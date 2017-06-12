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Minecraft oyuncuları tek bir platformda bir araya geliyor

E3 katılımcılarından birisi olan Mojang, farklı platformlardan Minecraft oynayan oyuncuların tek bir dünyada bir araya gelebileceğini duyurdu. Ortak platforma PlayStation oyuncuları dahil olamayacak.
1 yıl
2,6b
1
5
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mojang, Los Angeles’ta düzenlenen E3 2017 etkinliğinde farklı Minecraft platformlarının bir araya geleceği ortak bir platformun yolda olduğunu duyurdu. “Better Together” isimli güncellemeyle birlikte oyuna eklenecek ortak platform özelliği, basit bir şekilde anlatmak gerekirse akıllı telefonundan Minecraft oynayan oyuncularla bilgisayarlarından Minecraft oynayan oyuncuların buluşmasını mümkün kılacak.
Minecraft oyuncuları tek bir platformda bir araya geliyor

Better Together sayesinde Windows 10, Xbox One, Nintendo Switch ve akıllı telefonları üzerinden (hem iOS, hem de Android) Minecraft oynayan tüm oyuncular bir arada oynayabilecekler. Mevcut Minecraft sürümünde bazı platformlar arasında geçiş yapılabiliyor ve oyuncular birbirleriyle oynayabiliyor, ancak bunu yapmak karmaşık işlemler gerektiriyor.

Better Together güncellemesi PlayStation sahiplerini es geçecek. Mojang, bazı nedenlerden ötürü böyle bir karar alındığını duyurdu fakat Sony’nin kendileriyle iş birliği yapması durumunda seve seve yardımcı olabileceklerinin de altını çizdi.

Better Together, farklı platformlardan MineCraft oynayan oyuncuların DLClerini aktarmasını da sağlayacak. Mojang tarafından yapılan açıklamaya göre güncellemenin ardından MineCraft hesaplarına başka platformlardan da girebilecek oyuncular, hesabın oluşturulduğu platformdan satın alınan tüm DLClere de sahip olacaklar. 



http://www.phonearena.com/news/Proper-cross-platform-multiplayer-hitting-Minecraft-later-this-summer_id94915 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Şu oyunu dandik java motorundan kurtarmadıkları sürece oynanmaz
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Rohanli_Theoden 1 yıl
playstationcular yine boynu bükük kaldı.
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Captain_Ivy 1 yıl
Miilet gelip, senin özenle yaptığın evi yıkmaya çalışmasın? Anlamadım ben bu ortak oynama olayını..
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odeon99 1 yıl
Değişik.
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Sliskelion 1 yıl
Bitmedi şu oyun bir türlü.
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