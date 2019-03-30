Oppo Reno'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

Sıra dışı ön kamera tasarımlarıyla gündeme gelen Oppo Reno, birkaç saat önce (29 Mart) Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıkmıştı. Böylece cihazın teknik özellikleri hakkındaki bilgiler bir nebze detaylanmıştı. Telefon şimdi de meşhur özellik kıyaslama platformu AnTuTu'da görüldü.

TENAA'da PCAM00 ve PCAT00 isimlerine sahip iki Oppo Reno modeli listelenmişti. Modellerden ilki AnTuTu'dan 166,935 puanla geçer not aldı. Kıyaslama veri tabanında yer alan bilgiler, telefonda Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM olduğunu doğruladı. AnTuTu'da gözlemlenen diğer özellikler arasında Android Pie işletim sistemi, 256 GB dahili depolama alanı ve 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü yer alıyor.

Oppo Reno'nun diğer modelinde ise Snapdragon 855 işlemci, üç arka kamera, 50W hızlı şarj cihazı ve 4.065 mAh pil gibi üst seviye özellikler yer alacak. Modellerin nasıl isimlendirileceği henüz kesinleşmiş değil.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno_passes_through_antutu_with_snapdragon_710_and_6gb_ram-news-36288.php