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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor

Yazılım devi Microsoft, mobil cihazlar için geliştirdiği Office uygulamalarının sistem gereksinimlerini güncelledi. Artık eski Android sürümlerinde Office Mobil uygulamaları desteklenmeyecek.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor
Microsoft, Office Mobil uygulamaları için sistem gereksinimlerini sessiz sedasız bir şekilde güncelledi. Şirketin belirlediği yeni gereksinimlere göre konuşacak olursak, eski Android cihazların Office uygulamalarını artık çalıştıramayacaklarını söyleyebiliriz.

Destek Haziran sonunda bitecek

Android platformunda yer alan Office uygulamaları, Temmuz 2019 tarihinden itibaren KitKat ve Lollipop çalıştıran cihazlarda kullanılamayacak. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre bu cihazlar Haziran ayı boyunca Office uygulamalarını çalıştırabilecekler. Yapılan bu güncellemenin ardından, bu durumun kaç Android kullanıcısını etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.
Office uygulamalarını mobil cihazlarında kullanan kişiler için son derece olumsuz bir haber. Ne yazık ki Microsoft, bu kullanıcılara akıllı telefonlarını yenileme dışında başka bir şans vermiyor. Eğer siz de bu durumdan etkilenecek kullanıcılardan biriyseniz, şimdiden bir çözüm yolu aramanız faydanıza olacaktır.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Office-mobile-end-support-older-Android_id116474 Yorum Yaz
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Virtual Reality 4 gün
KitKat tamamda Lollipop ne alaka. Lollipop desteğini kesmek için çok erken.
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bkaakco 5 gün
Ne özellik getiriyormuş da bu kararı almış acaba.
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a_y_k_u_t 5 gün
Lollipop kullanan o kadar çok kişi var ki.. Ya daha 3 yıl önce çıkmış telefonda lollipop oluyordu ne bu acele. Arada ufak düzenlemeler yapmak için kullanıyordum kötü oldu.
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Pizza Steve 5 gün
developer.android.com/...
Bu sitedeki verilere göre kitkat kullanım oranı %6,9 ve lollipop kullanım oranı %14,5.
Toplam android kullanıcılarının %21,4 lük kısmına desteği kestiyorlar. Temmuz sonrası mağazadan yüklemek isteseler yükleyemeyecekler. Google play de cihazınız bu sürümle uyumlu değil diyor ve eski sürümleride indirtmiyor. Hatta arama sonuçlarında bile çıkmıyor uygulama.
Microsoft windows güncellemelerinde felanda biliyorsunuz. Çok kötü yönetilen bir firma. Hangi akılla toplam kullanıcı sayısının 5 te 1ini sallıyorlar.
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