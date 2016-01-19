Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı

Konsol cephesinde savaş sürüyor. Xbox ve Playstation bu rekabetin en önemli tarafları olurken aldıkları kararlar da kullanıcılar tarafından ilgiyle izleniyor. Yeni nesil konsollara geçiş döneminde Playstation 4 kullanıcılara daha fazla özgürlük sunsa da hatasını fark eden Microsoft sonrasında çark etmiş ve benzer şekilde kullanıcıların isteklerine cevap vermişti. Buna rağmen satışları Playstation'ın gerisinde kalan şirket hakkında geçtiğimiz hafta ilginç bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Microsoft, 2016 Kasım ayında Xbox 360 sunucularını kapatarak kullanıcıları Xbox One satın almaya yönlendirecekti. Söylentilerin sıkça dile getirilmesinin ardından bu durumu merak eden bir kullanıcı Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer'e Twitter üzerinden ulaşarak konuyu sordu. Spencer ise kullanıcıya yine aynı şekilde cevap vererek "Gerçek değil" dedi.
Hala bir çok Xbox 360 oyuncusunun aktif olarak konsolu kullandığını düşünürsek söylentilerin yanlış çıkması sevindirici. Sunucuların olası bir sebeple kapatılması ve kullanıcıların Xbox One'a geçmesinin beklenmesi de zaten oldukça riskli bir hamle olurdu. Konsol 2016 yılında da çevrim içi hayatına devam edecek ancak bu desteğin ne zamana kadar süreceği de ayrı bir soru işareti.
http://www.tweaktown.com/news/49738/microsoft-shutting-xbox-360-servers-year/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlla konsol almayı kafaya koyduysanız evet, Xbox One hem geleceğe dönüklüğü hemde grafik kalitesi açısından en mantıklı seçim olur ancak saydığınız oyunların hepsi Xbox 360 oyunları, Xbox One'da bu oyunları bulamazsınız.
Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox One üzerinde çalışabilecek Xbox 360 oyunlarını şuradan duyurmuştu, bir gözatın olmadı PC alır saydığınız oyunları öyle oynarsınız.
xbox.com/...
EDİT: Fiyat konusunu atlamışım; Xbox One'ın mağazası Playstation 4'e göre kısmen daha ucuz.
EDİT 2: Buradan Xbox One'da görmek istediğiniz Xbox 360 oyunu için oy kullanabilirsiniz xbox.uservoice.com/...
Hocam iyi diyosunuz dogru diyosunuzda peki bu oyunlar zamanla bu konsola uyarlanicak mi yoksa x360ta mi kalicak
2020 den sonra kapatılır. 4k televizyonlar standart hale geldikten sonra kapatılır. Live Gold satmaya devam ettiği müddetçe açık kalacaktır
10.000 ? 'Mi
Halo dunyada en cok online oyuncuya sahip oyundur. Bi ara 25 000000 yirmi bes milyon rakami aciklanmisti
Evet live satarsa neden kapansin haklisin
Yeni nesil dediğimiz Xbox One ve Playstation 4 konsolları ise 2013 yılında çıkış yaptığı için içerisinde günümüz oyunlarında rahatlıkla altından kalkabilecek, eski nesil yani PS3 ve Xbox 360'ı fersah fersah geçen donanımlar barındırıyorlar. Şu videolara bir göz atarsanız dediğimi daha net bir şekilde anlayabilirsiniz