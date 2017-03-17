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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA ve Bosch yapay zekalı otonom araçlar için ortaklık oluşturuyor

CES 2017'de pek çok farklı üretici ile ortaklık duyurusu yapan NVIDIA, şimdi de Alman parça üreticisi Bosch ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İkili, yapay zekalı otonom sistem üzerinde çalışacak.
2 yıl
1,8b
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7
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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NVIDIA, bu yılki CES sırasında yakında çıkacak olan güçlü Xavier çipsetinin otonom araçlarda kullanılması için Audi ve Mercedes de dahil olmak üzere birtakım firmalarla olan ortaklığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bir başka çipset üreticisi Intel, otonom sürüş için yazılım ve donanım geliştirme amacıyla 15 milyar dolara MobilEye firmasını satın aldığını duyurmuştu.
Bununla rekabet etmek adına Bosch, yapay zekaya sahip otonom sürüş bilgisayarının geliştirilmesinde ortak çalışmalar yapmak için NVIDIA ile bir birliktelik kurduklarını açıkladı. Bosch ile doğrudan rekabet içerisinde olan MobilEye, gelişmiş sürücü yardım sistemleri için entegre kameralar, çipler ve yazılımın tedariği konusunda pazarın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.
NVIDIA'nın CES'te tanıtımını yaptığı yarının otonom sistemlerine güç vermesi istenen Xavier işlemcisi Bosch ile olan ortaklık sonucunda otomotiv üreticilerinin dikkatini daha fazla çekebilir. Bu hamleyle birlikte otonom sürüş teknolojileri tarafında işler daha da kızışırken, ikili, yeni otonom sürüş bilgisayarını 2020 yılında tanıtmayı hedefliyor.

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TheCaliph_ 2 yıl en beğenilen PurposeLess sinan
PurposeLess sinan
Bosch işler bunlar, elini sallayan bu sektöre giriyor. Şaka şaka yapay zekayı geliştirip işçileri şutlama hevesindeler, küreselci fırfırlar sizi.

Otomotiv sektorunde Bosch un neler yaptigini bilmiyorsun galiba ??
Dunyanin en buyuk parca saglayicisi , Esp nin mimari , Ecu yapiyorlar ve bir cok sensor adamlarin icadi bak yapiyorlar demiyorum icadi diyorum
Bu adamlar yerli deyip olani degistirmiyorlar 0 dan yapiyorlar Bosch sadee beyaz esya degil yani muhendislik firmasi
PurposeLess sinanBosch işler bunlar, elini sallayan bu sektöre giriyor. Şaka şaka yapay zekayı geliştirip işçileri şutlama hevesindeler, küres...
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babasamsunlu 2 yıl
Olsun bizde 3. havalimani yapiyoruz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hepsi birleşsin !
nede olsa ortada 7 milyar insanı sömüre bilecekleri bir büyük pazar olduğu zaman !
hepsi birleşir !
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axaxa 2 yıl
İşsizlik baya artacak gibi bu teknolojiler yüzünden.
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Public_Enemy 2 yıl
şimdide söförlerin ekmeğine göz diktiler. Dünyanın geleceğini hiç iyi görmüyorum, işsizlik fakirlik gitgide artacak.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Bosch işler bunlar, elini sallayan bu sektöre giriyor. Şaka şaka yapay zekayı geliştirip işçileri şutlama hevesindeler, küreselci fırfırlar sizi.
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TheCaliph_ 2 yıl PurposeLess sinan
PurposeLess sinan
Bosch işler bunlar, elini sallayan bu sektöre giriyor. Şaka şaka yapay zekayı geliştirip işçileri şutlama hevesindeler, küreselci fırfırlar sizi.

Otomotiv sektorunde Bosch un neler yaptigini bilmiyorsun galiba ??
Dunyanin en buyuk parca saglayicisi , Esp nin mimari , Ecu yapiyorlar ve bir cok sensor adamlarin icadi bak yapiyorlar demiyorum icadi diyorum
Bu adamlar yerli deyip olani degistirmiyorlar 0 dan yapiyorlar Bosch sadee beyaz esya degil yani muhendislik firmasi
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bahner 2 yıl
Hayırlı olsun. Alınında iki güçlü firmanın başarılı işler yapacağını tahmin ediyorum.
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