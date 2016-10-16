New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı

Gelişen teknolojilerden suçla mücadele eden birimlerin en iyi şekilde yararlanmaya çalıştığını görüyoruz. NSA gibi yüksek seviye teknoloji kullanan istihbarat birimlerini bir kenara bırakırsak, pek çok güvenlik biriminde olaylara müdahaleyi hızlandıracak cihazlar bulunuyor.

New York tercihini Microsoft’tan yana kullandı

Geçen yıl Nisan ayında New York polis departmanı, tüm polislere akıllı telefon dağıtma kararı almıştı. Microsoft ile yapılan ortaklık kapsamında, özel uygulamalarla donatılmış ve güvenliği sağlanmış Lumia 830 veya Lumia 640 XL modelleri dağıtıma başladı. Bir süre önce tamamlanan projede tam olarak 39 000 polise akıllı telefon dağıtıldı.

Akıllı telefonlarda bazı önemli uygulamalar bulunuyor. Örneğin 911 aramaları doğrudan polislere yönlendirilebiliyor ve böylece daha hızlı müdahale ediliyor. Geçen yıla göre olaylara müdahale oranında yüzde 12 artış sağlanmış. Bir günde yaklaşık 5500 polise toplamda 39 000 adet 911 bildirimi geldiği ifade ediliyor yani sistem yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Sony PlayStation VR satışa sunuldu"

Diğer taraftan kayıp şahıs, aranan şahıs veya çalıntı araç gibi bilgilerin olduğu bir bülten uygulaması sayesinde karşılaştırmalar hızlıca yapılabiliyor ve arama konusu şahıs veya araçlar daha etkili bir şekilde takip ediliyor. Yine kaza veya suç konuları ile ilgili raporların hazırlanabileceği bir not defteri uygulaması da mevcut.

iOS ve Android platformunun kurumlara yönelik farklı güvenlik çözümleri bulunuyor ancak departman daha güvenli olduğunu düşündüğü Windows Phone platformunu tercih etmiş. Ayrıca Windows 10 mobil işletim sistemine geçiş konusunda da Microsoft ile çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.