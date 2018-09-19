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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia oyun odaklı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon üreticilerin son modası olan oyuncu telefonları kervanına Nokia da katılıyor. Şirketin twitter hesabından paylaşılan videoya bakılırsa, piyasaya çıkması için de çok beklemeyeceğiz.
8 ay
3b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin yeni modası güçlü donanıma sahip oyun odaklı cihazla geliştirmek. Xiaomi, Asus, Razer ve ZTE'den sonra Nokia'nın da bu furyaya katılacağını söyleyebiliriz. Zira şirketin Twitter hesabından oyuncu telefonu ile ilgili 10 saniyelik bir video paylaşıldı.

Modeli henüz belli değil

Şirketin resmi Hindistan twitter hesabından paylaşılan 10 saniyelik video, bazı oyun sahnelerini ve arkasından da ışık detaylarıyla belirginleştirilmiş bir akıllı telefonun ana hatlarını gösteriyor.
 
Nokia'nın, Samsung'un Fortnite oyununu ilk olarak Galaxy Note 9 kullanıcılarına sunmasına benzer bir proje yapabileceği de sızan bilgiler arasında. Şirket cihazın detayları ve modeli ile ilgili henüz bir bilgi vermiş değil. Diğer detayları öğrenmek için önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan sızıntıları beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://twitter.com/NokiamobileIN/status/1042057419428311040 Yorum Yaz
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huseyincarnege 8 ay en beğenilen
way bey eski günler geldi aklıma
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kıymetli_vatandaş 8 ay
Fiyat performans telefonu olarak 4.299 TL den başlayan fiyatlarla satışa sunulur artık
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SHADOW 8 ay
ya anlamıyorum şu oyun telefonu kafasını
bence yeni nesilin "gamer" veya "gaming" yazan şeylere koşa koşa gitmesinden dolayı böyle şeyler oluyo
sanki telefonda maksimum ne oynanabilir ki ya

onun yerine nokiadan kamera odaklı bi cihaz bekliyorum, 1020 ,808 pureview zamanlarını istiyoruz
ya anlamıyorum şu oyun telefonu kafasınıbence yeni nesilin "gamer" veya "gaming" yazan şeylere koşa koşa gitmesinden dolayı böyle şeyler oluyosanki te...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
kraix 8 ay
Umaarım Adı tekrar NGage olur :)
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napolyon94 8 ay
Nokia N Gage büyük bir atılımdi. Bugunkü Vita'dan daha cok desteklenmisti. Fakat donanimsal olarak DS' den bile kötüydü.
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SHADOW 8 ay
ya anlamıyorum şu oyun telefonu kafasını
bence yeni nesilin "gamer" veya "gaming" yazan şeylere koşa koşa gitmesinden dolayı böyle şeyler oluyo
sanki telefonda maksimum ne oynanabilir ki ya

onun yerine nokiadan kamera odaklı bi cihaz bekliyorum, 1020 ,808 pureview zamanlarını istiyoruz
2 Yanıt Yanıtla +4
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AMC 8 ay SHADOW
Telefonda nasıl keyif alıyorlarsa artık
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Elsa 8 ay SHADOW
5 Pureview Zeiss kameralı Nokia 9 yakında çıkacak
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kıymetli_vatandaş 8 ay
Fiyat performans telefonu olarak 4.299 TL den başlayan fiyatlarla satışa sunulur artık
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pastadanadam 8 ay
Ya iyi güzelde böyle telefonlara değecek oyun yok oyun. Bu oyun telefonlarını alanlar ne oynuyorlar acaba merak ediyorum. PUBG ve Fortnite mı?
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Whippoorwill 8 ay
Haydi bakalım. Ucuz olmayacağı kesin gibi.
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huseyincarnege 8 ay en beğenilen
way bey eski günler geldi aklıma
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Captain_Ivy 8 ay huseyincarnege
Eğer yeni çıkacak telefon "n-gage" adı altında çıkıp bir de kutu içeriğinde oyun konsolu eklentisi ile gelirse zıplama yaşar derim ben!
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