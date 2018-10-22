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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, iOS cihazlar için harcama takip uygulaması çıkardı

Microsoft, harcamalarını kontrol altına almak isteyenler için Spend isimli bir uygulama yayınladı. Otomatik masraf takibi yapabilen uygulama giderleri kategorize de edebiliyor.
7 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bütçesini yönetmek isteyenlerin harcamalarını takip etmek için kullanabilecekleri çok sayıda mobil uygulama var. Yazılım devi Microsoft bunların arasına bir yenisini ekledi. Şirket iOS cihazlar için “Spend” adını taşıyan gider takip uygulamasını yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Gboard'un Android sürümüne "kayan klavye" seçeneği eklendi"
Deneysel projeleri ile tanıdığımız Microsoft Garage ekibi tarafından geliştirilen "Spend" benzer uygulamalarda görmediğimiz oldukça ilgi çekici özelliklere sahip. Örneğin tüm harcamaları bağlı olduğu kredi kartı veya banka hesabı üzerinden otomatik olarak takip edip bunları kişisel veya iş harcamaları olarak kategorize edebiliyor.

256 bit SSL şifreleme kullanıyor

Spend ayrıca diğer birçok harcama takip uygulaması gibi rapor oluşturup bunları PDF veya elektronik tablo formatında sunabilme yeteneğine de sahip. App Store açıklamasında güvenlikle ilgili bazı bilgiler de var. Uygulamanın banka giriş bilgileri veya kart numaralarını tutmadığı ve 256 bit SSL şifreleme kullanıldığı belirtiliyor.
Spend uygulaması şimdilik sadece ABD'li kullanıcılara sunuldu. Diğer ülkeler için ne zaman kullanılabilir hale geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Bununla birlikte Microsoft'un en kısa süre içerisinde uygulamanın Android sürümünü de çıkarması bekleniyor.

https://itunes.apple.com/US/app/id1433830883 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
"Bir ürün için para ödemiyorsan ürün sensindir"
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ThePscho 7 ay
Android'e de getirsinler. Bu tarz uygulamaların hiçbirisi şu anda verimli değil.
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balcis 7 ay
hem karta bağlanan, hem de direkt fatura tarayıp çalışan uygulama varsa eyvallah. bu yapıyor mu ikincisini de acaba.
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zultaran 6 ay balcis
İşede senin yerine gitsin
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