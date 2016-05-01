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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor

Araştırma şirketi Newzoo, global oyun pazarına ilişkin yeni raporunu yayınladı. Rapora göre PC ve web tabanlı oyun gelirlerinin toplamı konsol gelirlerini geride bırakmayı başarıyor.
3 yıl
6,5b
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Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
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Oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. PC'ler güçlerini katlayarak 4K oyunculuğa hazır hale gelmeye başlarken konsollar da daha hızlı bir değişim süreci ile birlikte oyunculuğa ayak uyduruyorlar. Newzoo'nun yayınladığı rapor ise hem platformların global kazançlarını hem de gelecek tahminlerini içeriyor.
İlk olarak 2016 yılına ait tahminlere bakacak olursak toplam pazar geçen yıla göre %8.5 büyüyerek neredeyse 100 Milyar dolara ulaşmış durumda. Bu büyümenin 2019 yılına kadar yıllık %6.6 seviyesinde yükselmeye devam edeceği ve toplamda 118.6 Milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2016 yılına dönersek PC oyunculuğu %27'lik bir paya sahip, bu da sektörün geçen yıla göre %4.2 seviyesinde büyüdüğünü ve 26.7 Milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Web tabanlı oyunlar ise geçen yıla göre %7.5'lik bir düşüş yaşasa da hala 5.2 Milyar dolar gibi önemli bir değere sahip olacak.
Web tabanlı oyunlar ve PC oyunları toplandığında ise sektör toplamda 31.9 Milyar dolara ulaşıyor. Bu rakam da geçtiğimiz yıla göre %2.1'lik bir büyüme yaşandığını gösteriyor. PC ile savaşan konsollar ise yıllık bazda %4.5 artış göstererek 29 Milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. PC ve konsolların en büyük tehdidi mobil oyunculuk ise kısa sürede kendine önemli bir pazar oluşturmuş durumda. Sektörün %27'sine hakim olmayı başaran mobil oyunculuk 27.1 Milyar dolarla hatırı sayılır bir yere sahip. Son olarak kalan %12'lik kısım ise taşınabilir cihazların (Tablet ve taşınabilir konsol) hakimiyetinde. Tabletlerin oyun sektöründeki ağırlığı 9.8 Milyar dolar iken taşınabilir konsollar 1.8 Milyar dolara gerilemiş durumda. Bu ikiliyi bir araya getirdiğimizde ise taşınabilir cihazların sektördeki toplamı 11.6 Milyar dolar oluyor.
Sektöre en çok katkı yapan ülke Çin oluyor. Bol nüfuslu ülkede oyun sektörü 24.4 Milyar dolar seviyesinde. Onun hemen arkasında ise 23.5 Milyar dolar ile ABD yer alıyor. Bu ikilinin dışında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri de toplamda 23.5 Milyar dolara ulaşmış durumda. Kuzey Amerika 25.4 Milyar Dolar ile dikkat çekerken, Latin Amerika oyun sektörü geçtiğimiz yıla göre %20'lik bir artış göstererek 4 Milyar dolara ulaşmış durumda.
Gelecek tahminlerine baktığımızda Mobil platformların oyunculukta daha önemli bir noktaya geleceği öngörülüyor. Newzoo'ya göre 2019 yılında pazarın %35'i akıllı telefonlar, %11'i ise tabletler tarafından kontrol edilecek. Diğer tüm platformların gelirleri artsa dahi pazar payı olarak küçülecekleri bekleniyor. Bunun yanı sıra PC ve konsolların rekabeti devam edecek ve neredeyse kafa kafaya yarışacaklar gibi.

http://www.tweaktown.com/news/51923/pc-gaming-continues-make-more-money-consoles/index.html Yorum Yaz
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TheCapedCrusader 3 yıl en beğenilen A R D A
Richie Rich
Ne olursa olsun konsolun verdiği rahatlık tercih için birinci sebebimdir ikinci sebebim ise konsollarda hile olayının multiplayer oyunlarda pc ye göre olmamasıdir.

Pc'de amuda kalkarak oyun oynanmıyor, iki konsolunda kontrolcüleri kullanılabilir
Richie RichNe olursa olsun konsolun verdiği rahatlık tercih için birinci sebebimdir ikinci sebebim ise konsollarda hile olayının multiplayer ...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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Venomstr 3 yıl TheCapedCrusader
TheCapedCrusader


Richie Rich

Ne olursa olsun konsolun verdiği rahatlık tercih için birinci sebebimdir ikinci sebebim ise konsollarda hile olayının multiplayer oyunlarda pc ye göre olmamasıdir.

Pc'de amuda kalkarak oyun oynanmıyor, iki konsolunda kontrolcüleri kullanılabilir

Optimizasyon ve hilenin olmaması da konfor ve rahatlıktır.
TheCapedCrusaderRichie RichNe olursa olsun konsolun verdiği rahatlık tercih için birinci sebebimdir ik...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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tahir40 3 yıl
Ne cahil yorumlar var, PC kullanıyorum, xbox wireless kontrolcüm de var, ister kontrolcü ile fifa oynarım ister klavye fare ile shooter, strateji ister direksiyon bağlar araba yarışı. Yani PC özgürlüktür.
Sen gider düşük çözünürlük mü kötü grafikler ve düşük fps arasında tercih yaparsın konsol alırken, PC kullanıcısı gider full HD ultra ayar 60 fps oynar üstelik forumda 2. el bölümüne girerseniz 700-800 liraya faturalı garantili alabileceği bir kartla.
Siz yarın yeni konsol çıktığında o konsolu satacak adam bulamazsınız, çöp olur. Ben gider 200 aşağı satar yeni model kart alırım, zaten 5 yıl önce aldığım i7 2700K bugün hala biraz overclockla son teknoloji işlemcinin verdiği performansı veriyor.
Siz oyuna 180-250 lira ödersiniz, PC'de aynı oyun 80-90 liradır, size yıllanmış oyunları %50 indirim, patron çıldırdı 30$ derler aynı oyun PCde 10 lira :) üstelik konsolda olduğu gibi tekel mağazaya mahkum değilsiniz, onlarca firma var aynı oyunu satın alabileceğiniz.
Eskiden exclusive oyunlar var diyenlere hak veriyordum ama o devir de bitti, 1 bilemedin 2 oyun zor çıkar PC'de olmayan, diğer tarafta binlerce oyun var konsolda olmayan. Bi strateji oyunu dahi oynatmaktan aciz o kutular.
Bir de 2 yıla bir konsol çıkarmaya kalkarsan ki elin mahkum, adam aynı oyuna bi konsolda bakıyor bi PC'de sonra soruyor ben aynı oyuna 2 katı para ödeyip niye bu çamur grafiklerle oynuyorum diye, haliyle millet konsol almaz tabi.
Ne cahil yorumlar var, PC kullanıyorum, xbox wireless kontrolcüm de var, ister kontrolcü ile fifa oynarım ister klavye fare ile shooter, strateji ister direksi...
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1 Avatar
suÇ 3 yıl
Konsol candır,gerisi heyecan dır


Ben gece yatağım da uzanıp oyun oynayan birisiyim bu keyfimi isterse dünyanın en iyi donanıma sahip pc ye asla değişmem.
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orc123456 3 yıl
24 fps film izleyip şikayetçi olmayan insanlar gelmiş burada 30 fps için bıdıbıdı yapıyorlar. Gidin pcnizde oynayın oyununuzu, konsol sevenlere karışıp durmayın, isteyen istediği yerde oynar. Boş boş konuşup duruyorsunuz.
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beyazcikolata 3 yıl
Pc İle Oyun Oynamak İsteyenler Çıkacak Oyuna Ayak Uydurmak İçin Sistem Toplarken Konsol Kullanıcılarına Oyun Yapımcıları Ayak Uyduruyor İşte Fark Bu Emin Olun Şuan Topladığınız Bir Pc 5 Sene Sonra Çıkıcak Oyunu Yüksek Ayarda Hatta Düşükde Bile Akıcı Şekilde Açamayacak Bile Ama Emin Olun Ps4 Yada Xbox One Çatır Çatır Açacak Bundan Emin Olabilirsiniz Adı Üstünde "Oyun" Konsolu Fazla Karşılaştırmaya Gerek Yok Kolay Gelsin Hepinize
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OguzTheHun 3 yıl
Bunun başlıca sebepleri
Twitch,youtube ve diğer yayın organları
G2a vb siteler
steamin kumarhaneye dönmesi
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HIGHER 3 yıl
pc akar

youtube.com/...
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adRenaliN57 3 yıl
Adam Fifa'da gol atarken, Battlefield'da adam öldürürken fps sayıyor, büyük başarı gerçekten. Biri yine exclusive oyunlara laf atmış, sanki hayatında bir tanesini bile oynadı ya ona ayrı güldüm.
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Das Boot 3 yıl
Konu buraya nasil geldi bilmiyorum ama konsolcular kendilerini avutma seansina döndürmüş.


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bugatti1907 3 yıl
Millet 60 fps ye takmış diyen konsolcular. Göz alışkanlığı ile ilgili bir şey. Benim eski pc vardı kasardı hep oyunlarda. Bazı oyunlarda 25-30 fps verirdi YaRabbi şükür kasmıyor akıyor oyun diyordum. Pc yi değiştirdim oyunlar 60 fps oldu. 60 a alışınca 25-30 fps gördüğümde off ne kastı be diyorum. Alışkanlıkla ilgili 60 fps meselesi.
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ø 3 yıl
144 hz ve oyuna yüksek hakimiyet sağlama playstationda olmadığı için hiç bir zaman çekici gelmeyecek.
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deoksiriboz1000 3 yıl
bir totalwar, xcom, civilization oynayamadığım konsolu ne yapayım afedersiniz. fps bebeleri gelmiş konsolu savunuyor burda bir de.
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dark dragon 3 yıl deoksiriboz1000
deoksiriboz1000

bir totalwar, xcom, civilization oynayamadığım konsolu ne yapayım afedersiniz. fps bebeleri gelmiş konsolu savunuyor burda bir de.

Sen öyle dersen bir başkası çıkar Uncharted, God of War, Last of Us, Bloodborne oynayamadığım pc'yi ne yapayım der. Hem xcom nedir Allah aşkına böyle leş oyunlarla savunma bari adam gibi oyunlar bul öyle yaz.
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HasMachate 3 yıl
Pc candir ps4 canandir


Pc de oyun oynamasini sevmem pc zaten oyun icin olan bir sey degil.
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AMERICAN 3 yıl
XBOX ın yeri başka her zaman
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