Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu

Yazılım devi Microsoft'un bu ay içinde sunacağı büyük Office güncellemesinde hangi yeniliklerin olacağını açıklandı. Yeni özelliklerin hepsini haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay
3,9b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, mobil cihazlarda kullanılan Office uygulamasına, bu ay içinde aktif olacak bazı büyük güncellemeler yaptığını açıkladı. Word, Outlook ve PowerPoint araçlarına gelen yeni özellikler Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Lafı fazla uzatmadan güncelleme ile gelecek olan yeni özelliklere geçelim.

Office mobil uygulamalarına hangi yeni özellikler gelecek?

Her iki platformda da Microsoft, Word kullanıcılarına bir belgede gezinirken kelime sayılarını görme olanağı sağlıyor. Artık ekranın alt kısmındaki barda kaç kelime yazdığınızı pratik bir şekilde görebileceksiniz.
Android ve iOS kullanıcılarının E-posta istemcisi Outlook'daki taslak iletileri senkronize bir şekilde çalışacak. Masaüstünüzde başladığınız bir E-posta'ya tabletinizde veya akıllı telefonunuzda devam edebileceksiniz.
Android platformundaki Outlook kullanıcıları, adres defterlerinde yer alan kişileri silme ve belirli süreler için bildirimlerin devre dışı bırakılmasını sağlayan "Rahatsız Etmeyin" özelliğine kavuşuyor.
Son olarak, Android kullanıcıları PowerPoint'te çalışmayı yatay olarak düzenleyebilecekler. Bu güncellemeler uygulamanın iOS platformunda 2.15 sürümünde, Android platformunda ise 16.0.10325.20043 sürümünde aktif duruma geçecek.

https://www.cultofmac.com/562703/microsoft-office-updates-july/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sharparrow 10 ay
bayağı önemli şeylermiş..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı 10 ay Tarih öncesinde mutfak: dünyanın en yaşlı ekmeği bulundu! 10 ay Yükseklik korkunuz mu var? Sanal Gerçeklik Terapisi yardımcınız olabilir 10 ay Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 10 ay G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar 10 ay Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil 10 ay Ethereum Classic birimi Koineks platformunda 10 ay Emporio Armani yeni nesil Connected akıllı saatini duyurdu 10 ay Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, Galaxy Note 9 kullanırken görüntülendi 10 ay Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu 10 ay Galaxy S10, Note 10 ve Galaxy A serisinde ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanılacak 10 ay GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu! 10 ay Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor 10 ay Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor 10 ay Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış" 10 ay Antidepresanlar ne kadar işe yarıyor? 10 ay Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.” 10 ay Defalarca takla atan Tesla Model 3, sağlamlığıyla güven verdi 10 ay Youtube'dan 25 milyon dolarlık "Dürüst Haber" hamlesi! 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu Sonraki Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi kripto para dünyasına girebilir 10 ay Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, 24 Temmuz'da satışa çıkıyor 10 ay Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek 10 ay 2018 Goodwood Hız Festivali'nden eğlenceli görüntüler [Galeri] 10 ay Microsoft noktayı koydu: Surface Phone çıkarmayacağız 10 ay Pahalı ama hak ediyor mu? "Razer Wolverine Tournament Edition" incelemesi 10 ay ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu 10 ay Microsoft'tan AirPods katili bir kablosuz kulaklık geliyor 10 ay ZTE, ABD yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı: Anlaşmanın bedeli 1.4 milyar dolar 10 ay The Boring Company şimdi de tuğla üretecek 10 ay NASA, Mars yüzeyindeki "buzdan" örümceklere ait yeni bir görüntü yayınladı! 10 ay Seetroen adı verilen gözlükle yol tutması tarihe karışıyor 10 ay Rolls-Royce uçan ''hibrit'' taksi geliştirecek 10 ay Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru 10 ay Akıllı saatler için Facer tema oyunları geldi 10 ay Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor? 10 ay Japonlardan yarı Android cep telefonu 10 ay Intel’den giriş seviyesi iş istasyonlarına yönelik Xeon E işlemci serisi 10 ay Apple Macbook Pro 2018 toza ve kire karşı daha dayanıklı klavye ile geliyor 10 ay Honor Note 10 Rolls-Royce Edition sızdırıldı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim