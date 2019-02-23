Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı

Teknoloji Editörü
Facebook, İsrail'deki analitik girişim Onavo'yu 2013 yılında 100 milyon ile 200 milyon dolar arasında satın almıştı. Onavo uygulaması, veri tüketen arka plan uygulamalarının miktarını sınırlayan güvenli bir VPN olarak ilan edildi, ancak bilgi toplama amacıyla da kullanılıyordu. Şirket tartışmalara yol açan bu VPN uygulamasını sonlandırdı.
App Store'dan da kaldırmıştı
Facebook, insanların ne kadar zaman harcadığını ve diğer uygulamalarda kullandıkları veri miktarını görmek için Onavo'yu kullanmaktaydı. Ayrıca kullanıcıların sosyal ağlarını, bulundukları ülkeyi ve hatta kullandıkları cihazın modelini görebiliyordu. Bu da birçok kesim tarafından kullanıcı gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tartışmalara konu olmuştu.Geçtiğimiz Ağustos ayında Facebook, Apple'ın gizlilik endişelerini dile getirmesinden sonra Onavo VPN uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı. Gelen haberlere göre şirket Android uygulama marketi Play Store'dan da uygulamayı silerek sonlandırdı.
https://www.engadget.com/2019/02/22/facebook-shuts-down-onavo-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2- Zaten facebook(instagram,whatsapp) mevcut halde bahsi geçen Vpn hizmetinden daha fazla kullanıcı istatistiğine erişebiliyor.