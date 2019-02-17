Nerf Fortnite silahları geliyor

Bugüne kadar pek çok firma ile tema konusunda iş birliği yapan oyuncak silah üreticisi Nerf, oyun dünyasını kasıp kavuran Fortnite’ı da boş geçmiyor. Firma sünger dart ve su atan Fortnite silahlarını piyasaya sürecek.

Fortnite su savaşları

Hasbro markası olan Nerf bilindiği üzere süner dart ve su atan oyuncak silahları ile oldukça popüler. Geçtiğimiz yıl sonunda Hasbro ve Epic Games firmaları temalı oyuncak silahlar için iş birliği yapmıştı. O dönem tanıtılan dart silahı ile bu hafta da yeni ürünler görücüye çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Hong Kong akıllı hapishaneleri test ediyor"

Nerf’ün ilk tanıttığı AR-L saldırı silahı 10 dart atma kapasitesine sahip ve kutuda 20 dart ile geliyor. Bu oyuncak en pahalısı ve 50$ fiyat etiketine sahip. Tabanca tarzındaki SP-L dart atar ise 20$. Microshots tek dartlı silahlar ise 10$.

Su tabancası tarafında 1 litrelik TS-R silah ve 275 mililtrelik RL Super Soaker roket atar modelleri 20$ seviyesinde. Yine 200 mililtrelik su tabancası da 10$ fiyat etiketine sahip. Oyuncaklar 22 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacak.