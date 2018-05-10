Microsoft, "Not Defteri"ndeki 33 yıllık sorunu nihayet çözdü

Microsoft, 1985'ten bu yana devam eden Not Defteri'ndeki görüntüleme uyumsuzluklarını giderdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan geliştirici konferansında duyurulan bu müjde Unix, Linux ve macOS kullanıcıları tarafından deyim yerindeyse sevinçle karşılandı. Peki Not Defteri'ndeki bu 33 yıllık sorun neydi? Lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Microsoft: Sorunu çözdüğümüzü açıklamaktan heyecan duyuyoruz!

Windows'un Not Defteri'nde örneğin bir Unix dosyasını açtıysanız, programın tüm karakterleri tek satır olarak algılayıp bir karmaşa yarattığına şahit olmuşsunuzdur. Bunun nedenini, Not Defteri'nin sadece Windows Bitiş Noktası (EOL) karakterlerini içeren metin belgelerini desteklemesi olarak açıklayabiliriz. Bu da Unix, Linux ve macOS dosyalarının doğru bir şekilde görüntülenememesine neden oluyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Not Defteri'nin, gelecek bir güncelleme ile artık Unix / Linux satır sonlarını (LF) ve Macintosh satır sonlarını (CR) da destekleyeceği duyuruldu. Not Defteri ile oluşturulan dosyaların varsayılan olarak Windows satır sonlarını (CRLF) kullanacağını belirten yetkililer, diğer satır sonlarını destekleyen dosyaların görüntülenmesinde ise herhangi bir sorun olmayacağını belirtiyorlar. Ayrıca Microsoft'un blogunda, bu görüntüleme seçeneğine devam etmek isteyen kullanıcılar için çeşitli çözümler de sunuluyor.

https://blogs.msdn.microsoft.com/commandline/2018/05/08/extended-eol-in-notepad/