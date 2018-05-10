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Microsoft, "Not Defteri"ndeki 33 yıllık sorunu nihayet çözdü

Yazılım devi Microsoft, Note Defteri'nin ilk sürümünden bu yana devam eden Unix, Linux ve macOS dosyalarının görüntülenme uyumsuzluğunu giderdiğini açıkladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
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23
Windows
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, 1985'ten bu yana devam eden Not Defteri'ndeki görüntüleme uyumsuzluklarını giderdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan geliştirici konferansında duyurulan bu müjde Unix, Linux ve macOS kullanıcıları tarafından deyim yerindeyse sevinçle karşılandı. Peki Not Defteri'ndeki bu 33 yıllık sorun neydi? Lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Microsoft: Sorunu çözdüğümüzü açıklamaktan heyecan duyuyoruz!

Windows'un Not Defteri'nde örneğin bir Unix dosyasını açtıysanız, programın tüm karakterleri tek satır olarak algılayıp bir karmaşa yarattığına şahit olmuşsunuzdur. Bunun nedenini, Not Defteri'nin sadece Windows Bitiş Noktası (EOL) karakterlerini içeren metin belgelerini desteklemesi olarak açıklayabiliriz. Bu da Unix, Linux ve macOS dosyalarının doğru bir şekilde görüntülenememesine neden oluyor.
Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Not Defteri'nin, gelecek bir güncelleme ile artık Unix / Linux satır sonlarını (LF) ve Macintosh satır sonlarını (CR) da destekleyeceği duyuruldu. Not Defteri ile oluşturulan dosyaların varsayılan olarak Windows satır sonlarını (CRLF) kullanacağını belirten yetkililer, diğer satır sonlarını destekleyen dosyaların görüntülenmesinde ise herhangi bir sorun olmayacağını belirtiyorlar. Ayrıca Microsoft'un blogunda, bu görüntüleme seçeneğine devam etmek isteyen kullanıcılar için çeşitli çözümler de sunuluyor.

https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2018/05/08/extended-eol-in-notepad/ Yorum Yaz
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XFalconX 1 yıl en beğenilen
zahmet olmuş ya
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lost 1 yıl
Az daha bekleseydiniz kendi kendine düzelecekmiş zaten...
:))
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Windows10 1 yıl
bu hatayı gidermek değil de, biz linux'i mac os'i takmıyoruz ya diye takılmalarındandı. Yoksa yapılamayacak birşey değil. Neyseki şu anda Microsoft en doğru şekilde ilerliyor. RS5 ile gelecek olan özelliklere baktığınızda da içlerinde yıllardır beklenen dosya gezgininin siyah tema kullanması, sekmeler ile dosya tarayıcısında gezmek filan var.
bu hatayı gidermek değil de, biz linux'i mac os'i takmıyoruz ya diye takılmalarındandı. Yoksa yapılamayacak birşey değil. Neyseki şu anda Microsoft en doğru şek...
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1 Avatar
The Time Lord 12 ay
Linux üzerinde düzenlediğim dosyaları bilgisayarımda düzenleyemediğimden Notepad++ kullanmaya başladım çoğunluk gibi, bu da tabii Notepad++ diğer uygulamaların gelişmesine yol açtı. Teşekkürler Microsoft.
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cocainer 12 ay
Olsun şimdiye kadar duble yol yaptılar daha ne istiyorsunuz.
pardon yanlış konu oldu :p
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rahzel 1 yıl
geç olsun güç olmasın derken 33 seneyi kastetmiyordu tahminen..
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serafon 1 yıl
Devlet dairesi geç de olsa asla unutulmaz :)
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hacı.basat 1 yıl
Dual shock oyun kollarının dual shock özellikleri yani titreşimlerinin çalışmadığını kimse yazmamış, üretici firmalar bunun için her sürücü yayınlayıp çalıştırdıklarında 1-2 gün içinde çıkan bir windows güncellemesiyle titreşim çalışmaz hale geliyor, mikrosoft virüsle mücadele eder gibi markası mikrosoft olmayan oyun kollarının titreşimlerini kapatıyor.
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sis651 1 yıl
Çok geç kaldın Microsoft. Ben o dosyaları düzgün görüntülemek için beş yıl önce Linux'a geçtim.
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snoppy 1 yıl
yıllardır Notepad2 kullanıyorum. Notepad'i en son açtığımda bülent ersoy daha erkekti.
flos-freeware.ch/...
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drjacob 1 yıl
işte özveri bu , bu kadar kısa bir süre de çözdükleri için ayrıca teşekkürler :)
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Tensi 1 yıl
Omrumuz zaten Windows'un eksik ve abidik gubidik programlarinin alternatiflerini aramakla gecti yillarca. Adam gibi playeri yok hala. Ustelik codec pack gerekiyor. Resim gostericisi bir Irfanview etmiyor. IE'da (Edge?) PDF gostermeye calisiyor. E-book destegi zaten yok. Gidip yine Sumatra kuruyorsun. Notepad, Notepad++'in onda biri degil. Mavi filtresi anca geldi. Onda da sicaklik ayari ve coklu monitor konfigurasyonu koymayi unutmuslar. Pasif pencereler icin scroll Win10'la gelebildi. Hala TopView destegi yok pencerelerde. Hizli cozunurluk degistirmek icin QuickRes gibi 20 yillik araca ihtiyac var. Cift monitor kullanip birinde oyun digerinde baska is yapiyorsaniz yandiniz zaten. Oyun borderless desteklemiyorsa 3. parti yazilim kurmaniz sart hala. Yoksa oyun simge haline donuyor. Sanal surucu destegi hala cok kisitli, bir Daemon Tools Lite etmiyor. Archive icin 7-zip sart. Basit bir Netlimiter destegi yok icinde. Kablosuz klavyeler icin KeyboardLed destegi yok. Klavye ve mouse icin bir macro araci yok. Windows gezgininde tab destegi yok. Hala klasor birlestirme ve bolme araci yok. ( Folder Merge - Folder Split). Dosya bolme - birlestirme araci yok. Ses ayar menusu cok kullanissiz. Volume2 kuruyorsun mecburen. Ses yonlendirme diye bir sey yok, hangi program hangi ses cikisini kullanacak diye AudioRouter kumak lazim. Yine sesin ayni anda hem speaker hem de HDMI'tan tv-projeksiyona gitmesi icin bir suru ince ayar yapmak gerekiyor. AV hic olmamasindan iyi ama hala yetersiz. Ki dunyadaki en delik desik sistemi gelistirmis olmalari da bu kadar virusun nedeni. Dosya aramak icin Agent Ransack, isim degistirmek icin Advanced Renamer sart. Herseyi gectim DirectX 9 ve C++ kutuphanelerini elle kurmak gerekiyor. Senin be adam bunlar, kendi malin. Ama nedense "hic bir sey" icermemesine karsin hala kurulunca 20 GB yer kapliyor. Bereket programlarin silent installari var, batch halde kurmak mumkun. Yoksa cekilmez. Bu yazdiklarim da cok ozel durumlar degil, aslinda hepimizin bir sekilde ihtiyaci olan cok basit gereksinimler.
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kadalt 1 yıl
Windows önce piyasadaki güzel donanım parçalarına güzel yazılımlar yapsın da %100 verimlilikle pc parçalarımızı kullanalım, not defteri surada kalsın 😂
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