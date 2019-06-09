PC için Xbox Game Pass beta, aylık 1 dolara en az 10 oyun sunuyor

Microsoft’un PC için Xbox Game Pass aboneliği fiyatları, E3 etkinliği öncesi bugün ortaya çıktı. Abonelik aylık 4,99 dolar olacak ve betanın ilk ayında 1 dolara en az 10 oyun erişilebilir olacak. Microsoft, Gears 5 oyununu da “yakında” etiketiyle birlikte Xbox Game Pass paketi içerisinde gösteriyor.

aylık 1 dolar talep eden firma, bu sürümü genel versiyon çıkana kadar sunmaya devam edecek. İlk aydan sonra ücret, Windows 10 için Xbox Game Pass aboneliği, oyunların bilgisayarlara indirilerek çevrimiçi ya da çevrimdışı oynamaya imkan sağlayacak. Microsoft, 75’ten fazla geliştiriciden 100’den fazla oyunu paket içerisinde sunacağı sözünü de verdi. Bugün beta hizmetini kullanıma sunan vetalep eden firma, bu sürümü genel versiyon çıkana kadar sunmaya devam edecek. İlk aydan sonra ücret, Microsoft Store sayfasına göre aylık 4,99 dolara yükselecek. Tıpkı konsol versiyonu gibi,için Xbox Game Pass aboneliği, oyunların bilgisayarlara indirilerek çevrimiçi ya da çevrimdışı oynamaya imkan sağlayacak. Microsoft, 75’ten fazla geliştiriciden 100’den fazla oyunu paket içerisinde sunacağı sözünü de verdi.

Geliştiriciler arasında dikkat çekenler ve açılışta görünenler Sega, Deep Silver, Bethesda, Paradox Interactive, Devolver Digital gibileri oldu. PC için Xbox Game Pass hakkında daha fazla detay, bugünkü tanıtımlarda ortaya çıkacaktır.

Şu an PC için Xbox Game Pass beta aboneliğine dâhil olan oyunlar:

Halo: The Master Chief Collection

Gears 5

Forza Horizon 4

Hello Neighbor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Sea of Thieves

State of Decay 2

Ori and the Will of the Wisps

We Happy Few

ARK: Survival Evolved

https://www.microsoft.com/en-us/p/xbox-game-pass-pc-games/cfq7ttc0kgq8?ranMID=24542&ranEAID=nOD%2FrLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&epi=nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0cse3c1stff00%29%287593%29%281243925%29%28nOD_rLJHOac-cCvKYTWCtnCOfK8S1vwacg%29%28%29&irclickid=_2bmes9gmv9kfrldukk0sohz30m2xj0c