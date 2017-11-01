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Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor

Microsoft'un karma gerçeklik kaskı Microsoft HoloLens çok yakında Türkiye'ye geliyor. HoloLens 10 ülkede satışa sunuldu. Sırada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri var.
1 yıl
4,4b
2
11
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor
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Daha önce 10 ülkede satışa sunulan Microsoft'un arttırılmış gerçeklik kaskı HoloLens, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 29 ülkede daha satışa sunulacak.


Hem bireysel hem de kurumsal amaçlarla kullanılan HoloLens, sahip olduğu karma gerçeklik yetenekleri sayesinde VR kasklara göre daha geniş kullanım imkanları sunuyor.

HoloLens kaskını NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanıyor. Yeryüzündeki bilim insanları, üzerinde çalıştıkları şeyi astranotun gözünden görebiliyor. Ford, araç tasarımını HoloLens kasklar ile yapıyor. HoloLens, tıp sektöründe de aktif olarak kullanılıyor.


Microsoft, HoloLens'i Avrupa'da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.


Microsoft HoloLens Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı

Henüz bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Avrupa'da bazı ülkelerde ön siparişler fiyatları açıklandı. Birleşik Krallık'ta 3335 dolara; Almanya, Fransa ve İrlanda'da 3633 dolar fiyatı etiketi ile satışa sunulacak. Türkiye'deki fiyatının 15 bin TL civarında olması bekleniyor.


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tnturhann 1 yıl en beğenilen
Microsoft'un donanım ürünlerini genelde uzaktan izlemek keyifli oluyor, güzel ürünler ve 0 destek olduğu için harcadığınız paraya yazık oluyor. Aslında güzel bir ürün bir AVM'ye gelse de denesek :)
Microsoft'un donanım ürünlerini genelde uzaktan izlemek keyifli oluyor, güzel ürünler ve 0 destek olduğu için harcadığınız paraya yazık oluyor. Aslında güzel bi...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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BatuhanXxX 1 yıl tnturhann
Zor denetirler onu işte :) 15 000 lik ürünü özel kırılmaz cam içinde sergiler ancak Avm
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tobepeople 1 yıl
Türkiye'ye daha yeni geldiğine göre yerine başka bir şey çıkartmaya hazırlandıklarından eldekileri kakalayacaklardır(!)
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_Dominic_Toretto_ 1 yıl
Gereksiz
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asabopp 1 yıl _Dominic_Toretto_
senin yorumun gibi
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Adventure. 1 yıl
Türkiye'de fiyatı ne olur Allah bilir.
Yurtdışında özelliklede ülkemizde bireysel kullanıcıya inmesi için baya bir zaman var diye düşünüyorum. Kurumsal şirketler ise sunumları için yada benzer organizasyonlar için tercih edebilir.
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye 'de ilk olarak Toyota Türkiye HoloLens'i kullanarak müşterilerine interaktif Showroom deneyimi sunmaya başlamıştı ve kullanımıda halen devam etmekte. Herkesin denemesi gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Donanım haberin daha önce bu konuda bilgisi olmasına rağmen haberde hiç bundan bahsetmemesi ilginç olmuş:)
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redoracle 1 yıl
Kargo'da beleşse hemen sıcak fırsatlara konusu açılsın
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StreamRolleR 1 yıl
15.000 TL RIP almayı düşünüyordum da ağır girdi
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Tugrul_512bit 1 yıl
1-2 yıl denensin, yanetkisi olmadığı kanıtlansın, o zaman ben de denerim. Fiyatı yeni gördüm, bit pazarına düştüğünde denerim.
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tobepeople 1 yıl
Türkiye'ye daha yeni geldiğine göre yerine başka bir şey çıkartmaya hazırlandıklarından eldekileri kakalayacaklardır(!)
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tnturhann 1 yıl en beğenilen
Microsoft'un donanım ürünlerini genelde uzaktan izlemek keyifli oluyor, güzel ürünler ve 0 destek olduğu için harcadığınız paraya yazık oluyor. Aslında güzel bir ürün bir AVM'ye gelse de denesek :)
1 Yanıt Yanıtla +16
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BatuhanXxX 1 yıl tnturhann
Zor denetirler onu işte :) 15 000 lik ürünü özel kırılmaz cam içinde sergiler ancak Avm
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stalker(1979) 1 yıl
15 bin TL :) Zenginlere yeni oyuncak geliyor desenize.
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