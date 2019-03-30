Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

Ön kamera için alışılmışın dışında bir tasarım ortaya koyan Oppo Reno, TENAA'da iki model halinde görülmüştü. Şimdi de modellerden birinin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı.
1 ay
7,5b
1
5
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sıra dışı ön kamera tasarımlarıyla gündeme gelen Oppo Reno, birkaç saat önce (29 Mart) Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıkmıştı. Böylece cihazın teknik özellikleri hakkındaki bilgiler bir nebze detaylanmıştı. Telefon şimdi de meşhur özellik kıyaslama platformu AnTuTu'da görüldü.
Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı
 
TENAA'da PCAM00 ve PCAT00 isimlerine sahip iki Oppo Reno modeli listelenmişti. Modellerden ilki AnTuTu'dan 166,935 puanla geçer not aldı. Kıyaslama veri tabanında yer alan bilgiler, telefonda Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM olduğunu doğruladı. AnTuTu'da gözlemlenen diğer özellikler arasında Android Pie işletim sistemi, 256 GB dahili depolama alanı ve 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü yer alıyor.
Oppo Reno'nun diğer modelinde ise Snapdragon 855 işlemci, üç arka kamera, 50W hızlı şarj cihazı ve 4.065 mAh pil gibi üst seviye özellikler yer alacak. Modellerin nasıl isimlendirileceği henüz kesinleşmiş değil.
 

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_passes_through_antutu_with_snapdragon_710_and_6gb_ram-news-36288.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 1 ay
oppo güzel de çok pahalı burada.
s450 işlemcili ax7 2000 TL
s660 işlemcili rx17 neo 3000 TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 1 ay
Eski çakmaklara benzemiş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 ay
Her kamera acilisina harcanak batarya ve mekanik duzenegin de zamanla tutukluk yapma veya bozulma veya toz kacarak sorunlar cikartmasi ile cok ta pratiksel degildir. Cinliler yenilikci gibi ilk anca cezbedebilir ama akillica uzunca sure kullanim senaryorlarini olasi sorunlarini tahmin edemeyip sirf piyasada yenilikciyiz diye bu sekilde urunler cikartmaya calismalari felaket derim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 1 ay
Telefon güzel ama klasik oppo kazık fiyatları dayıyor. 500 euro gibi fiyatla snapdragon 710 lu model satışa çıkabilir. Olması gerekense 300 euro fazlası değil. Rx17 pronun fiyatı ortada 600 eurodan çıkmıştı tr ye 5000 den gelmişti. 300-350 eurodan çıkarsa 3000 lira altına güzel alternatif olur tabi ülkemize gelirse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Genel olarak iyi puan almışlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Mars’ın derinliklerindeki yeraltı su sistemi ile ilgili yeni bulgulara ulaşıldı 1 ay SilverStone kule tipi Krypton KR02 soğutucusunu duyurdu 1 ay Family Tree DNA, suçluların yakalanması için özel bilgileri emniyet güçleriyle paylaşıyor 1 ay GTX 1650’nin benchmark testi sızdı, RX 570 almaya değer mi? 1 ay OPPO Reno Lite'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da listelendi 1 ay Samsung şimdi de yangın söndüren vazo üretiyor 1 ay WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor 1 ay Apple, iPhone kameralarının sualtı çekim özelliklerini geliştirmeye çalışıyor 1 ay 2si1 | Apple Arcade ile işler değişir mi? 1 ay Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak 1 ay Sekiro: Shadows Die Twice - PS4 Pro İlk 30 Dakika 1 ay WhatsApp uygulamasında artık sesli mesajlar art arda dinlenebilecek 1 ay Meizu 16s'in yeni görseli ve Geekbench skoru ortaya çıktı 1 ay Netflix'e Nisan ayında eklenecek film ve diziler 1 ay Texture uygulaması kapanıyor 1 ay Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak 1 ay Apple kendi mağaza kurallarını ihlal ediyor 1 ay Google, yanlışlıkla yeni akıllı ekranı Nest Hub Max’i ortaya çıkardı 1 ay Huawei P30 Pro ilk güncellemesini aldı 1 ay Her on akıllı televizyonun biri Android TV ile geliyor, lider Samsung’un Tizen’i 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı Sonraki GALAX’tan soğutmalı SSD modelleri 1 ay Apple AirPower kablosuz şarj cihazı iptal edildi! 1 ay Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek 1 ay Yeni Apple AirPods parçalarına ayrıldı 1 ay Olası MediaTek'li iPhone 5G ve nedenleri 1 ay 6.2 inç CinemaWide ekran ve üç arka kameralı Sony Xperia 2 geliyor 1 ay Sağlık Bakanı: "Evlenecek herkesi genetik hastalık taramasından geçirmek istiyoruz" 1 ay Intel tabanlı AAEON UP Xtreme geliştiriciler için tasarlandı 1 ay Tesla otopilotun ilk kez kendi kendine kırmızıda durmasını izleyin 1 ay Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor 1 ay Huawei ilk defa 100 milyar dolar yıllık gelire ulaştı 1 ay Xiaomi MIUI 11 yeni görünüm ve güç tasarrufu modu ile gelecek 1 ay Borderlands 3 resmi olarak duyuruldu 1 ay Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te 1 ay Köpekler epilepsi nöbetinin kokusunu alabiliyor 1 ay ABD’de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım yapmak, kömür santrallerini işletmekten daha ucuz 1 ay Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor 1 ay Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı 1 ay General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı! 1 ay Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Bu kadındaki fizik kimsede yok...
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim