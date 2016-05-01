PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor

Oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. PC'ler güçlerini katlayarak 4K oyunculuğa hazır hale gelmeye başlarken konsollar da daha hızlı bir değişim süreci ile birlikte oyunculuğa ayak uyduruyorlar. Newzoo'nun yayınladığı rapor ise hem platformların global kazançlarını hem de gelecek tahminlerini içeriyor.

İlk olarak 2016 yılına ait tahminlere bakacak olursak toplam pazar geçen yıla göre %8.5 büyüyerek neredeyse 100 Milyar dolara ulaşmış durumda. Bu büyümenin 2019 yılına kadar yıllık %6.6 seviyesinde yükselmeye devam edeceği ve toplamda 118.6 Milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2016 yılına dönersek PC oyunculuğu %27'lik bir paya sahip, bu da sektörün geçen yıla göre %4.2 seviyesinde büyüdüğünü ve 26.7 Milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Web tabanlı oyunlar ise geçen yıla göre %7.5'lik bir düşüş yaşasa da hala 5.2 Milyar dolar gibi önemli bir değere sahip olacak.

Web tabanlı oyunlar ve PC oyunları toplandığında ise sektör toplamda 31.9 Milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam da geçtiğimiz yıla göre %2.1'lik bir büyüme yaşandığını gösteriyor. PC ile savaşan konsollar ise yıllık bazda %4.5 artış göstererek 29 Milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. PC ve konsolların en büyük tehdidi mobil oyunculuk ise kısa sürede kendine önemli bir pazar oluşturmuş durumda. Sektörün %27'sine hakim olmayı başaran mobil oyunculuk 27.1 Milyar dolarla hatırı sayılır bir yere sahip. Son olarak kalan %12'lik kısım ise taşınabilir cihazların (Tablet ve taşınabilir konsol) hakimiyetinde. Tabletlerin oyun sektöründeki ağırlığı 9.8 Milyar dolar iken taşınabilir konsollar 1.8 Milyar dolara gerilemiş durumda. Bu ikiliyi bir araya getirdiğimizde ise taşınabilir cihazların sektördeki toplamı 11.6 Milyar dolar oluyor.

Sektöre en çok katkı yapan ülke Çin oluyor. Bol nüfuslu ülkede oyun sektörü 24.4 Milyar dolar seviyesinde. Onun hemen arkasında ise 23.5 Milyar dolar ile ABD yer alıyor. Bu ikilinin dışında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri de toplamda 23.5 Milyar dolara ulaşmış durumda. Kuzey Amerika 25.4 Milyar Dolar ile dikkat çekerken, Latin Amerika oyun sektörü geçtiğimiz yıla göre %20'lik bir artış göstererek 4 Milyar dolara ulaşmış durumda.

Gelecek tahminlerine baktığımızda Mobil platformların oyunculukta daha önemli bir noktaya geleceği öngörülüyor. Newzoo'ya göre 2019 yılında pazarın %35'i akıllı telefonlar, %11'i ise tabletler tarafından kontrol edilecek. Diğer tüm platformların gelirleri artsa dahi pazar payı olarak küçülecekleri bekleniyor. Bunun yanı sıra PC ve konsolların rekabeti devam edecek ve neredeyse kafa kafaya yarışacaklar gibi.

http://www.tweaktown.com/news/51923/pc-gaming-continues-make-more-money-consoles/index.html