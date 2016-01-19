Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı

Konsol cephesinde savaş sürüyor. Xbox ve Playstation bu rekabetin en önemli tarafları olurken aldıkları kararlar da kullanıcılar tarafından ilgiyle izleniyor. Yeni nesil konsollara geçiş döneminde Playstation 4 kullanıcılara daha fazla özgürlük sunsa da hatasını fark eden Microsoft sonrasında çark etmiş ve benzer şekilde kullanıcıların isteklerine cevap vermişti. Buna rağmen satışları Playstation'ın gerisinde kalan şirket hakkında geçtiğimiz hafta ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Microsoft, 2016 Kasım ayında Xbox 360 sunucularını kapatarak kullanıcıları Xbox One satın almaya yönlendirecekti. Söylentilerin sıkça dile getirilmesinin ardından bu durumu merak eden bir kullanıcı Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'e Twitter üzerinden ulaşarak konuyu sordu. Spencer ise kullanıcıya yine aynı şekilde cevap vererek "Gerçek değil" dedi.

Hala bir çok Xbox 360 oyuncusunun aktif olarak konsolu kullandığını düşünürsek söylentilerin yanlış çıkması sevindirici. Sunucuların olası bir sebeple kapatılması ve kullanıcıların Xbox One'a geçmesinin beklenmesi de zaten oldukça riskli bir hamle olurdu. Konsol 2016 yılında da çevrim içi hayatına devam edecek ancak bu desteğin ne zamana kadar süreceği de ayrı bir soru işareti.

http://www.tweaktown.com/news/49738/microsoft-shutting-xbox-360-servers-year/index.html