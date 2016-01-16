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Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu

Microsoft'un orta seviye modeli Lumia 650 bir süredir sızıntılarla kendisini gösteriyor. Neredeyse tüm teknik özellikleri belli olan modelin bu kez fiyatı sızdırıldı.
3 yıl
6,1b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu
 
Windows 10 Mobil işletim sistemi bugün piyasada satılan Lumia 550, 950 ve 950 XL modelleri ile birlikte kullanılabiliyor. Her ne kadar çıkmış modellere önümüzdeki ay güncelleme gelecek olsa da yeni bir model satın almak isteyenler için çok fazla seçenek yok. Bu durumun farkında olan Microsoft ise orta segmenti doldurmayı amaçlıyor.

Bu segmentteki Windows 10 temsilcilerinin Lumia 850,750 ve 650 modelleri olması beklenirken, çıkmaya en yakın isim ise Lumia 650 gibi görünüyor. HD çözünürlükte 5 inçlik dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, 1 GB bellek, 2000 mAh batarya kapasitesi ve 8 MP arka kamera gibi özellikle sunması beklenen Lumia 650 için konuşulan rakamlar 199€ seviyesinde.
Lumia 550'nin 139€ fiyat etiketine sahip olduğunu ve ülkemizde de 599 TL'den satıla sunulduğunu düşünürsek Lumia 650 muhtemelen 800 TL bandında bir fiyata sahip olacaktır. Hesabın doğru olması halinde rekabetin en yoğun yaşandığı fiyat segmentinde çarpışacak Lumia 650'nin donanım konusunda bazı eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. Modelin önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2016 etkinliğinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu
 

http://www.gsmarena.com/microsoft_lumia_650_to_be_priced_at_around_222-news-16100.php Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen
100 dolar olsa bile alınacak bir işletim sistemine sahip değil. Kendi mağazasında kendi uygulamaları olmayan bir firmasın sen Microsoft.
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0quz28 3 yıl
200E zor yani dalga geçer gibi konuşucam mağza çöp işlemci çöp (kimse windows az kullanıyor geyiği yapmasın 1320 kullanıcısıyım) en az snap 400 gibi bir platform kullanması lazım ki oda eskidi bugün gm 410 kullanarak 700tl ye telefon cıkartıyor, bknz. microsoft bu işi beceremicek herhalde öyle görünüyor şu fiyat bile kullanıcıya küfürdür kanaatimce.
200E zor yani dalga geçer gibi konuşucam mağza çöp işlemci çöp (kimse windows az kullanıyor geyiği yapmasın 1320 kullanıcısıyım) en az snap 400 gibi bir platfor...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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mkyb 3 yıl
800 lira fiyatını duyunca ben :


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Asabi Adam 3 yıl
O paraya bu telefon mu sokaktan mı topluyorum parayı ben .
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Seyrim 3 yıl
Bu telefona bu para verilmez..
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a_y_k_u_t 3 yıl
Geçen yaz ucuz yollu kolay kullanımlık telefon arıyordum babam için neyse lumia 525 aldım hiç telefonları falan bilmeyen babam bile bu bir değişik ben dıroid istiyorum maç sonuçlarına bile bakamadım sen arayınca çalan müzik nasıl değiştiriliyordu 6. kez anlattın ama yapamadım diyince kafam attı aldım telefonu yamuk olan masa bacağına koydum 10 numara işlevi var valla hiç sorun çıkarmadı şuana kadar bazen masaya yüklenince çıtırt diye ses geliyor ama 10 numara alet olsun (:
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Bu donanima bu fiyati isteyerek pazardan pay kapmayi dusunuyorlarsa daha cooook beklerler.
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wolf silver 3 yıl
Microsoft lumia 650 s210 işlemci 5 inç HD ekran 2000 nah batarya=199€
XAOMİ redmi 3 S616 işlemci,5 inç HD ekran, 4100 MAH batarya=106 dolar..
GEL VE KURTAR BİZİ XAOMİİİİİİİİ .......
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kadirirdem 3 yıl
800 TL ye bu telefon tr de çok zor...
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HLLBN 3 yıl kadirirdem
900tl ye 1 aylık 32gb g3 aldım
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psicik96 3 yıl
meizu m2 note . alınır o fiyata başkada birşey demiyorum . (y)
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Mr xXx 3 yıl
O fiyata neler var neler, en kötü ihtimalle gider 2. El nokia 1020 alırım olur biter
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dreambox271980 3 yıl
arkadaşlar fıyat 650 tlden çıkması ve turkıyede 800 tl ye satılması bekleniyor deniyor konuda 800 tl verdikten sonra ne telefonlar alınır androıd olarak
bne lumıa 1320 kullnıyorum aslında memmnunum uzerınde wın 10 beta surumu yuklu bırde tam surum wın 10 kurulsa yeterlı benım ıcın beta surumde bazan donma ve kıtlenmeler oluoyor ama yınede bana ekran buyukluıgunden dolayı
ve wepde youtube de vs performansı cok ıyı
su youtube yı bır gelıstırseler Google nın kı gıbı süper olur ama
bazan donanımdan zıyade yazılım da gerekiyor tellere hemen hemen butun aps ler net ıle alakaylısa hep explorer uzerınden çalışıyor bağımsız degıl
fazla uygulama takıntısı olmayanlar ıcın lumıa lar güzel fakat
androıd lerdekı gıbı uygulama zengınlıgı arıorsanız hıc buluşmayım
telefonu sade kullanmak ısteyenler ıcınse güzel bır tel
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Uçan Fin 3 yıl
Arkadaş snapdragon 212 nedir ya koysana şöyle orta seviye bir işlemci. Metal çerçeve ayağına fiyatları yukarı çekmişler
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windows 10 mobile, microsoft ve
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