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Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında

Bugüne kadar Microsoft’un Surface adıyla yeni bir akıllı telefon geliştirdiği iddiaları hep havada kalmıştı. Şimdi ise Nadella’nın açıklamaları böyle bir cihazın varlığına işaret ediyor.
2 yıl
4,3b
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44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında

Yıllardır Microsoft’un Surface adında iddialı bir referans telefon piyasaya süreceği söylenir durur ancak hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmazdı. Bu hafta Microsoft’un patronu Satya Nadella’nın yaptığı açıklamalar bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor.

En İyisi İçin Çalışıyor

Bir röportajda konuşan Satya Nadella, bulut bilişimden LinkedIn satın alımına ve mobil dünyaya kadar pek çok soruya cevap verdi. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise Surface adını alması beklenen yeni amiral gemisi ile ilgiliydi.

Nadella akıllı telefon pazarında sessiz kaldıklarını doğruladı ve bunun sebebini de açıkladı. Firma, pazara her yönüyle en iyi cihazı sunmayı istiyor. Bu bakımdan kullanıcıların ve kurumların alışkanlıkları inceleniyor, neye ilgi duydukları araştırılıyor. Yani rakipleri ile rekabet etmek için değil kullanıcıya en benzersiz deneyimi sunmak için çaba gösteriliyor. Nadella, bu konuda HP Elite x3 akıllı telefonunu oldukça beğendiğinin altını çiziyor.

Bu açıklamalarla Surface telefonun varlığı dolaylı da olsa doğrulanmış oldu. Bununla birlikte zaman konusunda net bir bilgi yok. Microsoft’un tüm verileri bir araya getirerek en iyisini ortaya çıkardığını düşündüğü gün telefonun tanıtımı da yapılmış olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir"

Pek çok kaynak en erken 2017 sonbaharında bir Surface telefonu görebileceğimizi söylüyor. Nadella’nın tanımları daha çok yazılım tarafını ilgilendirdiği için Windows 10 mobil sürümünün en iyi hale gelmesi beklenecek. Redstone 3 güncellemesi ile birlikte ARM işlemciler üzerine x86 emülatörünün mümkün olacağı belirtiliyor. Bu da özellikle Continuum üzerine x86 uygulamalarının çalışması konusunda önemli bir ilerleme sağlayacak. 

 

http://hexus.net/mobile/news/windows-phone/99577-microsoft-will-develop-ultimate-mobile-device-says-satya-nadella/ Yorum Yaz
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mkyb 2 yıl en beğenilen
Başlığı okuduktan sonra ben ;

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tolgatelli 2 yıl Das Boot
Das Boot

Yorumlara bakıyorumda nefretin kaynağını anlayamadım.
Yapsınlar, almazsınız olur biter.

Bu tür rahatsızlık, bir çeşit psikolojik hastalıktır.
Bir futbol takımını, bir telefonu, bir bilgisayarı ,
bir markayı ya da her hangi bir simgeyi kendi başarısı ya da başarısızlığı olarak görmek. Kendi benliğini,kişiliğini o şeye aktarmak ya da yansıtmak.
psikolog arkadaşlar varsa onlar daha iyi tanımlar,
zaten bu forum psikologlar veya psikiyatristler için tam bir cennet,
Das BootYorumlara bakıyorumda nefretin kaynağını anlayamadım.Yapsınlar, almazsınız olur biter.Bu tür rahat...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Mr. Jingles 2 yıl
Sistem akıllı değil telefon nasıl akıllı olsun?
1 Yanıt Yanıtla +19
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Guest-EC5820868 2 yıl
Microsoft un Android ve İos u geçeceğini düşünmüyorum. Tren kaçtı çoktan sen Surface çıkarırsın Samsung yada diğer isim yapmış firmalar senden daha iyisini yapacaktır. Akıllı telefon pazarında rekabet bitmez. Microsot un çok geride kaldığını düşünüyorum. Android açık kaynak ve daha avantajlı çünkü sürekli geliştiriliyor...
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General. 2 yıl
Kaplumbağa hızıyla devam ediyor, ölme eşşeğim sonbahar gelsin.
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SixSixSix 2 yıl
Şu anki flagship cihazlarını almak isteyen olsa, satılan hiçbir yer yok. Bu bile çoğu şeyi açıklıyor.

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kaazto28 2 yıl
Millet onu bunu boş verinde şimdi gördüğüm haberden dolayı
donanimhaber.com/...
aklıma şu geldi, Eğer bu Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirem derken androidi geliştirse ortalık karışır.


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ddnet 2 yıl kaazto28
İnşAllah geliştirir de sevmeyenlerinin aklındaki WP10 mobil kalitesinde olur..

Amin







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foreveriphone 2 yıl
Herkes giydiriyor MS'a elimiz mahkum laptop ve masaüstünde işletim sistemini kullanıyor office programlarından yararlanıyorsunuz hadi topyekün dağıtımlara geçin görelim oyun oynamayın pc de hepimiz konsol alın görelim.Basın parayı Mac alın da görelim.Ms saygıyı fazlasıyla hakeden bir firma çamurlaşmayın.Telefon bölümünün istenen başarıya ulaşamaması eski CEO yüzündendi.Mevcut CEO hataları görüyor işletim sisteminin olgunlaşmasını bekliyor geliştiricileri ikna etmek zor değil MS için sabırlı olmak lazım MS'un bu piyasaya adı yeter.Hepimiz onun sayesinde öğrendik bilgisayar kullanmayı.Ms telefon piyasasına döndüğünde iOS tan değil android ten çalacak müşteriyi.Google da bunu bildiğinden her türlü zorluğu çıkardı iOS için yazdığı hiçbir uygulamayı windowsphone işletim sistemine vermedi asıl suçlu arayan Google a baksın.
2 Yanıt Yanıtla +5
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl foreveriphone
foreveriphone
Herkes giydiriyor MS'a elimiz mahkum laptop ve masaüstünde işletim sistemini kullanıyor office programlarından yararlanıyorsunuz hadi topyekün dağıtımlara geçin görelim oyun oynamayın pc de hepimiz konsol alın görelim.Basın parayı Mac alın da görelim.Ms saygıyı fazlasıyla hakeden bir firma çamurlaşmayın.Telefon bölümünün istenen başarıya ulaşamaması eski CEO yüzündendi.Mevcut CEO hataları görüyor işletim sisteminin olgunlaşmasını bekliyor geliştiricileri ikna etmek zor değil MS için sabırlı olmak lazım MS'un bu piyasaya adı yeter.Hepimiz onun sayesinde öğrendik bilgisayar kullanmayı.Ms telefon piyasasına döndüğünde iOS tan değil android ten çalacak müşteriyi.Google da bunu bildiğinden her türlü zorluğu çıkardı iOS için yazdığı hiçbir uygulamayı windowsphone işletim sistemine vermedi asıl suçlu arayan Google a baksın.

Windows kullanılmasının tek sebebi alışkanlıklar. Şuan bilgisayar kullanmıyorum her işimi android telefonumdan yapıyorum ama Pc kullanırken os x 10.11 ve ubuntu dual boot şeklinde kullanıyordum. İnanın ne Windows'a ne de Microsoft'un office yazılımlarına ihtiyacımız var. Ücretsiz alternatifleride aynı işi görüyor.
Os x'in arayüzü, ios ile uyumu, hızından ve stabilitesinden bahsetmeye gerek yok zaten. Kullanmayan o rahatlığı bilmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ddnet 2 yıl foreveriphone
foreveriphone
Herkes giydiriyor MS'a elimiz mahkum laptop ve masaüstünde işletim sistemini kullanıyor office programlarından yararlanıyorsunuz hadi topyekün dağıtımlara geçin görelim oyun oynamayın pc de hepimiz konsol alın görelim.Basın parayı Mac alın da görelim.Ms saygıyı fazlasıyla hakeden bir firma çamurlaşmayın.Telefon bölümünün istenen başarıya ulaşamaması eski CEO yüzündendi.Mevcut CEO hataları görüyor işletim sisteminin olgunlaşmasını bekliyor geliştiricileri ikna etmek zor değil MS için sabırlı olmak lazım MS'un bu piyasaya adı yeter.Hepimiz onun sayesinde öğrendik bilgisayar kullanmayı.Ms telefon piyasasına döndüğünde iOS tan değil android ten çalacak müşteriyi.Google da bunu bildiğinden her türlü zorluğu çıkardı iOS için yazdığı hiçbir uygulamayı windowsphone işletim sistemine vermedi asıl suçlu arayan Google a baksın.

Bu doğru..

Google pazar payının kaptırılma ihtimaline bile katlanamayıp, daha 8.0 zamanında çıkan gül gibi Youtube uygulamasını bile kaldırttı ki o zamanlar androiddeki youtubede olmayan özellikleri vardı. Şimdide wp platformudak 3.parti uugulmalardan atılan yorumları engelliyor.. Ancak o uygulamayı kullananlar görüyor yorumları.

MS nasıl cevap veremedi bu vahşi rekabete bilmiyorum. Gerçekten ms mobilden zarardaysa ve 1 suçu varsa en az onun kadar googleninde suçu var..
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mmucit 2 yıl
Ben ms yi destekliyorum. Surface telefonla birlikte win10 mobil desteği devam eder. Ben de destekten mahrum kalmak inşallah l535 kullanıcısı olarak, ayrıca temel uygulamalar da win10 mobil için çıkar diye düşünüyorum. Aramızda kalsın whatsap olsun yeter.
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babasayfa 2 yıl
4 yıldır lumia kullanıyorum. W8 W8.1. W10 bilmem kaç geldi ama mağazası hala boş. Çabaları sonuç vermiyor demek ki. Dona sarkar bile ayfon kullanıyormuş.
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Whippoorwill 2 yıl babasayfa
babasayfa
4 yıldır lumia kullanıyorum. W8 W8.1. W10 bilmem kaç geldi ama mağazası hala boş. Çabaları sonuç vermiyor demek ki. Dona sarkar bile ayfon kullanıyormuş.

Neredeyse tüm şirket Iphone kullanıyor.

Ama iyi bir cihaz gelmesi dileğimiz tabi.
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DH Misafiri 2 yıl
Microsoft hala insanların ne istediğini anlamaya çalışıyosa o kadar zaman nasıl anlamadılar. Bu çalışanlar başka bir gezegende farklı bir medeniyet içinde mi yaşıyorlar anlayamıyorum.Bu işletim sistemiyle sizden telefon almayız.
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Cihat_, 2 yıl
microsoft ne zaman işletim sistemini bir ios android seviyesine çıkarır işte o zaman ben bu habere inanırım
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assasin34 2 yıl
:)
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