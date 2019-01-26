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Nokia 1 Plus sızdı!

Sızan bilgilere göre oldukça mütevazi özellikleri bulunan Nokia 1 Plus'ın, önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Cihazın detayları haberimizde!
3 ay
4,9b
1
28
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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Önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması beklenen beş arka kameralı Nokia 9, oldukça merak edilen bir telefon. Ancak Nokia'nın etkinlikte tanıtacağı tek yeni cihaz bu olmayabilir. Bazı kaynaklar Nokia içinden yeni bir giriş seviyesi ürün hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Adı ise Nokia 1 Plus.
Sızıntı, bazı önemli özellikleri ve cihaz görselini kapsıyor. Tahmin edeceğiniz üzere, donanım oldukça mütevazi. 480x960 çözünürlüğünde ekran, 18:9 en-boy oranı, 213 DPI piksel yoğunluğu ve Nokia 1'e göre daha uzun bir ekran (yüksek olasılıkla 5 inç) cihazın sızan özellikleri arasında.
Nokia 1 plus'ta, Mediatek MT6739WW model 1,5 GHz işlemci, 570 MHz'te çalışan PowerVR GE8100 grafik işlemci, 1 GB RAM bulunuyor. Cihazın Android 9 Pie'ın Go sürümüyle geleceği düşünülüyor. Sızan bilgiler arasında maalesef pil kapasitesi ve kamera özellikleri bulunmuyor. Aynı şey fiyat için de geçerli. Fakat cihazın 100 dolar veya euro civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_1_plus_leaks_online_with_renders_and_an_entrylevel_specs_sheet-news-35244.php Yorum Yaz
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MS4343 3 ay en beğenilen
Bu model olmamış, boşuna malzeme israfı yapmışlar...

Az daha zorlasalar "N70, N90" ayarında cihaz yapacaklarmış


Hindistan, Afrika ülkelerinde dahi (bu tür cihazlar) satmaz artık!

Bir de ismine "plus" eklemişler.


Bu model olmamış, boşuna malzeme israfı yapmışlar...Az daha zorlasalar "N70, N90" ayarında cihaz yapacaklarmış...
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Lumibrite 3 ay
Nokia, özüne dönmüş!
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MR.BERK 3 ay
Nokia direnme artık hocam olmuyor işte, sen artık baz istasyonuna yönel.
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DEFx 3 ay
100 dolar olsa kurla +vergiler filan ithalat garantili bile olsa 600-750 arasında olsa yinede alma konusunda karamsar olurum çünkü o fiyat bandında daha iyi özelliklere sahip birçok ürün var.
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Ferucci 3 ay
Sızmasa da olurmuş.
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10ff 3 ay
100 dolar diyor... Yani 1000tl olacak demektir. Neredeyse Aynı donanıma sahip xperia telefon aldim 2. El 100 liraya. Boyle birşey alacağınıza 2. El eski de olsa bir amiral gemisi model tercih etmenizi tavsiye ediyorum.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Şu telefon ekranından Nokia ismini silsen bu telefonu herhangi bir markanın telefonu diye kolaylıkla satabilirsin. Sony, Samsung, Lg de hiç farketmez, bu kadar kişiliksiz, özelliksiz, niteliksiz ve sığ bir dört köşe siyah ekrana ne yazsan gider, dedim ya kişiliksiz bir telefon. Bir insan bile bir diğer insana benzemez ama telefonların yüzde 99'u bunun aynısı"!! E o zaman niye çıkarıyorsun bu telefonu derler adam?
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Bay Robot 3 ay
Bu cortex a53 kaç yüz yıldır kullanılıyor ya
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Bloodin 3 ay
Nokia OnePlus :D
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MS4343 3 ay
Hakikaten sızmış kalmış!
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astegon 3 ay
Bu ne yahu. Garbage.
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Askaparta 3 ay
Bu ne be, kapandığı günleri yad etmiş.
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Tlg3 3 ay
Beğenemedim
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