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PC için Xbox Game Pass beta, aylık 1 dolara en az 10 oyun sunuyor

Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass, bugünden itibaren beta olarak PC'ye de geldi. Beta süresince ilk ay 1 dolar olacak hizmet, içerisinde şimdilik 10 oyun içeriyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,4b
1
15
Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Microsoft’un PC için Xbox Game Pass aboneliği fiyatları, E3 etkinliği öncesi bugün ortaya çıktı. Abonelik aylık 4,99 dolar olacak ve betanın ilk ayında 1 dolara en az 10 oyun erişilebilir olacak. Microsoft, Gears 5 oyununu da “yakında” etiketiyle birlikte Xbox Game Pass paketi içerisinde gösteriyor.
Bugün beta hizmetini kullanıma sunan ve aylık 1 dolar talep eden firma, bu sürümü genel versiyon çıkana kadar sunmaya devam edecek. İlk aydan sonra ücret, Microsoft Store sayfasına göre aylık 4,99 dolara yükselecek. Tıpkı konsol versiyonu gibi, Windows 10 için Xbox Game Pass aboneliği, oyunların bilgisayarlara indirilerek çevrimiçi ya da çevrimdışı oynamaya imkan sağlayacak. Microsoft, 75’ten fazla geliştiriciden 100’den fazla oyunu paket içerisinde sunacağı sözünü de verdi.
Geliştiriciler arasında dikkat çekenler ve açılışta görünenler Sega, Deep Silver, Bethesda, Paradox Interactive, Devolver Digital gibileri oldu. PC için Xbox Game Pass hakkında daha fazla detay, bugünkü tanıtımlarda ortaya çıkacaktır.

Şu an PC için Xbox Game Pass beta aboneliğine dâhil olan oyunlar:

  • Halo: The Master Chief Collection
  • Gears 5
  • Forza Horizon 4
  • Hello Neighbor
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • Sea of Thieves
  • State of Decay 2
  • Ori and the Will of the Wisps
  • We Happy Few
  • ARK: Survival Evolved

https://www.microsoft.com/en-us/p/xbox-game-pass-pc-games/cfq7ttc0kgq8?ranMID=24542&ranEAID=nOD%2FrLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&epi=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0cse3c1stff00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg%29%28%29&irclickid=_2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0c Yorum Yaz
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Deswaaa 1 hf.
Ps satıp pc geçicem hayırlısıyla microsoft baya yatırım yaptı pc oyunlara servet ödemeye niyetim yok
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Türkiye’de PC için kullanıma sunulmamış.

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alitalhasahin 1 hf.
Sorun yok diyen arkadaşlar nasıl yaptığını da anlatabilir mi acaba? Ultimate versiyondan bahsetmiyoruz burada yalnızca pc için gamepass almaktan bahsediyoruz.
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sniper23 1 hf.
Güney Kore ve Türkiye'nin derdi ne ki Microsoft onlara Game pass vermiyor?
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Bloodin 1 hf.
Aylık 2.08 (Yıllık 24.99) Euro ücret ile NFS Payback, Battlefield 1 ve Star Wars Battlefront 2 de dahil 170'den fazla oyuna erişim sağlayan EA Origin Access varken yüzüne bakmayacağım hizmettir
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HaciTTOR 1 hf.
Gears 5 ve Ori dışında elle tutulur beklediğim oyunu yok. O game pass işini hallederiz. Türkiye dahil değilse başka ülkeden kullanırız. Her zaman çözüm vardır.
Gears 5 Türkçe olarak Steamde de satılacak. Ori için steam ile ilgili henüz bilgi yok.
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astegon 1 hf.
Oooo bomba haber bu.
PS5 yalan olur bu gidişle.
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DH Misafiri 1 hf.
Kullanımda arkadaşlar ben aldım? xbox live ark indiriyorum şu an?
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bbuzol 1 hf.
Kafa karışılığı var bu oyunlar zaten game passte çalışıyordu, oynuyorduk pcde. Artık live ile game passi birleştiren yeni bir hizmet geldi henüz dünyada açılıyor. Türkiyede piyasaya sürüldü ama beta gibi o sebeple bu açıklama. Burada bazı ekstra oyunlar olacak her ay.
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teknokaptan 1 hf.
Bende çalışıyor sorun yok
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LGatakan 1 hf.
XBOX ile PC artık Cross-play olmalı. Mortal Kombat, Fifa falan. Harika olurdu
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Nonastik 1 hf.
Live ve gamepass üyeliiğim yok direk bunu alsam çalışır mı?
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