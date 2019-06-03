Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor

Microsoft, Office Mobil uygulamaları için sistem gereksinimlerini sessiz sedasız bir şekilde güncelledi. Şirketin belirlediği yeni gereksinimlere göre konuşacak olursak, eski Android cihazların Office uygulamalarını artık çalıştıramayacaklarını söyleyebiliriz.

Destek Haziran sonunda bitecek

Android platformunda yer alan Office uygulamaları, Temmuz 2019 tarihinden itibaren KitKat ve Lollipop çalıştıran cihazlarda kullanılamayacak. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre bu cihazlar Haziran ayı boyunca Office uygulamalarını çalıştırabilecekler. Yapılan bu güncellemenin ardından, bu durumun kaç Android kullanıcısını etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Office-mobile-end-support-older-Android_id116474

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Office uygulamalarını mobil cihazlarında kullanan kişiler için son derecebir haber. Ne yazık ki Microsoft, bu kullanıcılaradışında başka bir şans vermiyor. Eğer siz de bu durumdan etkilenecek kullanıcılardan biriyseniz, şimdiden biraramanız faydanıza olacaktır.