bile 1 kez kullandım denemek için bir daha da denemedim
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Amd64x2 2 yıl
chorome (ve diğerlerini) indirmekten başka bir şey için kullanılmadığını ms de biliyor ama hala tırmalıyor işte.
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umut_baris 2 yıl
Firefox candır. Opera önce berbat arayüzünden vazgeçsin. Chrome hala arkaplanda işler çevirmenin derdinde. Niyeti tarayıcı değil.

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Fearless_tr 2 yıl
Safariyi tek gecerim
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onder.t 2 yıl
mac'teki safari dışında windows kısmında opera harika şu günlerde.
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MegaWolt38 2 yıl
Opera ve diğerleri....püfff...
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alemburda34 2 yıl
Yandex + Uc browser kafam rahat
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