“Nintendo Switch konsol dünyasına bomba gibi düşecek”

Bu sözler Nvidia’nın patronu Jen-Hsun Huang’a ait. CES 2017 fuarında sahne alan Huang, analiz uzmanlarının pek de şans tanımamasına rağmen Nintendo’nun yeni konsolundan oldukça umutlu.

Elbette Nvidia yeni konsoldan oldukça umutlu zira yıllar önce AMD’ye kaybettiği konsol pazarında yeniden boy gösterebilme şansı elde etti. Gerçi PS 4 Pro olsun Xbox Scorpio olsun yeni nesil konsollarda tercih edilmedi ancak Nintendo Switch ile elde edeceği başarı gelecek için de referans olacak.

Donanım olarak biraz eskiye dayanacak olan konsolun Vulkan gibi modern arayüzleri desteklemesi oyun konusunda avantaj sağlayacak. Ayrıca dock üzerine konulduğunda anlık olarak harici ekrana çıkış yapabilmesi en dikkat çekici yenilik olarak öne çıkıyor.

Farklı Modlarda Performans da Farklı

Nintendo Switch beklentilerin aksine Maxwell tabanlı grafik birimi barındıran Tegra X1 yonga setinden gücünü alacak. Nintendo’nun gecikme ihtimali nedeniyle Pascal tabanlı Tegra yonga setini tercih etmediği belirtiliyor. Burada en önemli nokta yonga setinin Vulkan arayüzünü destekliyor olması. Oyun performansında önemli bir artış sağlayan Vulkan desteği, daha maliyeti düşük olan eski yonga setinin tercih edilmesini sağlamış olabilir. Geliştiricilerin de uyum sağlamasıyla kare/saniye oranlarında önemli artışlar elde edilecektir.

Bilindiği üzere 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsiyor. Tegra X1 daha çok Shield oyun konsolu ve araç içi eğlence sistemlerinde tercih edilmişti.

Nintendo Switch iki farklı kullanım senaryosuna sahip. Kullanıcılar tablet üzerinde oyun oynarken dock içerisine yerleştirdiğinde performans artıyor ve harici ekrana daha yüksek çözünürlükte görüntü aktarılıyor. Bu nokta donanım konusunda da farklı senaryolar gerektiriyor.

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İddialara göre Nintendo Switch konsolu 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Kullanıcı tablette 720p çözünürlükte oyun oynarken dock devreye girdiğinde harici ekrana 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarılıyor. Tegra yonga seti de buna göre kendisini ayarlıyor. Tablet kullanımında yonga seti 307MHz seviyesinde iken dock modunda ise 768MHz hızına çıkıyor. Böylece batarya ömrü ve ısınma konusunda avantaj sağlanıyor. Elbette yonga seti tam gücünde çalışmadığı için oyunların performansına etki edecektir.

Nintendo Switch için teknik detaylar 12 Ocak 2016 tarihinde çevrimiçi olarak açıklanacak. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgilerin de verilmesi bekleniyor. Nintendo’nun aceleci tavırları göz önüne alındığında yılın ilk yarısında cihaz piyasada olacaktır.