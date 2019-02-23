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Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı

Sosyal medya devi Facebook uzun süredir tartışmalara yol açan VPN uygulaması Onavo'yu, Play Store'dan kaldırdı. Uygulama kullanıcıların verilerini toplamak için de kullanılıyordu.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, İsrail'deki analitik girişim Onavo'yu 2013 yılında 100 milyon ile 200 milyon dolar arasında satın almıştı. Onavo uygulaması, veri tüketen arka plan uygulamalarının miktarını sınırlayan güvenli bir VPN olarak ilan edildi, ancak bilgi toplama amacıyla da kullanılıyordu. Şirket tartışmalara yol açan bu VPN uygulamasını sonlandırdı.

App Store'dan da kaldırmıştı

Facebook, insanların ne kadar zaman harcadığını ve diğer uygulamalarda kullandıkları veri miktarını görmek için Onavo'yu kullanmaktaydı. Ayrıca kullanıcıların sosyal ağlarını, bulundukları ülkeyi ve hatta kullandıkları cihazın modelini görebiliyordu. Bu da birçok kesim tarafından kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu olmuştu.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Facebook, Apple'ın gizlilik endişelerini dile getirmesinden sonra Onavo VPN uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı. Gelen haberlere göre şirket Android uygulama marketi Play Store'dan da uygulamayı silerek sonlandırdı.

https://www.engadget.com/2019/02/22/facebook-shuts-down-onavo-android/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 ay
Adamlar MIUI gibi birçok, Android arayüzüne Facebook servislerini yükletmişler zaten arkada ne yaptıkları belli değil...
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isakoc 2 ay
Onavo sistemini Facebook uygulamasına entegre eder işin içinden çıkar.
1 Yanıt Yanıtla
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cengiz7 2 ay isakoc
1- VPN hizmetini kendi uygulamasına default olarak entegre edemez çünkü hem telefonda hem sunucu tarafında güç ve kaynak tüketimine yol açar
2- Zaten facebook(instagram,whatsapp) mevcut halde bahsi geçen Vpn hizmetinden daha fazla kullanıcı istatistiğine erişebiliyor.
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