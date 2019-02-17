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Nerf Fortnite silahları geliyor

Nerf yeni sünger dart ve su silahlarına Fortnite temasını giydirdi. Tüfek ve tabanca tarzında 8 yeni silah farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
9,1b
1
2
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar pek çok firma ile tema konusunda iş birliği yapan oyuncak silah üreticisi Nerf, oyun dünyasını kasıp kavuran Fortnite’ı da boş geçmiyor. Firma sünger dart ve su atan Fortnite silahlarını piyasaya sürecek.

Fortnite su savaşları

Hasbro markası olan Nerf bilindiği üzere süner dart ve su atan oyuncak silahları ile oldukça popüler. Geçtiğimiz yıl sonunda Hasbro ve Epic Games firmaları temalı oyuncak silahlar için iş birliği yapmıştı. O dönem tanıtılan dart silahı ile bu hafta da yeni ürünler görücüye çıktı.

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Nerf’ün ilk tanıttığı AR-L saldırı silahı 10 dart atma kapasitesine sahip ve kutuda 20 dart ile geliyor. Bu oyuncak en pahalısı ve 50$ fiyat etiketine sahip. Tabanca tarzındaki SP-L dart atar ise 20$. Microshots tek dartlı silahlar ise 10$.

Su tabancası tarafında 1 litrelik TS-R silah ve 275 mililtrelik RL Super Soaker roket atar modelleri 20$ seviyesinde. Yine 200 mililtrelik su tabancası da 10$ fiyat etiketine sahip. Oyuncaklar 22 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacak.

 

https://www.engadget.com/2019/02/15/fortnite-nerf-super-soakers-march-22nd/ Yorum Yaz
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mariazone 2 ay
Konsept güzel 😄
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kucukyenici 3 ay
Önce su tabancası ile başlar, sonra yaş büyüdükçe su yetmez, hedef büyür. Dünyada silahlanmaya harcanan para barış ve insanlık için harcansaydı daha az gözyaşı olurdu. (Alt tarafı su tabancası deyip geçmeyin. Bilinçaltına yerleşen bu olgu, zamanla toplumsal bir eğilime dönüşüyor).
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