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Oppo’dan sonra Xiaomi de ekran altı kamerasını gösterdi

Oppo tarafından bugün ilk kez tanıtılan ekran altı çalışan selfie kamerası teknolojisi, saatler sonra Xiaomi tarafından da sergilendi. Bu iki firmanın teknolojiyi sunmasıyla çentikler tarih olacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Oppo’nun dünyanın ilk ekran altında çalışan kamerayı sergilemesinden saatler sonra Xiaomi de kendi teknolojisini sundu. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından Weibo’ya yüklenen, daha sonra da Twitter’a aktarılan videoda Xiaomi Mi 9’un ön kamerası, tamamen ekranın arkasına gizleniyor. Bunun anlamı, cihazın yeni versiyonu hiçbir şekilde çentik ya da pop-up mekanizmaya ihtiyaç duymayacak.
Xiaomi’nin teknolojisinin henüz tam olarak nasıl çalıştığı bilinmiyor. The Phone Talks raporuna göre firma yakın zamanda benzer bir özellik için patentler almıştı ve bunlara göre iki farklı ekran parçası, içeriden ışığın geçmesine izin vermek için koordineli çalışıyor.
Xiaomi’nin prototipi fonksiyonel görünse de firmanın bu telefonu ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor.

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damn2u 5 gün en beğenilen
Cidden bu teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil, tabi Türkiye de yaşadığımız sürece.
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Whippoorwill 5 gün
Apple'ın iPhone X'da yapması gerekeni Oppo ve Xiaomi yapmış.
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dostum kertenkele 4 gün
Elma daha katlanır telefonla uğraşsın dursun
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açmayın-bağıran-karı 5 gün
Anlamadığım şey bu olay neden bu kadar gecikti. Amoled ekranların çalışma mantığına bakarsak arka aydınlatma yok, her pixelin kendi aydınlatması var ve siyah renkte pixeller kapanıyor böylelikle en gerçekçi siyah rengi amoled ekranlar veriyor. E o zaman neden full ekran bir telefon yapıp ekranın altına kamera koyup ön kamera moduna geçince de yazılımsal olarak kamera kısmına siyah bir overlay çizilemiyor? 2008 yılından beri telefonlarda amoled ekranlar kullanılıyor ve nerdeyse 3 yıldır da çerçevesiz telefonlar piyasada, bunca yıldır bunu neden yapamıyorlar merak ediyorum.
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01001101 5 gün açmayın-bağıran-karı
amoled pasife çekildiğinde saydam olacak diye bir şey yok. amoled ekran kapalı iken ekrana baktığınızda ekranın arkasını göremezsiniz. sadece yanmamakta olan ledleri görürsünüz.
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hadjimurat 5 gün
Bildigim kadari ile hologram ile ilgilide calisma yapiliyor
Cok kisa vadede gorebiliriz ilk ornekleri bence en cok ses getiren o olacak hologram mobil iletisimde gercekten entrresan bir donum noktasi olur
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Askaparta 5 gün
Kamera tek başına yön veriyor telefon teknolojisine. Bu da kendimizi kameralar karşısında kandırmanın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.
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sendemail 5 gün
Yahu arkadaşlar bunu söylemek elbette biraz saflık ya da zor ancak ben telefonlarda artık sona gelindiğini düşünüyorum daha ne ekleyebilirler ki ?
-gps
-bilgisayar
-kamera
-radyo
-telefon
????????? daha ne eklenebilir bu listeye ,belki sağlık analiz özellikleri eklenebilir,
şeker,nabız sayımı gibi...
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DokuzKuyrukluTilki 5 gün sendemail
Tamamiyle katlanabilir/rulo telefonlar, şeffaf telefonlar, ahize olarak kemikten iletim kullanıp göz hareketleri ile kontrol edebildiğimiz gözlük telefonlar... Direk bu üçünü sayabiliyorum.
Böyle düşünmek bu dönemde bir insanın en büyük hatası olur. Ne yapabilirler değil ne yapılabilir diye düşünüldüğü için Oppo ve Xiaomi bugün bu teknolojiyi prototip olarak ortaya koymayı başardı.
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Kara Kuzgun 5 gün sendemail
hologram sistemi
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esmerbuyucu 5 gün sendemail
Nokia N95 telefonların sonu yani.
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Sharparrow 5 gün
Çinli firmaları küçümseyenler bilmiyorlar ki çin aldı başını gitti.. ki zaten geneli ergen kaale alıncak bir tarafı yok
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teknokaptan 5 gün
Apple da yapacak onu.fiyat yükseltmek için iyi bir neden
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Afyonteam 5 gün
İste devrim bu
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reaper2346 5 gün
Buradaki maksatı çerçeve küçültme değil kameranın fiziki olarak kapatılamaması olarak görüyorum
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Whippoorwill 5 gün
Apple'ın iPhone X'da yapması gerekeni Oppo ve Xiaomi yapmış.
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Shatteredthings 5 gün Whippoorwill
Apple'ın 4 5 sene sonra bile yapamayacağı şeyi 2 sene öncesinde yapmasını beklemek biraz ironik olmuş.
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