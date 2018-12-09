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Netflix, 2020'de yeni bir Ghost In The Shell animesi ile geliyor

Netflix 2020 yılında yepyeni bir Ghost In The Shell animesi yayınlayacak. Yeni seri Ghost in the Shell: SAC_2045 ismi ile karşımıza çıkacak. Detaylar haberimizde.
5 ay
5,5b
1
5
Sinema ve Dizi
Zeynep Yolcu
Yazar
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130 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın en popüler dizi-film yapımcı ve dağıtıcılarından olan Netflix, anime dünyasının kültlerinden biri olan Ghost In The Shell(Kabuktaki Hayalet) için yepyeni bir anime serisi üzerinde çalışıyor.
Netflix'in resmi Twitter hesabından yapılan bir duyuruya göre şirket, 2020 yılında yeni bir Ghost In The Shell animesi ile karşımızda olacak. Ghost in the Shell: SAC_2045 ismi ile gelecek olan bu animenin yönetmenliğini Appleseed'in yönetmeni Shinji Aramaki ve Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’in yönetmeni Kenji Kamiyama üstleniyor.Yeni seriyle ilgili bildiklerimiz şu an için yalnızca bunlarla sınırlı.
Serinin konusundan biraz bahsedecek olursak, Masamune Shirow'un 1989 yılında aynı adla çıkardığı manga serisinden anime serilerine, daha sonra da filme uyarlanan Ghost in the Shell, en tehlikeli suçluları ve hackerları durdurmak için kurulan Section 9 adlı özel timi yöneten, yarı insan yarı makine Motoko Kusanagi'nin hikayesini konu alıyor.

https://www.theverge.com/2018/12/8/18131929/netflix-ghost-in-the-shell-sac-2045-shinji-aramaki-kenji-kamiyama-2020-anime Yorum Yaz
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BRNSpawn 5 ay en beğenilen
Önce bir eskisini yayınlasınlar.
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maxmania 5 ay
netflix ismini görünce artık tırsıyorum. witcherdaki ciri' yi siyahi yapan major' u ne yapmazki.
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SEO-Uzmanı 5 ay
2020 ye kadar hz mehdi gelecek !
hz mehdi 2019 da gelecek diyorlar :)
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ismene 5 ay
Çok sevindim bu habere
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Seyrim 5 ay
Daha çok anime bekliyoruz yapımcılardan..
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BRNSpawn 5 ay en beğenilen
Önce bir eskisini yayınlasınlar.
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