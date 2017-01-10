Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

“Nintendo Switch konsol dünyasına bomba gibi düşecek”

Uzun bir aradan sonra Nintendo Switch ile konsol dünyasına geri dönmeye hazırlanan Nvidia, yeni ortaklık için son derece umutlu. Firma konsolun bomba etkisi yapacağına inanıyor.
2 yıl
7,5b
1
17
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu sözler Nvidia’nın patronu Jen-Hsun Huang’a ait. CES 2017 fuarında sahne alan Huang, analiz uzmanlarının pek de şans tanımamasına rağmen Nintendo’nun yeni konsolundan oldukça umutlu.

Elbette Nvidia yeni konsoldan oldukça umutlu zira yıllar önce AMD’ye kaybettiği konsol pazarında yeniden boy gösterebilme şansı elde etti. Gerçi PS 4 Pro olsun Xbox Scorpio olsun yeni nesil konsollarda tercih edilmedi ancak Nintendo Switch ile elde edeceği başarı gelecek için de referans olacak.

Donanım olarak biraz eskiye dayanacak olan konsolun Vulkan gibi modern arayüzleri desteklemesi oyun konusunda avantaj sağlayacak. Ayrıca dock üzerine konulduğunda anlık olarak harici ekrana çıkış yapabilmesi en dikkat çekici yenilik olarak öne çıkıyor.

Farklı Modlarda Performans da Farklı 

Nintendo Switch beklentilerin aksine Maxwell tabanlı grafik birimi barındıran Tegra X1 yonga setinden gücünü alacak. Nintendo’nun gecikme ihtimali nedeniyle Pascal tabanlı Tegra yonga setini tercih etmediği belirtiliyor. Burada en önemli nokta yonga setinin Vulkan arayüzünü destekliyor olması. Oyun performansında önemli bir artış sağlayan Vulkan desteği, daha maliyeti düşük olan eski yonga setinin tercih edilmesini sağlamış olabilir. Geliştiricilerin de uyum sağlamasıyla kare/saniye oranlarında önemli artışlar elde edilecektir.

Bilindiği üzere 64-bitlik 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini bir arada çalıştıran Tegra X1 grafik tarafında Maxwell tabanlı 256 çekirdekli bir GeForce grafik birimini benimsiyor. Tegra X1 daha çok Shield oyun konsolu ve araç içi eğlence sistemlerinde tercih edilmişti.

Nintendo Switch iki farklı kullanım senaryosuna sahip. Kullanıcılar tablet üzerinde oyun oynarken dock içerisine yerleştirdiğinde performans artıyor ve harici ekrana daha yüksek çözünürlükte görüntü aktarılıyor. Bu nokta donanım konusunda da farklı senaryolar gerektiriyor.

Ayrıca Bkz. "Phison’dan giriş seviyesine SSD kontrolcüler"

İddialara göre Nintendo Switch konsolu 720p ekran çözünürlüğüne sahip. Kullanıcı tablette 720p çözünürlükte oyun oynarken dock devreye girdiğinde harici ekrana 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarılıyor. Tegra yonga seti de buna göre kendisini ayarlıyor. Tablet kullanımında yonga seti 307MHz seviyesinde iken dock modunda ise 768MHz hızına çıkıyor. Böylece batarya ömrü ve ısınma konusunda avantaj sağlanıyor. Elbette yonga seti tam gücünde çalışmadığı için oyunların performansına etki edecektir.

Nintendo Switch için teknik detaylar 12 Ocak 2016 tarihinde çevrimiçi olarak açıklanacak. Ayrıca çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgilerin de verilmesi bekleniyor. Nintendo’nun aceleci tavırları göz önüne alındığında yılın ilk yarısında cihaz piyasada olacaktır. 

 

http://wccftech.com/nvidia-ceo-praises-nintendo-switch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 2 yıl en beğenilen ozmenakif
ozmenakif
Telefondan ne farkı olacak bunun? Hem de eski işlemci koymuşlar. Konsol dediğin 3-5 sene dayanmalı. Mobil işlemciler her sene öncekini neredeyse ikiye katlıyor. Bunu alan adam angry birds mü oynayacak 4 sene? Hem yakında çıkacak sd835 işlemciye sahip olan bir telefonu tvye baglayıp joystick bağlantısı yapıp oyun oynasak bundan iyi olmaz mı? Bence çöp

olmaz ona bakarsan pokemon sun and moon yılın sonuna doğru çıkmasına rağmen yılın en çok satan oyunlarından olmazdı insanlar neden hala nintendo ds alıyor sanıyosun çok iyi grafikleri olduğu için mi mari niye satış rekorları kırıyor niye zelda en çok beklenen oyun seçildi ilk 6 final fantasy niye o kadr çok tutuldu ve ff6 en iyi final fantasy olark gösteriliyor ve milyonlar sattı o android ve iostaki tüm oyunları al çöpe at sen hepsini toplasan bi pokemob firered etmez ama emülatörle oynayabiliyorsun işte androidin en iyi yönü bu içinde gba emülatörü olması.
ozmenakifTelefondan ne farkı olacak bunun? Hem de eski işlemci koymuşlar. Konsol dediğin 3-5 sene dayanmalı. Mobil işlemciler her sene öncekin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
4k ekranlara gecıs yapılan bu gunlerde bır mobıl cıhazda 720p ekran. fıkır dahıyane, konsept guzel ancak bu donanım nedır arkadas. Satıs bazında belırlı rakamlara ulasacagı kesın segment olarak xbox ve ps'ın bır altında yer alacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
arkadaş bizi iyice MAALLL yerine mi koymaya çalışıyorsunuz. oyun sayısı düşük, oyunların hitep ettiği kişiler ilkokul öğrencisi,oyun kalitesi yerlerde sürünüyor, güncel donanımlardan uzak. bu olsa olsa osuruk bombası olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Parayı verdikten sonra keyif meyif hikaye. DS kaç para da o kadar çok satılıyor sanıyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Şu "Bomba" kelimesinden o kadar korkar olduk ki her okuduğumda içim ürperiyor. Terörün Allah belasını versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat.92 2 yıl

Nintendo gene rakip konsol üretmek yerine kendine has bişeylerle şansını deniyor. Gene satacaktır tabi ki. Bi pokemona zeldaya metroide bakar. Ama sıkıntı şurada; kimseye ps4 mü alsam xbox mu yoksa switch mi diye sordurtmayacak bu alet.
Nolurdu sanki volta coreları bekleseydin. Hadi onu beklemedin pascal tercih etseydin bari. maxwell nedir? Yıllardır satılan shield tvdeki donanım maxwell.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Nintendo kafayı Mario ve Zelda ile yemiş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 2 yıl
OUYA vardı bir zamanlar. Onun donanım anlamında eline alabildiğin versiyonu işte. OUYA harici başka örnekleri de vardır ama hatırlamıyorum. Zaten ARM tabanlı oyun konsolu hiçbir zaman ses getirmedi. Çünkü hepsi Android tabanlıydı, yeni bir şeyler getirmiyordu. Var olan mobil oyunlara "konfor" ekliyorlardı. Tamam kabul ediyorum Nintendo kendine has kitlesi olan, kendine has oyun tarzı olan bir firma ve onlara bahsi geçen yongada sistem yeterli gelecektir. Ama günümüzde bu ne kadar tutar işte onu bilemiyorum. Belki bundan 6-7 sene öncesi için çok heyecan verici olurdu ama şu anda insanlar telefona tablete doydu. Taşınabilir oyun kavramının pek bir esprisi, heyecanı, camiası yok. Gündeme bomba gibi düşen bir mobil oyun da yok. Senelerdir mobil oyun haberi bile görmüyoruz. Oynayan kitleye bakıyorsun youtube'dan PS4/PC oyunları oynayan adamları izleyen çocuklar. Onların da aklı başka yerde aslında. Aileleri tablet almış ve konuyu kapatmış. Onlar da mecburen tabletle oynayarak vakit geçiriyor. Ben hiç mobil oyun için yerinde duramayan, daha iyi oynayabilmek için MOGA, Razer gibi markalardan kontrolcü alan, kulaklık alan adam görmedim. Yarı konsantre-yarı dışa dönük bir şekilde orta şeker vakit geçiriyorlar. Genelde insanlar mecbur kalınca mobil oyuna rağbet gösteriyor. Taşınabilir konsol dedik PS Vita'nın bahsi geçiyor mu? Geçmişte PSP ilk çıktığı zamanlar büyük ses getirmişti(o zamanlar Nintendo da GameBoy satıyordu ve başarılıydı) ama zamanla adını duyamaz olduk. Çünkü taşınabilir konsol kavramı telefonlar ile birlikte heyecanıyla birlikte yok oldu. Telefon bu konuda daha mı başarılı derseniz hayır değil ama oyun oynasan da oynamasan da bir akıllı telefon sahibi oluyorsun. İster istemez herkesin taşınabilir oyun oynatan cihazı oldu. Kimse o nedenle varken üstüne bir tane daha almadı.
Ben insanlara yeni donanım satarım, bambaşka bir ekosistem oluştururum, herkesi ikna ederim diyorlar ama nasıl olacak bilemiyorum. Eğer bu topa gireceklerse çok daha agresif olmalılardı. Hatta bildiğimiz konsolun üstüne bu fikri katma değer olarak uygulamalılardı. ARM tabanlı, hatta çekirdek tasarımı bile hazır ARM tasarımı olan SoC'den 2017 yılının konsol performansı bekleniyor. Üstelik kullanılan hazır çekirdek tasarımı bile demode. A57 mi kaldı Allah aşkına? ARM tabanlı sistem katma değer olsaydı performans konusunda şüphe oluşmazdı. Ama bu konsolun başka oyun oynatacak donanımı yok. "Nintendo oyunları başka onlara yeter sen anlamazsın eskiden ne oynardık falan filan" diye gelecek arkadaşlar var biliyorum. Daha güçlü bir donanımla hem size hem de tam sizden olmayan potansiyel müşteri kitlesine hitap edebilirlerdi. Çünkü ortada bir güç olurdu. Güç demek esneklik demek; esneklik demek farklı yapımlar, tatlar demek.
Bahsettiğim üzere bence hibrit bir yapı olmalıydı. Dock üstünde fiyat/performansa odaklı x86_64 işlemci ve grafik kartı tercih edilebilirdi. Ayrıca x86 koluyla birlikte diğer konsollardaki seçkin yapımlar port edilirdi. Grafikler belki 1 nesil geriden gelirdi ama Nintendo müşterisi için oyunun kendisi önemli. Zaten donanım standart, geliştirici mevcut donanımda en iyi olacak şekilde yağlar ballar koyardı mağazaya. Oyun eksiğinin kapanmasıyla birlikte konsol çok daha ikna eden bir yapıya bürünürdü. x86, işlem gücüne odaklı günümüzde en yaygın kullanılan mimari. Haliyle geliştirme kitleri, bilgi kütüphanesi, üzerinde tecrübe sahibi geliştirici daha bol. Alışkanlıklar x86'dan yana. Alışkanlıkları değiştirmek için piyasaya giriyorlar ama hayallerde uçmamak lazım. Madem bir hayal var o zaman gerçekle arasında bir köprü olmalı. Ee taşınabilirdi hani ARM ne olacak diyenler için işte orada Nintendo mevcut fikrini de ekleyip ARM üzerinde ustalığını konuşturur, diğer geliştiricilere ilham verir ve bu işi sağlam bir temelle başlatmış olurdu. Ciddi manada melez bir konsol görürdük. Belki de hakkaten epey tutardı.
Dock kısmını ayrı bir konsol yaptın elimize aldığımız tableti ayrı bir konsol yaptın. PS4 ve PS Vita gibi bir şey çıktı ortaya?
- Tam olarak değil. Dock üstüne tableti oturtmadan dock içindeki sistem çalışmayacak. O nedenle kullanıcı mecbur olarak onu oraya takacak-çıkaracak. Konsolundan bir parça her zaman yanında olabilecek. Konsolun üstüne katma değer demiştim işte tam olarak bu. Mobiliteye izin veren yapımları her yerde oynayacak ve evine döndüğünde bütün dünya yeniden emrine amade olacak. İşletim sistemi-arayüz-kullanıcı dosyaları tablette olacak, dock tıpkı AMD XConnect'in CPU eklenmişi gibi işlev görecek. Performans konusunda sırtını x86'ya dayadıktan sonra ARM tarafında rahat davranılabilir, hiç nvidia tribi falan çekmeye de gerek yok ARM'da kıyamet gibi SoC seçeneği var yine fiyat/performansa göre bir seçim yapılır konsepte dahil olurdu. ARM tarafında Nvidia'yı bıraktık haliyle ARM modunda güçlü GPU'dan mahrum kaldık. Hemen çözelim. Dock içine 720p den 1080p'ye upscale yongasını koyduk mu 720pde tam güçte çalışan GPU olayı kurtarırdı. Zaten bahsi geçen diğer ARM yongalar grafik kanadında Tegra kadar abartılı olmadığından mobil halde bile tam potansiyelini ortaya koyabiliyor. Mobil/dock modu fark etmeksizin aynı çalışma temposunda devam ederdi yani. O yongalar telefonda 2K'da oyun oynattığından nerdeyse 4 kat daha fazla grafiğe abanmak da mümkün. Arayı da böylece direk açardı. PS3'de 1024x600 küsürlü çözünürlükten 1080p'ye upscale edilen yapım vardı. 720pden upscale öyle korkunç sonuçlar doğurmaz. Donanım olarak orta şeker x86, orta şeker ARM melezini masaya koyduktan sonra Nintendo yapımcılarının hayal gücüne, üretkenliğine, diğer yapımcıların da adamakıllı port edebilme yeteneğine kalıyor her şey. ilerleyen süreçte diğer geliştiriciler de ARM tarafıyla ilgilenmeye başlar mutlu sona ulaşırlardı. Şunu da belirtmekte fayda var bahsettiğim projenin birim maliyeti korkulacak düzeyde falan olmaz.
Çüş lan amma yazmışım kafa yormuşum. Okumaya üşenenler için: PC akar alem bakar hem kürekde var.
(Okumayan cahil ve fanboy kalsın)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
note 7 etkisi yapacakmış diyerekten günlük note 7 ve patlama etkisi başlıklı espiri kotasına katkıda bulunayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Maxweel ile çıkması asrın hatası olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unyeee 2 yıl
nintendo mobile mario ve pokemon go'yu çıkardı tüm oyun yapımcılarına kapak yaparmış gibi rekorlar kırdı.Önemli olan oyundan keyif almak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7502 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, nintendo switch ve
3 etiket daha Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Asus VivoPC X kompakt yapıda bir oyuncu bilgisayarı 2 yıl Yedi koltuklu yeni Volkswagen Tiguan Allspace ilk defa Detroit'de sergilendi 2 yıl Hangi Galaxy amiral gemisi ne kadar sattı? Hepsi bu infografikte 2 yıl Analist Ming-Chi Kuo: Bu yıl 3 yeni iPad modeli gelecek 2 yıl MSI GTX1080 Sea Hawk X incelemesi "Sessiz ve serin kral" 2 yıl Uber’den şehir içi trafik verileri konusunda yeni servis: Movement 2 yıl Mercedes-Benz, 2017 Detroit Otomobil Fuarında yeni modellerini sergiliyor 2 yıl MIT’den inhibitör nöronlarla ilgili önemli çalışma 2 yıl HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda 2 yıl Apple arttırılmış gerçeklik gözlüğünü yakında tanıtabilir 2 yıl Barack Obama, iki Türk bilim insanına onur nişanı verdi 2 yıl Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik profesyonelleri UXistanbul’da buluşacak 2 yıl LG G6 modelinde kullanılacak ekran ortaya çıktı 2 yıl Türk Telekom’dan dijital ödeme hizmetleri hamlesi 2 yıl Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi 2 yıl Uşak’ta ucuz powerbank patladı: Kullanıcı kalbinden ağır yaralandı 2 yıl 20 yıllık Yahoo, Altaba oluyor 2 yıl ARM, lisanslarını x86 desteği ile güncelliyor 2 yıl Hollanda, raylı sistemlerinin enerjisini rüzgardan sağlamaya başladı 2 yıl SoundCloud zorlu bir dönemden geçiyor, Google tarafından satın alınabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN “Nintendo Switch konsol dünyasına bomba gibi düşecek” Sonraki Araştırmacılar yaraları iyileştiren örümcek ipeği üretmeyi başardı 2 yıl Google LiDAR'ın maliyetini düşürdü, otonom araçlar ucuzluyor 2 yıl Windows 10'a nihayet mavi ışık filtresi geldi 2 yıl Audi Q8 konsepti Detroit'de görücüye çıktı 2 yıl Google, üçüncü taraf Hangouts uygulamalarının fişini çekiyor 2 yıl Samsung’dan Tesla’ya meydan okuyan hamle 2 yıl Asus ROG Maximus IX Formula incelemesi "Zirve Z270 ile yenilendi" 2 yıl ASUS'tan iki yeni üst seviye monitör 2 yıl Sony'nin yeni e-ink akıllı saati CES 2017′de görücüye çıktı 2 yıl Gelecekten fırlamış elektrikli araç: Volkswagen I.D. BUZZ 2 yıl 74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Microsoft bulut tabanlı araç platformunu duyurdu 2 yıl Razer’ın önemli prototipleri fuarda çalındı 2 yıl Telefonunuzla kaydettiğiniz videolara profesyonel ses kaydı desteği 2 yıl Phison’dan giriş seviyesine SSD kontrolcüler 2 yıl Kamu kurumlarının veri merkezleri birleştiriliyor 2 yıl Emisyon skandalı yüzünden Volkswagen'ın üst düzey yetkilisi tutuklandı 2 yıl Intel'den akıllı cihazlar için devrim: Compute Card 2 yıl Tam 10 yıl önce tarihi değiştiren yenilik: iPhone 2 yıl Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim