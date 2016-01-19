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Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'un 2016 yılı sonunda Xbox 360 sunucularını kapatacağına dair bazı iddialaa gündeme gelmişti. Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer ise bu iddiaları yalanladı.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı

Konsol cephesinde savaş sürüyor. Xbox ve Playstation bu rekabetin en önemli tarafları olurken aldıkları kararlar da kullanıcılar tarafından ilgiyle izleniyor. Yeni nesil konsollara geçiş döneminde Playstation 4 kullanıcılara daha fazla özgürlük sunsa da hatasını fark eden Microsoft sonrasında çark etmiş ve benzer şekilde kullanıcıların isteklerine cevap vermişti. Buna rağmen satışları Playstation'ın gerisinde kalan şirket hakkında geçtiğimiz hafta ilginç bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Microsoft, 2016 Kasım ayında Xbox 360 sunucularını kapatarak kullanıcıları Xbox One satın almaya yönlendirecekti. Söylentilerin sıkça dile getirilmesinin ardından bu durumu merak eden bir kullanıcı Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'e Twitter üzerinden ulaşarak konuyu sordu. Spencer ise kullanıcıya yine aynı şekilde cevap vererek "Gerçek değil" dedi.
Hala bir çok Xbox 360 oyuncusunun aktif olarak konsolu kullandığını düşünürsek söylentilerin yanlış çıkması sevindirici. Sunucuların olası bir sebeple kapatılması ve kullanıcıların Xbox One'a geçmesinin beklenmesi de zaten oldukça riskli bir hamle olurdu. Konsol 2016 yılında da çevrim içi hayatına devam edecek ancak bu desteğin ne zamana kadar süreceği de ayrı bir soru işareti.

http://www.tweaktown.com/news/49738/microsoft-shutting-xbox-360-servers-year/index.html Yorum Yaz
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MarcelGerrard 3 yıl
Anladim hocam saolun
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xray78 3 yıl
Tam da Xbox 360 almaya niyetlenmişken kafamı karıştırdı bu haber.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Ayberk4141

Detay daha fazla 250 300 tl daha ver x1 al diyosunuz yani zaten istedigim 3 5 oyun var bf 3 cod mw 3 bc 2 3 skyrim bide fiyatlar uçuk mu peki


İlla konsol almayı kafaya koyduysanız evet, Xbox One hem geleceğe dönüklüğü hemde grafik kalitesi açısından en mantıklı seçim olur ancak saydığınız oyunların hepsi Xbox 360 oyunları, Xbox One'da bu oyunları bulamazsınız.

Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox One üzerinde çalışabilecek Xbox 360 oyunlarını şuradan duyurmuştu, bir gözatın olmadı PC alır saydığınız oyunları öyle oynarsınız.

xbox.com/...

EDİT: Fiyat konusunu atlamışım; Xbox One'ın mağazası Playstation 4'e göre kısmen daha ucuz.

EDİT 2: Buradan Xbox One'da görmek istediğiniz Xbox 360 oyunu için oy kullanabilirsiniz xbox.uservoice.com/...
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MarcelGerrard 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob
Ayberk4141

Detay daha fazla 250 300 tl daha ver x1 al diyosunuz yani zaten istedigim 3 5 oyun var bf 3 cod mw 3 bc 2 3 skyrim bide fiyatlar uçuk mu peki


İlla konsol almayı kafaya koyduysanız evet, Xbox One hem geleceğe dönüklüğü hemde grafik kalitesi açısından en mantıklı seçim olur ancak saydığınız oyunların hepsi Xbox 360 oyunları, Xbox One'da bu oyunları bulamazsınız.

Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox One üzerinde çalışabilecek Xbox 360 oyunlarını şuradan duyurmuştu, bir gözatın olmadı PC alır saydığınız oyunları öyle oynarsınız.

xbox.com/...

EDİT: Fiyat konusunu atlamışım; Xbox One'ın mağazası Playstation 4'e göre kısmen daha ucuz.

EDİT 2: Buradan Xbox One'da görmek istediğiniz Xbox 360 oyunu için oy kullanabilirsiniz xbox.uservoice.com/...

Hocam iyi diyosunuz dogru diyosunuzda peki bu oyunlar zamanla bu konsola uyarlanicak mi yoksa x360ta mi kalicak
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Patren 3 yıl
2020 kadar çok rahat açık kalır sunucuları ps3 de dahil
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esmerbuyucu 3 yıl
Hadi 2017'de de açık kalırsa sonrası muamma.
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gultekinlive 3 yıl
Ne kapanması Halo da bile şuanda 10.000 oyuncu var. GTA V, DESTINY gibi oyunlar eski nesile 3 yıl oynansın diye mi çıktılar? Rahat olun

2020 den sonra kapatılır. 4k televizyonlar standart hale geldikten sonra kapatılır. Live Gold satmaya devam ettiği müddetçe açık kalacaktır
1 Yanıt Yanıtla +1
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1982-utkan 3 yıl gultekinlive
gultekinlive
Ne kapanması Halo da bile şuanda 10.000 oyuncu var. GTA V, DESTINY gibi oyunlar eski nesile 3 yıl oynansın diye mi çıktılar? Rahat olun

2020 den sonra kapatılır. 4k televizyonlar standart hale geldikten sonra kapatılır. Live Gold satmaya devam ettiği müddetçe açık kalacaktır

10.000 ? 'Mi
Halo dunyada en cok online oyuncuya sahip oyundur. Bi ara 25 000000 yirmi bes milyon rakami aciklanmisti

Evet live satarsa neden kapansin haklisin
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acmtncy 3 yıl
Almayı düşünen arkadaşlar, bu saatten sonra x360 alınmaz. 720p, 30fps, çöp gibi grafikler için ne konsola ne de oyunlarına o para verilir. PC toplayın steam indirimleri ile alıp oynayın.
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alemburda34 3 yıl
Yeni konsolu duyurduktan bir sure sonra kapatirlar
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MarcelGerrard 3 yıl
Detay daha fazla 250 300 tl daha ver x1 al diyosunuz yani zaten istedigim 3 5 oyun var bf 3 cod mw 3 bc 2 3 skyrim bide fiyatlar uçuk mu peki
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MarcelGerrard 3 yıl
Ya bu nesil olayini aciklarmisiniz bana bi [>:]
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Guest-05F99D7C6 3 yıl MarcelGerrard
En basit şekilde size şöyle anlatayım hocam; Xbox 360 ve Playstation 3 2005 ile 2006 yılları arasında çıkış yapmış oyun konsolları ve bu konsollar içlerinde o dönemin şartlarına göre orta karar bir işlemci ile ekran kartı barındırıyorlar. Ancak oyunlar ve teknoloji günden güne geliştiği için günümüz oyunlarında bu konsolların içinde yer alan donanımlar yetersiz kalıyor ve ya oyun bu konsollara çıkmıyor yada daha az detay seviyesi yüzünden (mesela daha az çimen - ağaç veya daha az yüz - silah - araç detayı gibi) çamur gibi bir görüntü kalitesi ile çıkıyor.

Yeni nesil dediğimiz Xbox One ve Playstation 4 konsolları ise 2013 yılında çıkış yaptığı için içerisinde günümüz oyunlarında rahatlıkla altından kalkabilecek, eski nesil yani PS3 ve Xbox 360'ı fersah fersah geçen donanımlar barındırıyorlar. Şu videolara bir göz atarsanız dediğimi daha net bir şekilde anlayabilirsiniz



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