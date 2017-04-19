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Şu anda 1 kişi burada

Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün

Microsoft, Microsoft Authenticator uygulamasını kullanarak Microsoft hesabına şifre kullanmadan giriş yapmanın mümkün olduğunu duyurdu. Uygulamayı Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Paylaşılan bilgilere göre Microsoft hesabına sahip olan kişiler, Microsoft’un resmi uygulaması Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanarak hesaplarına şifre kullanmadan erişebilecekler. Daha önceki dönemlerde iki adımlı doğrulama amacıyla kullanılan Authenticator, bu özelliğiyle daha fazla kişiye hitap edecek ve Microsoft kullanıcılarının güveliğine katkı sağlayacak.
Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün

Play Store ve App Store’dan indirilebilen Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanmak için uygulama üzerinden Microsoft hesabınıza giriş yapmanız ve telefon ile giriş özelliğini aktifleştirmeniz yeterli. Uygulamayı kullanmaya başlamanızın ardından hesabınıza giriş yapmak için tek gereken şey bilgisayarınızdaki ve telefonunuzdaki sayıyı eşleştirmek.

Uygulamayı kullanmak istemiyorsanız Microsoft Authenticator üzerinden özelliği devre dışı bırakabilir ve sıradan şifre kullanımına geri dönebilirsiniz. Fakat Microsoft’un söylediğine göre Microsoft Authenticator’ı kullanmak daha güvenli, daha pratik ve daha hızlı.



http://www.theverge.com/2017/4/18/15345300/microsoft-account-no-password-authenticator-app-feature Yorum Yaz
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1984 1 yıl
google auth çamur atmadan önce yedek yazılı şifreleri düzgün bir yere koysaydınız böyle gelip ağlamazdınız yok steam hesabım gitti yok origin gitti bişeyler oldu
arkadaş adam 10 tane kod veriyor, çıktısını al, koy çekmecene
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System32Deleted 1 yıl
Çok Şükür Sadece Bunlar Kalmıştı
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coreytoddgray2 1 yıl
Guzel haber.
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Vega 1 yıl
Benim şöyle bir sorunum var
Bende Microsoft Authenticator kullanıyorum.Outlook hesabıma girerken ilk önce email adresimi giriyorum ardından Authenticator uygulamasına bildirim yolluyor.Bildirimi onaylayıp parmak izi ile izin verince hesabıma girebiliyorum.
Daha önce böyle değildi bu sistem.Şuan Authenticator uygulaması internet bağlantısı istiyor.İnternet bağlantısı olmazsa telefonuma bildirim gelmiyor.
Bu yüzden internet cafe gibi yerlerde hesabıma giremiyorum(Eğer telefonumda net paketi yoksa tabi.)Önceden internet bağlantısı olmasa bile Authenticator'de ki 6 haneli kodu Outlook'a şifre olarak girip hesabı açabiliyordum.
Neden böyle oldu?Hem 2 faktörlü kimlik doğrulama etkin hemde Authenticator kullanıyorum.
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asdasdas 2 yıl
Güzel bir uygulama.
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ITTF 2 yıl
Güzel haber.
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alemburda34 2 yıl zdniz
Oyle deme hocam 1 lastpass hesabim vardi neredeyse hayatim onun icindeydi birgun sifreyi bir unuttum (otomatik giristen) simdi ne sms kabul ediyor hicbir sekilde hesabi geri alamadim tam 2 hafta lastpass destek ekibiyle gorustum onlarda yardimci olamadi.
Sifre sifirlama bilgisayara ozel oluyor en buyuk sorunda bu.
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zdniz 2 yıl alemburda34
Orijinalden alıntı: alemburda34
Oyle deme hocam 1 lastpass hesabim vardi neredeyse hayatim onun icindeydi birgun sifreyi bir unuttum (otomatik giristen) simdi ne sms kabul ediyor hicbir sekilde hesabi geri alamadim tam 2 hafta lastpass destek ekibiyle gorustum onlarda yardimci olamadi.
Sifre sifirlama bilgisayara ozel oluyor en buyuk sorunda bu.

Hocam 6 yıldır kullanıyorum hiç sorunum olmadı Lastpasla sadece birkez internet kafeden girdim o zamanda ana şifreyi çaldırdım sms yöntemiyle kurtardım adam çaldıkdan sonra benden bütün şifreleri silmiş ama çöp kutusunu boşaltmamış çöp kutusundan yükleyip değiştim hepsini. Lastpass Authenticator yedek şifrelerini (kodunu) saklamak zorunda diyilsin isteyinçe teline mesaj olarak geliyor.ondan dolayı seviyorum. Authenticator zaten sadece ana şifre için kullanıyorum başka türlü öldürseler Authenticator kullanmam 3 yıl önce Google Authenticator gevizekalılıgı yüzünden dünyalar kadar üyeliğim gitti aptallık bizde aslında yedek kodları saklamadık ama adamlarda hiç bi şekilde uyarmıyolar bak birader cihazında bi sorun olursa yedek kodların olmadan kurtaramazsın gibi tavsiyem bulaşmayın en güzeli sms dogrulama. yada benim gibi sadece Lastpass ana şifre dogrulamasına koymak.
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apodur 2 yıl
madem bu program işe yaramıyor işleri zorlaştırıyor o halde Microsoftun amacı neydi bu programı yapmakala.
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OverClocK1ng 2 yıl
Ve Microsoft, kodmatiği bulur...
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zdniz 2 yıl
Microsoft Authenticator bilmem ama Google Authenticator kesinlikle kullanmayın ben kullandım telefon sorun oldu fabrika ayarlarına geri döndürdüm bidaha hiç bi şekilde kullanmış oldugum şifrelere ulaşamadım en güzeli Laspass Authenticator hiçdiyilse bi sorun oldumu yedek şifreleri telefonun numarana sms olarak atıyor.
4 Yanıt Yanıtla +2
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eAkman 2 yıl zdniz
zdniz

Microsoft Authenticator bilmem ama Google Authenticator kesinlikle kullanmayın ben kullandım telefon sorun oldu fabrika ayarlarına geri döndürdüm bidaha hiç bi şekilde kullanmış oldugum şifrelere ulaşamadım en güzeli Laspass Authenticator hiçdiyilse bi sorun oldumu yedek şifreleri telefonun numarana sms olarak atıyor.

Ben bir origin hesabımı bu yüzden kaybettim. Hem EA in hem de google ın böyle aptal bir sistemi yüzünden. Benden be bir tavsiye olsun, sakın origin hesabınız için google authenticator doğrulama kullanmayın.
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CWaRRioR 2 yıl zdniz
zdniz

Microsoft Authenticator bilmem ama Google Authenticator kesinlikle kullanmayın ben kullandım telefon sorun oldu fabrika ayarlarına geri döndürdüm bidaha hiç bi şekilde kullanmış oldugum şifrelere ulaşamadım en güzeli Laspass Authenticator hiçdiyilse bi sorun oldumu yedek şifreleri telefonun numarana sms olarak atıyor.

Google da authenticator harici kullanabilmeniz için şifre veriyor. Bu gibi durumlar için onu saklarsanız sıkıntı olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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murdocklawless 2 yıl zdniz
yedek kodları alıp saklamazsanız hesaplarınızı kaybedersiniz tabi. ben yedek kodları epey uzun bir şifre ile rar'lardım ve google drive a attım.
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