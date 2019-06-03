Microsoft, eski Android cihazlar için Office desteğini sonlandırıyor

Teknoloji Editörü
Microsoft, Office Mobil uygulamaları için sistem gereksinimlerini sessiz sedasız bir şekilde güncelledi. Şirketin belirlediği yeni gereksinimlere göre konuşacak olursak, eski Android cihazların Office uygulamalarını artık çalıştıramayacaklarını söyleyebiliriz.
Destek Haziran sonunda bitecek
Android platformunda yer alan Office uygulamaları, Temmuz 2019 tarihinden itibaren KitKat ve Lollipop çalıştıran cihazlarda kullanılamayacak. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre bu cihazlar Haziran ayı boyunca Office uygulamalarını çalıştırabilecekler. Yapılan bu güncellemenin ardından, bu durumun kaç Android kullanıcısını etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.Office uygulamalarını mobil cihazlarında kullanan kişiler için son derece olumsuz bir haber. Ne yazık ki Microsoft, bu kullanıcılara akıllı telefonlarını yenileme dışında başka bir şans vermiyor. Eğer siz de bu durumdan etkilenecek kullanıcılardan biriyseniz, şimdiden bir çözüm yolu aramanız faydanıza olacaktır.
https://www.phonearena.com/news/Microsoft-Office-mobile-end-support-older-Android_id116474 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sitedeki verilere göre kitkat kullanım oranı %6,9 ve lollipop kullanım oranı %14,5.
Toplam android kullanıcılarının %21,4 lük kısmına desteği kestiyorlar. Temmuz sonrası mağazadan yüklemek isteseler yükleyemeyecekler. Google play de cihazınız bu sürümle uyumlu değil diyor ve eski sürümleride indirtmiyor. Hatta arama sonuçlarında bile çıkmıyor uygulama.
Microsoft windows güncellemelerinde felanda biliyorsunuz. Çok kötü yönetilen bir firma. Hangi akılla toplam kullanıcı sayısının 5 te 1ini sallıyorlar.