Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı

Son kullanıcı tarafından eskimiş veya önceki nesle ait olarak kabul edilen cihazlar bazı noktalarda önemli görevler yerine getirebiliyor. Microsoft’un Lumia telefonları buna bir örnek.
2 yıl
2,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelişen teknolojilerden suçla mücadele eden birimlerin en iyi şekilde yararlanmaya çalıştığını görüyoruz. NSA gibi yüksek seviye teknoloji kullanan istihbarat birimlerini bir kenara bırakırsak, pek çok güvenlik biriminde olaylara müdahaleyi hızlandıracak cihazlar bulunuyor.

New York tercihini Microsoft’tan yana kullandı

Geçen yıl Nisan ayında New York polis departmanı, tüm polislere akıllı telefon dağıtma kararı almıştı. Microsoft ile yapılan ortaklık kapsamında, özel uygulamalarla donatılmış ve güvenliği sağlanmış Lumia 830 veya Lumia 640 XL modelleri dağıtıma başladı. Bir süre önce tamamlanan projede tam olarak 39 000 polise akıllı telefon dağıtıldı.

Akıllı telefonlarda bazı önemli uygulamalar bulunuyor. Örneğin 911 aramaları doğrudan polislere yönlendirilebiliyor ve böylece daha hızlı müdahale ediliyor. Geçen yıla göre olaylara müdahale oranında yüzde 12 artış sağlanmış. Bir günde yaklaşık 5500 polise toplamda 39 000 adet 911 bildirimi geldiği ifade ediliyor yani sistem yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation VR satışa sunuldu"

Diğer taraftan kayıp şahıs, aranan şahıs veya çalıntı araç gibi bilgilerin olduğu bir bülten uygulaması sayesinde karşılaştırmalar hızlıca yapılabiliyor ve arama konusu şahıs veya araçlar daha etkili bir şekilde takip ediliyor. Yine kaza veya suç konuları ile ilgili raporların hazırlanabileceği bir not defteri uygulaması da mevcut.

iOS ve Android platformunun kurumlara yönelik farklı güvenlik çözümleri bulunuyor ancak departman daha güvenli olduğunu düşündüğü Windows Phone platformunu tercih etmiş. Ayrıca Windows 10 mobil işletim sistemine geçiş konusunda da Microsoft ile çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. 

 

https://www.cnet.com/news/nypd-new-york-police-official-crime-fighting-windows-phone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
diazepam 2 yıl en beğenilen
İş dışı kullanımın önüne geçmek için vermişlerdir.
3 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
Telefonun marketinde herhangi bir zararlı yazılımı yok. Hatta herhangi bir yazılım yok. Bence çok mantıklı bir karar verilmiş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcrew 2 yıl
Telefonun marketinde herhangi bir zararlı yazılımı yok. Hatta herhangi bir yazılım yok. Bence çok mantıklı bir karar verilmiş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 2 yıl
kullanım şekli ve kolaylığı anlamında mantıklı bir seçim olmuş... diz kutu kutu penseleri ekrana tek elle kullanılsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 2 yıl
Kullanımı çok zor olduğu için başka şeylerle uğraşmasınlar diye yapmışlardır. Yok kim ne yapsın windows telefonu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl
830 un tasarımına aşığım
keşke güncel donanım ve güncel bir android sürümüyle yine satılsa
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRNSpawn 2 yıl
Microsoft sanırım telefonları beleş veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
elde kalanları polise kakalamışlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 2 yıl
Windows zaten Amerika'nın bir numaralı casus yazılımı. Adamlar kendi polisini kontrol etmek için kullanmış çok mu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 2 yıl CaSsErDoDo
CaSsErDoDo

Windows zaten Amerika'nın bir numaralı casus yazılımı. Adamlar kendi polisini kontrol etmek için kullanmış çok mu.

Amerika bunu düşünememişti zaten. Türkiye mi sandınız orayı?

İşsizliği azaltmak için çevik kuvvete adam yığmıyorlar orada.

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan78689 2 yıl
Hala xp kullanan milyonlarca cihaz olduğunu düşününce normal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinar 2 yıl
Microsoft Mobile bölümünün itibarını kurtarma operasyonu..
hatalı, vizyonsuz, istikrarsız karar/yönetim mekanizmasının çırpınışları.. yazık ettiler bu ekosisteme. Lenovo'nun dediği gibi sahip çıksalardı, çok güzel şeyler olacaktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 2 yıl
Oyun oynamasınlar diye yapmışlardır. Muhahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2434 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, nypd windows phone ve
6 etiket daha lumia 830 lumia 640 xl Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak 2 yıl Oukitel’den ikinci 10 000mAh bataryalı telefon geliyor 2 yıl Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor 2 yıl Sony PS VR yüzbinlerce satıyor 2 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 2 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 2 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 2 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 2 yıl Oakley’den akıllı gözlük 2 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 2 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 2 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 2 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 2 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 2 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 2 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 2 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı 2 yıl Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7 2 yıl Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası 2 yıl Patlamalara rağmen Galaxy Note 7′nin kullanım oranı artış göstermiş 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı Sonraki Apple bu ay sonunda bazı eski cihazların fişini çekiyor 2 yıl Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak 2 yıl Telefonu kameraya dönüştüren modül: Moto Z için 10x optik yakınlaştırma ve OIS 2 yıl Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı 2 yıl Hologramları unutun, kayar e-Ink ekranlar geliyor 2 yıl Alibaba ve AMD’den dev işbirliği 2 yıl S-Pen teknolojisi Chromebook sınıfına geliyor 2 yıl Nvidia GTX1060 Founder Edition incelemesi "2.15GHz'e Hızaşırttık!" 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 ve kriz yönetimi 2 yıl Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik 2 yıl HP, 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor 2 yıl Yeni geliştirilen robotik kol dokunmaları algılayabiliyor 2 yıl Bilim kurgu klasiği "Dünyaların Savaşı" dizi oluyor 2 yıl Google, iki reklam görüntüleme ölçütünü standartlara uyduramadı 2 yıl Volkswagen yeni crossover modeline 'Atlas' ismini verdi 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition ile tanışın 2 yıl Sony PlayStation VR satışa sunuldu 2 yıl Samsung Türkiye, Galaxy Note 7 değişim ve iade koşullarını yayınladı 2 yıl 11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim