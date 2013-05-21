Microsoft Xbox One duyuruldu





Microsoft, yedi buçuk yıl sonra nihayet sekizinci nesil oyun konsolu ailesine katılacak yeni Xbox çözümünü duyurdu. Firmanın Redmond kampüsünde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde tüketicilerin oturma odası eğlence sistemlerini bir araya getirecek ve birden fazla servisi kolayca bünyesinde barındırabilecek bir ürün geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını aktaran teknoloji devinin üst düzey yöneticisi Don Mattrick, Xbox One adlı ürünlerinin yazılım tüm donanım parçalarını sergilemek üzere yerini Yusuf Mehdi'ye bıraktı. Ses ve el-kol hareketleriyle kontrol edilebilen Windows 8 kullanıcı arayüzü anlayışını beraberinde getiren yeni Xbox, tanıtımın bu bölümünde film, müzik, oyun ve canlı yayın işlemleri arasındaki pürüzsüz geçişleri ile katılımcıları memnun etmeyi başardı.

Yazılım: Ses ve el-kol hareketleriyle kontrol, çoklu görev desteği





Durango ve Xbox 720 isimleriyle anılan oyun konsolu, canlı yayın desteği ve diğer televizyon özelliklerinin tanıtımıyla detaylanmaya başladı. Farklı servis ve içerikler arası hızlı geçişi mümkün kılan Xbox One, ayrıca Snap Mode fonksiyonu sayesinde aynı anda hem Skype bütünleşmesi ile görüntülü görüşme yapıp hem de ikinci bir işlemi çalıştırabilecek. Oyun görüntülerinin sonradan izlenebilmesi için özel olarak görevlendirilmiş bir video kaydediciyle donatılan konsolu satın alan tüketiciler, kendi sesleriyle aygıta bağlanarak eğlence servislerinden en hızlı şekilde faydalanmaya başlayabilecek, 300.000 sunucuyla desteklenen gelişmiş Xbox LIVE platformu ile oynanış deneyiminde gerçekten nesil atlamış olacak.

Donanım: x86 mimarisi, Blu-ray ve 4K desteği

Yeni nesil bir konsolun böylesine pürüzsüz çalışabilmesi ve birden fazla işlemi aynı anda sunabilmesi için yeni nesil bir donanıma sahip olması gerekiyor. Xbox One, AMD'nin Jaguar mimarisine sahip 40nm 8 çekirdekli, 5 milyar transistörlü işlemci, 8GB DDR3 sistem belleği, 500GB dahili hafıza, Blu-ray desteği, USB 3.0 portları, Wi-Fi 802.11n, oyun koluyla kablosuz iletişim için Wi-Fi Direct desteği, HDMI 1.4, Full HD 1080p ve Ultra HD 4K çözünürlüklerine destek sunarak sekizinci nesilden beklenen bir yapıyla geleceğini gösteriyor. Yazılım hususunda ise; Xbox One'nin üç farklı işletim sistemi kullandığı belirtiliyor. İlki, Xbox uygulamaları ve oyun ile alakalı olmayan Xbox servislerinin çalıştırıldığı ana platform. İkincisi, yazılım devinin sanallaştırma teknoloji sayesinde oyunlar çalıştırıldığında sistemin geçiş yapacağı Xbox OS. Üçüncüsü ise; bu iki platform arasında köprü vazifesi üstlenecek. Yazılım hakkında yeni detayların ilerleyen dönemlerde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Oyun: ilk yılında 15 özel yapım, 8 yeni oyun serisi

Piyasadaki ilk yılında Xbox One'ye özel 15 oyun çıkış yapacak. Remedy tarafından geliştirilen Quantum Break da bunlardan biri olacak. Bunun dışında Forza Motorsport 5, FIFA 14, Madden 25, NBA Liv 14, UFC, Call of Duty Ghosts gibi çok sayıda büyük bütçeli yapımı Microsoft'un yeni Xbox platformunda görebileceğiz. Call of Duty: Modern Warfare serisinin

yapımcısı Infinity Ward'ın yeni oyunu Call of Duty Ghosts'un dünya geneli tanıtımıyla son bulan etkinlikte son olarak, yaklaşık 20 gün sonraki E3 2013 konferansı kapsamında düzenlenecek yeni bir basın organizasyonunda yeni Xbox ve oyunları hakkında daha fazla detayın ilan edileceği bildirildi.

Çıkış tarihi

2013'ün ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak Xbox One'nin kesin çıkış zaman dilimi ve fiyat bilgisi açıklanmadı.