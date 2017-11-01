Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor

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Daha önce 10 ülkede satışa sunulan Microsoft'un arttırılmış gerçeklik kaskı HoloLens, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 29 ülkede daha satışa sunulacak.





Hem bireysel hem de kurumsal amaçlarla kullanılan HoloLens, sahip olduğu karma gerçeklik yetenekleri sayesinde VR kasklara göre daha geniş kullanım imkanları sunuyor.

HoloLens kaskını NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanıyor. Yeryüzündeki bilim insanları, üzerinde çalıştıkları şeyi astranotun gözünden görebiliyor. Ford, araç tasarımını HoloLens kasklar ile yapıyor. HoloLens, tıp sektöründe de aktif olarak kullanılıyor.





Microsoft, HoloLens'i Avrupa'da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak sıralanıyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.





Microsoft HoloLens Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı

Henüz bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Avrupa'da bazı ülkelerde ön siparişler fiyatları açıklandı. Birleşik Krallık'ta 3335 dolara; Almanya, Fransa ve İrlanda'da 3633 dolar fiyatı etiketi ile satışa sunulacak. Türkiye'deki fiyatının 15 bin TL civarında olması bekleniyor.