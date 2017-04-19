Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft hesabına sahip olan kişiler, Microsoft’un resmi uygulaması Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanarak hesaplarına şifre kullanmadan erişebilecekler. Daha önceki dönemlerde iki adımlı doğrulama amacıyla kullanılan Authenticator, bu özelliğiyle daha fazla kişiye hitap edecek ve Microsoft kullanıcılarının güveliğine katkı sağlayacak.

Play Store ve App Store’dan indirilebilen Microsoft Authenticator’ın yeni özelliğini kullanmak için uygulama üzerinden Microsoft hesabınıza giriş yapmanız ve telefon ile giriş özelliğini aktifleştirmeniz yeterli. Uygulamayı kullanmaya başlamanızın ardından hesabınıza giriş yapmak için tek gereken şey bilgisayarınızdaki ve telefonunuzdaki sayıyı eşleştirmek.

Uygulamayı kullanmak istemiyorsanız Microsoft Authenticator üzerinden özelliği devre dışı bırakabilir ve sıradan şifre kullanımına geri dönebilirsiniz. Fakat Microsoft’un söylediğine göre Microsoft Authenticator’ı kullanmak daha güvenli, daha pratik ve daha hızlı.





http://www.theverge.com/2017/4/18/15345300/microsoft-account-no-password-authenticator-app-feature