NVIDIA ve Bosch yapay zekalı otonom araçlar için ortaklık oluşturuyor

NVIDIA, bu yılki CES sırasında yakında çıkacak olan güçlü Xavier çipsetinin otonom araçlarda kullanılması için Audi ve Mercedes de dahil olmak üzere birtakım firmalarla olan ortaklığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bir başka çipset üreticisi Intel, otonom sürüş için yazılım ve donanım geliştirme amacıyla 15 milyar dolara MobilEye firmasını satın aldığını duyurmuştu.

Bununla rekabet etmek adına Bosch, yapay zekaya sahip otonom sürüş bilgisayarının geliştirilmesinde ortak çalışmalar yapmak için NVIDIA ile bir birliktelik kurduklarını açıkladı. Bosch ile doğrudan rekabet içerisinde olan MobilEye, gelişmiş sürücü yardım sistemleri için entegre kameralar, çipler ve yazılımın tedariği konusunda pazarın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

NVIDIA'nın CES'te tanıtımını yaptığı yarının otonom sistemlerine güç vermesi istenen Xavier işlemcisi Bosch ile olan ortaklık sonucunda otomotiv üreticilerinin dikkatini daha fazla çekebilir. Bu hamleyle birlikte otonom sürüş teknolojileri tarafında işler daha da kızışırken, ikili, yeni otonom sürüş bilgisayarını 2020 yılında tanıtmayı hedefliyor.