Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor

Hem bireysel hem de kurumsal amaçlarla kullanılan HoloLens, sahip olduğu karma gerçeklik yetenekleri sayesinde VR kasklara göre daha geniş kullanım imkanları sunuyor.
HoloLens kaskını NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanıyor. Yeryüzündeki bilim insanları, üzerinde çalıştıkları şeyi astranotun gözünden görebiliyor. Ford, araç tasarımını HoloLens kasklar ile yapıyor. HoloLens, tıp sektöründe de aktif olarak kullanılıyor.
Microsoft, HoloLens'i Avrupa'da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.
Microsoft HoloLens Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı
Henüz bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Avrupa'da bazı ülkelerde ön siparişler fiyatları açıklandı. Birleşik Krallık'ta 3335 dolara; Almanya, Fransa ve İrlanda'da 3633 dolar fiyatı etiketi ile satışa sunulacak. Türkiye'deki fiyatının 15 bin TL civarında olması bekleniyor.
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Yurtdışında özelliklede ülkemizde bireysel kullanıcıya inmesi için baya bir zaman var diye düşünüyorum. Kurumsal şirketler ise sunumları için yada benzer organizasyonlar için tercih edebilir.
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