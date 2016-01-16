Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu

Windows 10 Mobil işletim sistemi bugün piyasada satılan Lumia 550, 950 ve 950 XL modelleri ile birlikte kullanılabiliyor. Her ne kadar çıkmış modellere önümüzdeki ay güncelleme gelecek olsa da yeni bir model satın almak isteyenler için çok fazla seçenek yok. Bu durumun farkında olan Microsoft ise orta segmenti doldurmayı amaçlıyor.
Bu segmentteki Windows 10 temsilcilerinin Lumia 850,750 ve 650 modelleri olması beklenirken, çıkmaya en yakın isim ise Lumia 650 gibi görünüyor. HD çözünürlükte 5 inçlik dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, 1 GB bellek, 2000 mAh batarya kapasitesi ve 8 MP arka kamera gibi özellikle sunması beklenen Lumia 650 için konuşulan rakamlar 199€ seviyesinde.
Lumia 550'nin 139€ fiyat etiketine sahip olduğunu ve ülkemizde de 599 TL'den satıla sunulduğunu düşünürsek Lumia 650 muhtemelen 800 TL bandında bir fiyata sahip olacaktır. Hesabın doğru olması halinde rekabetin en yoğun yaşandığı fiyat segmentinde çarpışacak Lumia 650'nin donanım konusunda bazı eksikleri olduğunu söyleyebiliriz. Modelin önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2016 etkinliğinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/microsoft_lumia_650_to_be_priced_at_around_222-news-16100.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
XAOMİ redmi 3 S616 işlemci,5 inç HD ekran, 4100 MAH batarya=106 dolar..
GEL VE KURTAR BİZİ XAOMİİİİİİİİ .......
bne lumıa 1320 kullnıyorum aslında memmnunum uzerınde wın 10 beta surumu yuklu bırde tam surum wın 10 kurulsa yeterlı benım ıcın beta surumde bazan donma ve kıtlenmeler oluoyor ama yınede bana ekran buyukluıgunden dolayı
ve wepde youtube de vs performansı cok ıyı
su youtube yı bır gelıstırseler Google nın kı gıbı süper olur ama
bazan donanımdan zıyade yazılım da gerekiyor tellere hemen hemen butun aps ler net ıle alakaylısa hep explorer uzerınden çalışıyor bağımsız degıl
fazla uygulama takıntısı olmayanlar ıcın lumıa lar güzel fakat
androıd lerdekı gıbı uygulama zengınlıgı arıorsanız hıc buluşmayım
telefonu sade kullanmak ısteyenler ıcınse güzel bır tel
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