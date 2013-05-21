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Microsoft Xbox One duyuruldu

6 yıl
1,6b
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111
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft Xbox One duyuruldu

Microsoft, yedi buçuk yıl sonra nihayet sekizinci nesil oyun konsolu ailesine katılacak yeni Xbox çözümünü duyurdu. Firmanın Redmond kampüsünde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde tüketicilerin oturma odası eğlence sistemlerini bir araya getirecek ve birden fazla servisi kolayca bünyesinde barındırabilecek bir ürün geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını aktaran teknoloji devinin üst düzey yöneticisi Don Mattrick, Xbox One adlı ürünlerinin yazılım tüm donanım parçalarını sergilemek üzere yerini Yusuf Mehdi'ye bıraktı. Ses ve el-kol hareketleriyle kontrol edilebilen Windows 8 kullanıcı arayüzü anlayışını beraberinde getiren yeni Xbox, tanıtımın bu bölümünde film, müzik, oyun ve canlı yayın işlemleri arasındaki pürüzsüz geçişleri ile katılımcıları memnun etmeyi başardı.
Yazılım: Ses ve el-kol hareketleriyle kontrol, çoklu görev desteği 

Durango ve Xbox 720 isimleriyle anılan oyun konsolu, canlı yayın desteği ve diğer televizyon özelliklerinin tanıtımıyla detaylanmaya başladı. Farklı servis ve içerikler arası hızlı geçişi mümkün kılan Xbox One, ayrıca Snap Mode fonksiyonu sayesinde aynı anda hem Skype bütünleşmesi ile görüntülü görüşme yapıp hem de ikinci bir işlemi çalıştırabilecek. Oyun görüntülerinin sonradan izlenebilmesi için özel olarak görevlendirilmiş bir video kaydediciyle donatılan konsolu satın alan tüketiciler, kendi sesleriyle aygıta bağlanarak eğlence servislerinden en hızlı şekilde faydalanmaya başlayabilecek, 300.000 sunucuyla desteklenen gelişmiş Xbox LIVE platformu ile oynanış deneyiminde gerçekten nesil atlamış olacak.
Donanım: x86 mimarisi, Blu-ray ve 4K desteği 
Yeni nesil bir konsolun böylesine pürüzsüz çalışabilmesi ve birden fazla işlemi aynı anda sunabilmesi için yeni nesil bir donanıma sahip olması gerekiyor. Xbox One, AMD'nin Jaguar mimarisine sahip 40nm 8 çekirdekli, 5 milyar transistörlü işlemci, 8GB DDR3 sistem belleği, 500GB dahili hafıza, Blu-ray desteği, USB 3.0 portları, Wi-Fi 802.11n, oyun koluyla kablosuz iletişim için Wi-Fi Direct desteği, HDMI 1.4, Full HD 1080p ve Ultra HD 4K çözünürlüklerine destek sunarak sekizinci nesilden beklenen bir yapıyla geleceğini gösteriyor. Yazılım hususunda ise; Xbox One'nin üç farklı işletim sistemi kullandığı belirtiliyor. İlki, Xbox uygulamaları ve oyun ile alakalı olmayan Xbox servislerinin çalıştırıldığı ana platform. İkincisi, yazılım devinin sanallaştırma teknoloji sayesinde oyunlar çalıştırıldığında sistemin geçiş yapacağı Xbox OS. Üçüncüsü ise; bu iki platform arasında köprü vazifesi üstlenecek. Yazılım hakkında yeni detayların ilerleyen dönemlerde paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Oyun: ilk yılında 15 özel yapım, 8 yeni oyun serisi 
Piyasadaki ilk yılında Xbox One'ye özel 15 oyun çıkış yapacak. Remedy tarafından geliştirilen Quantum Break da bunlardan biri olacak. Bunun dışında Forza Motorsport 5, FIFA 14, Madden 25, NBA Liv 14, UFC, Call of Duty Ghosts gibi çok sayıda büyük bütçeli yapımı Microsoft'un yeni Xbox platformunda görebileceğiz. Call of Duty: Modern Warfare serisinin
yapımcısı Infinity Ward'ın yeni oyunu Call of Duty Ghosts'un dünya geneli tanıtımıyla son bulan etkinlikte son olarak, yaklaşık 20 gün sonraki E3 2013 konferansı kapsamında düzenlenecek yeni bir basın organizasyonunda yeni Xbox ve oyunları hakkında daha fazla detayın ilan edileceği bildirildi.
Çıkış tarihi
2013'ün ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak Xbox One'nin kesin çıkış zaman dilimi ve fiyat bilgisi açıklanmadı. 
Microsoft Xbox One duyuruldu

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steelpanther 6 yıl en beğenilen
Xbox PS birbirinizi yemenize gerek yok, ikisinde de Jaguar mimari işlemci var, zaten oyunlar multiplatform çıkıyor, platforma özel oyunlar dışında hiçbir fark olmayacağını şimdiki nesilden de biliyoruz. Belki sosyal anlamda Xbox Live daha çekici gelebilir, ama bir yandan PSN Plus'la çok yol aldı Sony, her ay bedava oyunlar veriyorlar falan. Yaygınlık olarak yine PS4 önde olacak, Xbox da ne kadar kaliteli servislerle gelirse gelsin Microsoft Türkiyeye desteğini getirene kadar 2-3 yıl geçer, tek platform oyunlarda da Sonynin başarısını biliyoruz, God of War, Uncharted, LBP, inFamous, Resistance, Killzone, Gran Turismo... Xboxa bakınca aklıma Halo, Gears of War ve Forza dışında bir şey gelmiyor aklıma açıkçası.
Eksileyecekler şu yorumlara bir cevap verebilecekse eksilesin lütfen, iyi akşamlar.
Xbox PS birbirinizi yemenize gerek yok, ikisinde de Jaguar mimari işlemci var, zaten oyunlar multiplatform çıkıyor, platforma özel oyunlar dışında hiçbir fark o...
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freshmind 6 yıl
Sony yerine Sunny'e rakip olmuşlar. Televizyon dekoderi yapmışlar.
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TheShadow 6 yıl
İster PS ister Xbox. Önemli olan başka bir konu var. Her iki konsol da tercihini AMD'den yana yapmış. Hazır Intelin popülerliği azalıyorken (oyuncular da ucuzluktan dolayı AMD'ye yönelmeye başladı) AMD'nin iyi bir çıkış yapması gerekiyor artık.
İster PS ister Xbox. Önemli olan başka bir konu var. Her iki konsol da tercihini AMD'den yana yapmış. Hazır Intelin popülerliği azalıyorken (oyuncular da ucuzlu...
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DH Misafiri 5 yıl
DDR3 ? Be ne yahu at çöpe gitsin bu konsolu. Next-gen miş, peh..
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camoka5 6 yıl
1080p
Yusuf Mehdi, corporate vice president of marketing and strategy for Microsoft, has stated that there is no hardware restriction that would prevent games from running at 4K resolution Yeni konsollarla 4K gelmez diyen sevgili PC oyunculara bilumum KAPAK ve büyük geçmiş olsun. En sonunda 6-7 yaşında ki gpu larla 1080p@30 kare oynatan ps3 ve 360a veda edip 1080p@ 60 fps ve daha yukarısında (update) sabit fps lerle akıcılığın dibine vuracağız. Ve siz PC oyuncuları 1000-2000 liralık vga larınız 21 milyarlık sistemleriniz ile Crysis 4-5 ler de fps niz 30 a kadar düşecek, sömürülmeye devam edileceksiniz. TPS tur oyun cesidi olarak Sony ustun oldugundan Benim tercihim ps4 olacak. Yok yok bir vga parasina Bir xbox one bir de ps4 düşünüyorum. Bana kalirsa bir donem daha bitiyor. Ucuz vga lar ile gunu kurtarma donemi. Bir donem daha basliyor. VgA si cop olanlara 1000-2000 lik daha fazla vga kakalama donemi. XBOX severler SONY PLAYSTATION severler gelin sömürülen PC oyuncularına karşı BİRLİK OLALIM.





















PC oyunseverlerin RUH HALİ;








Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın









Elbette 4K Tv de oynayamayacagız mesele güç gösterisi degil, 30 fps lik bahaneye saklanamayacak olmaları.

İlginç. Samsung vs Apple, Amd vs Nvidia gibi fanatiklikler son derece saçma olmasına rağmen artık alışıldık geliyor fakat Konsol vs Pc nedir arkadaş. Artı ne bu şiddet bu celal. Ne yaptı Pc ler sana.
Peki bu kadar attın tuttun da, Sen mi çıkartacaksın Starcratf 2 yi, Total war serilerini, C&C serilerini, Sim City serilerini, Diablo serilerini, Anno serilerini, Indie oyunları ve diğer şu anda aklıma gelmeyen binlerce oyunu konsollara.
PC oyunculuğunun yeri ayrıdır. Ekran kartlarına o kadar para vermemizin sebebi de Konsol ve Pc de yaşadığının oyun deneyeminin birbirinden tamamen farklı olmasıdır.
Bende PS3 var bir tane de i5 750, Amd Hd 5850 Pc var. PC den aldığım zevki ve mouse ile oyun oynayabilme özgürlüğünü hiçbir konsola değişmem. Konsol = PES benim için.
Senin anlayacağın 2 sinin kitlesi başkadır. Ağzınızdan salyalar saçarak saldırmadan önce 2 defa düşünün.
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saitcam 6 yıl
Sony ps oyun konsolunda bazı avantajlara sahip olsa da Microsoft, geleceği düşünerek (Android ve iOS) ev ortamını denetleyebilecek özelliklere önem veriyor. Çünkü kendisi bir işletim sistemi devi. Sony ise zaten bu güce ve sanki bu ufka sahip değil gibi geliyor bana. Tabii tahminim bunlar.
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Carfreak 6 yıl
Ps5 tanıtıldığında bu da resmi olarak trye gelir
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barahirr 6 yıl
Cep telefonumu bu tipine göre değerlendiriyosunuz ki ayrıca bence tasarımı oldukca postmodern.
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LeSRiSeL 6 yıl
ikisininde birbirine benzer performanslarda olmasının ve ikisininde amd olmasının tek sebebi olabilir.Oda kesinlikle bu işte rekabetin olmadığı sadece bariz tekelciliğin olduğudur..ABD senatosuna Ve BM insan hakları komisyonuna sesleniyorum bu global işbirliğini durdurun..
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wozniak 6 yıl
MrRain
FaTaL1TrAllahım ya daha aramızda xbox alacam diyen vay. Fanatiklik bu olsa gerek. kutunun şeklini geçin bu cidden önemli değil. sürekli internet bağlantısı, 2.el oyun için para alınması,kinect zorunluluğu. oyunlar için 5gb ddr3 ayrılmış olması işlemcinin 40 nm olması sizler için önemli değil çünkü at gözlükleriniz var sizin.
Yanlış bilgi, Xbox sürekli internet bağlantısı istemeyecek.On the plus side, the Xbox One will not require a constant internet connection.Hadi bizde at gözlüğü var, sende olmadığı halde göremiyorsun bazı şeyleri :) İşte asıl fanatiklik bu.

Kardeş helal olsun kapağı güzel yerleştirmişşin.
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Moribito 6 yıl
Fena olmamis, gideri var!


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ghostefe 6 yıl
Windows çekirdeği kullanılacakmış.Artık bol bol mavi ekran bizi bekliyor hem de çatışmanın en heyecanlı yerinde.Üstelik bilinmeyen bir hata
Microsoft açıkladı!..
"Artık mavi değil yeşil ekran göreceksiniz.Artık bizlerde sıkıldık mavi renkten , değişim lazım." dediler.
Son dakika!..
"Son güncelleme ile karşılaşabileceğiniz ekran rengini seçebiliyorsunuz."
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MrRain 6 yıl
FaTaL1Tr
Allahım ya daha aramızda xbox alacam diyen vay. Fanatiklik bu olsa gerek. kutunun şeklini geçin bu cidden önemli değil. sürekli internet bağlantısı, 2.el oyun için para alınması,kinect zorunluluğu. oyunlar için 5gb ddr3 ayrılmış olması işlemcinin 40 nm olması sizler için önemli değil çünkü at gözlükleriniz var sizin.

Yanlış bilgi, Xbox sürekli internet bağlantısı istemeyecek.
"On the plus side, the Xbox One will not require a constant internet connection."
Hadi bizde at gözlüğü var, sende olmadığı halde göremiyorsun bazı şeyleri :) İşte asıl fanatiklik bu.
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digimon52 6 yıl
Bunu duyan Xbox severler
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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