Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi

Teknoloji Editörü
Oppo’nun dünyanın ilk ekran altında çalışan kamerayı sergilemesinden saatler sonra Xiaomi de kendi teknolojisini sundu. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından Weibo’ya yüklenen, daha sonra da Twitter’a aktarılan videoda Xiaomi Mi 9’un ön kamerası, tamamen ekranın arkasına gizleniyor. Bunun anlamı, cihazın yeni versiyonu hiçbir şekilde çentik ya da pop-up mekanizmaya ihtiyaç duymayacak.
Xiaomi’nin teknolojisinin henüz tam olarak nasıl çalıştığı bilinmiyor. The Phone Talks raporuna göre firma yakın zamanda benzer bir özellik için patentler almıştı ve bunlara göre iki farklı ekran parçası, içeriden ışığın geçmesine izin vermek için koordineli çalışıyor.
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Cok kisa vadede gorebiliriz ilk ornekleri bence en cok ses getiren o olacak hologram mobil iletisimde gercekten entrresan bir donum noktasi olur
-gps
-bilgisayar
-kamera
-radyo
-telefon
????????? daha ne eklenebilir bu listeye ,belki sağlık analiz özellikleri eklenebilir,
şeker,nabız sayımı gibi...
Böyle düşünmek bu dönemde bir insanın en büyük hatası olur. Ne yapabilirler değil ne yapılabilir diye düşünüldüğü için Oppo ve Xiaomi bugün bu teknolojiyi prototip olarak ortaya koymayı başardı.
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