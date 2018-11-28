Microsoft, Kasım ayında OneDrive'a gelen yeni özellikleri duyurdu

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre OneDrive'ın Android ve iOS versiyonlarına gelen en önemli yenilikler, kameradan fotoğraf yükleme ve MyAnalytics iyileştirmeleri olarak belirtiliyor. Uygulamayı güncelledikten sonra yeni özellikleri hemen kullanmaya başlayabileceğinizi belirttikten sonra geçelim yeniliklere.

Kasım güncellemesi yayınlandı

OneDrive ile birlikte yine Microsoft'un bir ürünü olan MyAnalytics kullanıyorsanız eğer, güncelleme sonrasında görüntülenme sayısı ve dosyalar için içerik menülerinin yenilendiğini farkedeceksiniz. Ayrıca hizmetin, görüntüleme sayımlarının daha doğru yapılması için çeşitli güncellemeler aldığı da belirtiliyor.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-OneDrive-Blog/OneDrive-Message-Center-Update-November-1st-to-November-31st/ba-p/288957

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Android kullanıcıları yalnızcaolarak kullanılabilen, kameradanözelliğine sahip olacaklar. Özelliği, cihazınfotoğrafları OneDrive iş hesabına otomatik olarak. Uygulamaya gelen bu yeni özelliklerle ilgili detaylı bilgi almak için ise, kaynakta belirttiğimizgöz atabilirsiniz.