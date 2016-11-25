Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında

Yıllardır Microsoft’un Surface adında iddialı bir referans telefon piyasaya süreceği söylenir durur ancak hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmazdı. Bu hafta Microsoft’un patronu Satya Nadella’nın yaptığı açıklamalar bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor.

En İyisi İçin Çalışıyor

Bir röportajda konuşan Satya Nadella, bulut bilişimden LinkedIn satın alımına ve mobil dünyaya kadar pek çok soruya cevap verdi. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Surface adını alması beklenen yeni amiral gemisi ile ilgiliydi.

Nadella akıllı telefon pazarında sessiz kaldıklarını doğruladı ve bunun sebebini de açıkladı. Firma, pazara her yönüyle en iyi cihazı sunmayı istiyor. Bu bakımdan kullanıcıların ve kurumların alışkanlıkları inceleniyor, neye ilgi duydukları araştırılıyor. Yani rakipleri ile rekabet etmek için değil kullanıcıya en benzersiz deneyimi sunmak için çaba gösteriliyor. Nadella, bu konuda HP Elite x3 akıllı telefonunu oldukça beğendiğinin altını çiziyor.

Bu açıklamalarla Surface telefonun varlığı dolaylı da olsa doğrulanmış oldu. Bununla birlikte zaman konusunda net bir bilgi yok. Microsoft’un tüm verileri bir araya getirerek en iyisini ortaya çıkardığını düşündüğü gün telefonun tanıtımı da yapılmış olacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir"

Pek çok kaynak en erken 2017 sonbaharında bir Surface telefonu görebileceğimizi söylüyor. Nadella’nın tanımları daha çok yazılım tarafını ilgilendirdiği için Windows 10 mobil sürümünün en iyi hale gelmesi beklenecek. Redstone 3 güncellemesi ile birlikte ARM işlemciler üzerine x86 emülatörünün mümkün olacağı belirtiliyor. Bu da özellikle Continuum üzerine x86 uygulamalarının çalışması konusunda önemli bir ilerleme sağlayacak.