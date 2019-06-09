PC için Xbox Game Pass beta, aylık 1 dolara en az 10 oyun sunuyor

Teknoloji Editörü
Microsoft’un PC için Xbox Game Pass aboneliği fiyatları, E3 etkinliği öncesi bugün ortaya çıktı. Abonelik aylık 4,99 dolar olacak ve betanın ilk ayında 1 dolara en az 10 oyun erişilebilir olacak. Microsoft, Gears 5 oyununu da “yakında” etiketiyle birlikte Xbox Game Pass paketi içerisinde gösteriyor.
Bugün beta hizmetini kullanıma sunan ve aylık 1 dolar talep eden firma, bu sürümü genel versiyon çıkana kadar sunmaya devam edecek. İlk aydan sonra ücret, Microsoft Store sayfasına göre aylık 4,99 dolara yükselecek. Tıpkı konsol versiyonu gibi, Windows 10 için Xbox Game Pass aboneliği, oyunların bilgisayarlara indirilerek çevrimiçi ya da çevrimdışı oynamaya imkan sağlayacak. Microsoft, 75’ten fazla geliştiriciden 100’den fazla oyunu paket içerisinde sunacağı sözünü de verdi.
Geliştiriciler arasında dikkat çekenler ve açılışta görünenler Sega, Deep Silver, Bethesda, Paradox Interactive, Devolver Digital gibileri oldu. PC için Xbox Game Pass hakkında daha fazla detay, bugünkü tanıtımlarda ortaya çıkacaktır.
Şu an PC için Xbox Game Pass beta aboneliğine dâhil olan oyunlar:
- Halo: The Master Chief Collection
- Gears 5
- Forza Horizon 4
- Hello Neighbor
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Sea of Thieves
- State of Decay 2
- Ori and the Will of the Wisps
- We Happy Few
- ARK: Survival Evolved
https://www.microsoft.com/en-us/p/xbox-game-pass-pc-games/cfq7ttc0kgq8?ranMID=24542&ranEAID=nOD%2FrLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&epi=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0cse3c1stff00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg%29%28%29&irclickid=_2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0c Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gears 5 Türkçe olarak Steamde de satılacak. Ori için steam ile ilgili henüz bilgi yok.
PS5 yalan olur bu gidişle.
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