Nokia 1 Plus sızdı!

Önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılması beklenen beş arka kameralı Nokia 9, oldukça merak edilen bir telefon. Ancak Nokia'nın etkinlikte tanıtacağı tek yeni cihaz bu olmayabilir. Bazı kaynaklar Nokia içinden yeni bir giriş seviyesi ürün hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Adı ise Nokia 1 Plus.

Sızıntı, bazı önemli özellikleri ve cihaz görselini kapsıyor. Tahmin edeceğiniz üzere, donanım oldukça mütevazi. 480x960 çözünürlüğünde ekran, 18:9 en-boy oranı, 213 DPI piksel yoğunluğu ve Nokia 1'e göre daha uzun bir ekran (yüksek olasılıkla 5 inç) cihazın sızan özellikleri arasında.

Nokia 1 plus'ta, Mediatek MT6739WW model 1,5 GHz işlemci, 570 MHz'te çalışan PowerVR GE8100 grafik işlemci, 1 GB RAM bulunuyor. Cihazın Android 9 Pie'ın Go sürümüyle geleceği düşünülüyor. Sızan bilgiler arasında maalesef pil kapasitesi ve kamera özellikleri bulunmuyor. Aynı şey fiyat için de geçerli. Fakat cihazın 100 dolar veya euro civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_1_plus_leaks_online_with_renders_and_an_entrylevel_specs_sheet-news-35244.php