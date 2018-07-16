Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu

Microsoft, mobil cihazlarda kullanılan Office uygulamasına, bu ay içinde aktif olacak bazı büyük güncellemeler yaptığını açıkladı. Word, Outlook ve PowerPoint araçlarına gelen yeni özellikler Android ve iOS platformlarında aktif olacak. Lafı fazla uzatmadan güncelleme ile gelecek olan yeni özelliklere geçelim.

Office mobil uygulamalarına hangi yeni özellikler gelecek?

Her iki platformda da Microsoft, Word kullanıcılarına bir belgede gezinirken kelime sayılarını görme olanağı sağlıyor. Artık ekranın alt kısmındaki barda kaç kelime yazdığınızı pratik bir şekilde görebileceksiniz.

Android ve iOS kullanıcılarının E-posta istemcisi Outlook'daki taslak iletileri senkronize bir şekilde çalışacak. Masaüstünüzde başladığınız bir E-posta'ya tabletinizde veya akıllı telefonunuzda devam edebileceksiniz.

Android platformundaki Outlook kullanıcıları, adres defterlerinde yer alan kişileri silme ve belirli süreler için bildirimlerin devre dışı bırakılmasını sağlayan "Rahatsız Etmeyin" özelliğine kavuşuyor.

https://www.cultofmac.com/562703/microsoft-office-updates-july/

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Son olarak, Android kullanıcıları'te çalışmayıdüzenleyebilecekler. Bu güncellemeler uygulamanınplatformundasürümünde,platformunda isesürümünde aktif duruma geçecek.