PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi iki oyunu PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite'ın mahkeme savaşları erken bitti gibi görünüyor. Gelen haberlere göre PUBG, telif haklarını ihlal ettiği ve oyun modunu kopyaladığı gerekçesi ile Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e açtığı davayı geri çekti.

Davanın neden geri çekildiği açıklanmadı

PUBG Corp, Pazartesi günü Epic Games'in avukatlarına davayı geri çektiklerine dair bir mektup gönderdi. Ayrıca Güney Kore mahkeme sisteminin internet sitesine göre de PUBG'nin davayı geri çektiği görülüyor. Şirketin avukatları Bloomberg'e demeç vererek, bu gelişmenin doğru olduğunu belirttiler ancak konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Her iki oyunun da yapımcı şirketleri kısmen, Çinli medya şirketi Tencent'e ait ve bu durumun da davanın geri çekilmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Tıpkı Apple ve Samsung anlaşmasına benzeyen bu konu ile ilgili şimdilik net bir açıklama yapılmazken, PUBG ve Fortnite'ın önümüzdeki süreçte anlaşmanın detaylarını belirtip belirtmeyecekleri ise şimdilik bir soru işareti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-22/iphone-assembler-s-billionaire-ceo-chafes-at-china-overtime-caps