Nokia oyun odaklı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon üreticilerinin yeni modası güçlü donanıma sahip oyun odaklı cihazla geliştirmek. Xiaomi, Asus, Razer ve ZTE'den sonra Nokia'nın da bu furyaya katılacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin Twitter hesabından oyuncu telefonu ile ilgili 10 saniyelik bir video paylaşıldı.

Modeli henüz belli değil

Şirketin resmi Hindistan twitter hesabından paylaşılan 10 saniyelik video, bazı oyun sahnelerini ve arkasından da ışık detaylarıyla belirginleştirilmiş bir akıllı telefonun ana hatlarını gösteriyor.

Nokia'nın, Samsung'un Fortnite oyununu ilk olarak Galaxy Note 9 kullanıcılarına sunmasına benzer bir proje yapabileceği de sızan bilgiler arasında. Şirket cihazın detayları ve modeli ile ilgili henüz bir bilgi vermiş değil. Diğer detayları öğrenmek için önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan sızıntıları beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://twitter.com/NokiamobileIN/status/1042057419428311040