Microsoft, Kasım ayında OneDrive'a gelen yeni özellikleri duyurdu

Teknoloji Editörü
Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre OneDrive'ın Android ve iOS versiyonlarına gelen en önemli yenilikler, kameradan fotoğraf yükleme ve MyAnalytics iyileştirmeleri olarak belirtiliyor. Uygulamayı güncelledikten sonra yeni özellikleri hemen kullanmaya başlayabileceğinizi belirttikten sonra geçelim yeniliklere.
Kasım güncellemesi yayınlandı
OneDrive ile birlikte yine Microsoft'un bir ürünü olan MyAnalytics kullanıyorsanız eğer, güncelleme sonrasında görüntülenme sayısı ve dosyalar için içerik menülerinin yenilendiğini farkedeceksiniz. Ayrıca hizmetin, görüntüleme sayımlarının daha doğru yapılması için çeşitli güncellemeler aldığı da belirtiliyor.Android kullanıcıları yalnızca beta test olarak kullanılabilen, kameradan fotoğraf yükleme özelliğine sahip olacaklar. Özelliği etkinleştirirseniz, cihazın galerisindeki fotoğrafları OneDrive iş hesabına otomatik olarak yükleyebileceksiniz. Uygulamaya gelen bu yeni özelliklerle ilgili detaylı bilgi almak için ise, kaynakta belirttiğimiz Microsoft bloguna göz atabilirsiniz.
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-OneDrive-Blog/OneDrive-Message-Center-Update-November-1st-to-November-31st/ba-p/288957 Yorum Yaz Paylaş Tweetle