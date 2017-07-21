Mobilde gizlilik vadeden Firefox Focus güncellendi

Bir zamanların popüler tarayıcılarından Firefox'un son girişimlerinden olan Firefox Focus, mobil kullanıcılara gizli ve hızlı bir tarayıcı deneyimi vadediyor. Tarayıcı, internet gezintisi esnasında biriken verileri tarayıcı kapandıktan sonra siliyor. Tarayıcı geçmişi, parola ve çerez gibi verilerin hiç birisi kalıcı olarak depolanmıyor. Reklamları da otomatik olarak engelliyor.

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Firefox Focus'a gelen güncelleme ile kullanıcıların uzun zamandır istediği tam ekran video izleme ve dosya indirme özellikleri geliyor. Bunlara ek olarak gece modu, gelişmiş bildirim yetenekleri, QR okuyucu ve çeşitli hata düzeltmeleri de güncelleme ile gelenler arasında.





Firefox Focus'u Android cihazlar için buradan, iOS için de buradan indirebilirsiniz.