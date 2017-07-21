Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi

Firefox'un gizlilik odaklı tarayıcısı Firefox Focus'a güncelleme geldi. Uygulamaya kullanıcıların uzun zamandır beklediği dosya indirme ve tam ekran video izleme özelliği eklendi.
1 yıl
2,2b
1
5
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir zamanların popüler tarayıcılarından Firefox'un son girişimlerinden olan Firefox Focus, mobil kullanıcılara gizli ve hızlı bir tarayıcı deneyimi vadediyor. Tarayıcı, internet gezintisi esnasında biriken verileri tarayıcı kapandıktan sonra siliyor. Tarayıcı geçmişi, parola ve çerez gibi verilerin hiç birisi kalıcı olarak depolanmıyor. Reklamları da otomatik olarak engelliyor.
Ayrıca Bkz. "Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor"

Firefox Focus'a gelen güncelleme ile kullanıcıların uzun zamandır istediği tam ekran video izleme ve dosya indirme özellikleri geliyor. Bunlara ek olarak gece modu, gelişmiş bildirim yetenekleri, QR okuyucu ve çeşitli hata düzeltmeleri de güncelleme ile gelenler arasında.


Firefox Focus'u Android cihazlar için buradan, iOS için de buradan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Sürekli de şifre girilmez ki :/
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aniceman 1 yıl
mevcut firefoxun zaten gizli modu var. tarayıcı seçeneklerine varsayılan olarak gizli modda açılmayı ekleseler bu kadar gelistirmeye gerek var mı yeniden...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OsbourneReynolds 1 yıl aniceman
aniceman

mevcut firefoxun zaten gizli modu var. tarayıcı seçeneklerine varsayılan olarak gizli modda açılmayı ekleseler bu kadar gelistirmeye gerek var mı yeniden...

Standart Türk mantığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Sürekli de şifre girilmez ki :/
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 1 yıl
Bu özellikleri normal Firefox un içine gömseler çok daha iyi olurmuş. Öyle pek bir olayı yok bu şekidle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
gece modu alirim bi dal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Netflix fantastik filmi Bright'ın yeni fragmanını yayınladı 1 yıl Alphacool yeni SSD soğutucularını duyurdu 1 yıl Snap, özelliklerinin kopyalanmaması için yazılım ekibi tuttu 1 yıl YouTube, video düzenleyicisini kullanımdan kaldırıyor 1 yıl Snapdragon 836 yonga seti Samsung’a özel olmayabilir 1 yıl Intel dünyanın ilk USB tabanlı derin öğrenme setini satışa sunuyor 1 yıl Avast, CCleaner geliştiricisini satın aldı 1 yıl Yeni yazılım bitcoine yaradı: Tekrar 2750$ seviyesinde 1 yıl Ferrari çalışanlarının Ferrari alması yasak! 1 yıl Çin yapay zekanın merkezi haline gelmek istiyor 1 yıl Core i7-8700K'nın detayları belirdi: 6 çekirdek, 95 Watt 1 yıl Hubble, Mars ve uydusu Phobos'u işte böyle görüntüledi 1 yıl 2si1 yeni bölüm: Teknoloji ve oyun dünyası ekranlarınızda 1 yıl Intel'in 6 çekirdekli Coffee Lake işlemcisinden CPU-Z görüntüsü geldi 1 yıl BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor 1 yıl MIT’den yemekleri tanıyan yapay zeka 1 yıl Türk bilim adamının da bulunduğu ekipten yapay zeka ile şizofreni teşhisi 1 yıl Microsoft'tan yüzde 15'lik gelir artışı: Office ve bulut servisinden önemli başarı 1 yıl Xiaomi Mi 5X'in fiyatı Mi 5s'in çıkış fiyatıyla aynı olacak 1 yıl Sağlık sektöründe mobil teknoloji ve IoT kullanımına dair istatistikler 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi Sonraki Yeni Testere filmi Jigsaw'un ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Apple, iOS 10.3.3'le Broadcom güvenlik açığını kapattı 1 yıl Google Play Music uygulamasına CarPlay desteği geldi 1 yıl Audi, 850 bin otomobilini geri çağırdı 1 yıl Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi 1 yıl 2018 Nissan LEAF tek pedalla sürüş deneyimi sunacak 1 yıl LG'nin robotları havalimanında çalışmaya başladı 1 yıl Google'ın GIF uygulaması Motion Stills, Android için yayında 1 yıl Asus'un en kaslı AMD anakartı artık hazır: Karşınızda X399 Zenith Extreme 1 yıl Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor 1 yıl Ethereum soygunlarının ardı arkası kesilmiyor 1 yıl Intel, giyilebilir cihaz bölümünü kapattı 1 yıl Microsoft akıllı termostat geliştirdi 1 yıl Samsung Bixby hoparlörü rafa kalktı 1 yıl Arctic Ryzen Threadripper uyumlu yeni soğutucularını satışa sundu 1 yıl Elon Musk: New York- Washington hyperloop ağı için onay alındı 1 yıl Resmi: Samsung Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta tanıtılıyor 1 yıl Google Street View şimdi de uzayda "Uzay İstasyonu'nda küçük bir tura çıkın" 1 yıl Nokia 8, şirketin resmi web sitesinde görüldü 1 yıl Clover Trail işlemcilerin Windows 10 sorununa Microsoft'tan açıklama Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim