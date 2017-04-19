Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft hesabına sahip olan kişiler, Microsoft’un resmi uygulaması Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanarak hesaplarına şifre kullanmadan erişebilecekler. Daha önceki dönemlerde iki adımlı doğrulama amacıyla kullanılan Authenticator, bu özelliğiyle daha fazla kişiye hitap edecek ve Microsoft kullanıcılarının güveliğine katkı sağlayacak.
Play Store ve App Store’dan indirilebilen Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanmak için uygulama üzerinden Microsoft hesabınıza giriş yapmanız ve telefon ile giriş özelliğini aktifleştirmeniz yeterli. Uygulamayı kullanmaya başlamanızın ardından hesabınıza giriş yapmak için tek gereken şey bilgisayarınızdaki ve telefonunuzdaki sayıyı eşleştirmek.
Uygulamayı kullanmak istemiyorsanız Microsoft Authenticator üzerinden özelliği devre dışı bırakabilir ve sıradan şifre kullanımına geri dönebilirsiniz. Fakat Microsoft’un söylediğine göre Microsoft Authenticator’ı kullanmak daha güvenli, daha pratik ve daha hızlı.
http://www.theverge.com/2017/4/18/15345300/microsoft-account-no-password-authenticator-app-feature Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaş adam 10 tane kod veriyor, çıktısını al, koy çekmecene
Bende Microsoft Authenticator kullanıyorum.Outlook hesabıma girerken ilk önce email adresimi giriyorum ardından Authenticator uygulamasına bildirim yolluyor.Bildirimi onaylayıp parmak izi ile izin verince hesabıma girebiliyorum.
Daha önce böyle değildi bu sistem.Şuan Authenticator uygulaması internet bağlantısı istiyor.İnternet bağlantısı olmazsa telefonuma bildirim gelmiyor.
Bu yüzden internet cafe gibi yerlerde hesabıma giremiyorum(Eğer telefonumda net paketi yoksa tabi.)Önceden internet bağlantısı olmasa bile Authenticator'de ki 6 haneli kodu Outlook'a şifre olarak girip hesabı açabiliyordum.
Neden böyle oldu?Hem 2 faktörlü kimlik doğrulama etkin hemde Authenticator kullanıyorum.
Sifre sifirlama bilgisayara ozel oluyor en buyuk sorunda bu.
Hocam 6 yıldır kullanıyorum hiç sorunum olmadı Lastpasla sadece birkez internet kafeden girdim o zamanda ana şifreyi çaldırdım sms yöntemiyle kurtardım adam çaldıkdan sonra benden bütün şifreleri silmiş ama çöp kutusunu boşaltmamış çöp kutusundan yükleyip değiştim hepsini. Lastpass Authenticator yedek şifrelerini (kodunu) saklamak zorunda diyilsin isteyinçe teline mesaj olarak geliyor.ondan dolayı seviyorum. Authenticator zaten sadece ana şifre için kullanıyorum başka türlü öldürseler Authenticator kullanmam 3 yıl önce Google Authenticator gevizekalılıgı yüzünden dünyalar kadar üyeliğim gitti aptallık bizde aslında yedek kodları saklamadık ama adamlarda hiç bi şekilde uyarmıyolar bak birader cihazında bi sorun olursa yedek kodların olmadan kurtaramazsın gibi tavsiyem bulaşmayın en güzeli sms dogrulama. yada benim gibi sadece Lastpass ana şifre dogrulamasına koymak.
Ben bir origin hesabımı bu yüzden kaybettim. Hem EA in hem de google ın böyle aptal bir sistemi yüzünden. Benden be bir tavsiye olsun, sakın origin hesabınız için google authenticator doğrulama kullanmayın.
Google da authenticator harici kullanabilmeniz için şifre veriyor. Bu gibi durumlar için onu saklarsanız sıkıntı olmaz.