Microsoft, iOS cihazlar için harcama takip uygulaması çıkardı

Bütçesini yönetmek isteyenlerin harcamalarını takip etmek için kullanabilecekleri çok sayıda mobil uygulama var. Yazılım devi Microsoft bunların arasına bir yenisini ekledi. Şirket iOS cihazlar için “Spend” adını taşıyan gider takip uygulamasını yayınladı.

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Deneysel projeleri ile tanıdığımız Microsoft Garage ekibi tarafından geliştirilen "Spend" benzer uygulamalarda görmediğimiz oldukça ilgi çekici özelliklere sahip. Örneğin tüm harcamaları bağlı olduğu kredi kartı veya banka hesabı üzerinden otomatik olarak takip edip bunları kişisel veya iş harcamaları olarak kategorize edebiliyor.

256 bit SSL şifreleme kullanıyor

Spend ayrıca diğer birçok harcama takip uygulaması gibi rapor oluşturup bunları PDF veya elektronik tablo formatında sunabilme yeteneğine de sahip. App Store açıklamasında güvenlikle ilgili bazı bilgiler de var. Uygulamanın banka giriş bilgileri veya kart numaralarını tutmadığı ve 256 bit SSL şifreleme kullanıldığı belirtiliyor.

şimdilik sadece ABD'li kullanıcılara ne zaman kullanılabilir hale geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte Microsoft'un en kısa süre içerisinde uygulamanın Android sürümünü de çıkarması bekleniyor. Spend uygulamasısadece ABD'li kullanıcılara sunuldu . Diğer ülkeler içinkullanılabilir hale geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte Microsoft'un en kısa süre içerisinde uygulamanınsürümünü de çıkarması bekleniyor.

https://itunes.apple.com/US/app/id1433830883