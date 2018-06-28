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PUBG, Fortnite'a açtığı telif hakkı davasını geri çekti

Son dönemin iki fenomen oyunu PUBG ve Fortnite'ın mahkeme savaşı kısa sürdü. Gelen haberlere göre PUBG, Fortnite'a telif ihlali nedeniyle açtığı davayı geri çekti.
11 ay
2,2b
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16
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi iki oyunu PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite'ın mahkeme savaşları erken bitti gibi görünüyor. Gelen haberlere göre PUBG, telif haklarını ihlal ettiği ve oyun modunu kopyaladığı gerekçesi ile Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'e açtığı davayı geri çekti.

Davanın neden geri çekildiği açıklanmadı

PUBG Corp, Pazartesi günü Epic Games'in avukatlarına davayı geri çektiklerine dair bir mektup gönderdi. Ayrıca Güney Kore mahkeme sisteminin internet sitesine göre de PUBG'nin davayı geri çektiği görülüyor. Şirketin avukatları Bloomberg'e demeç vererek, bu gelişmenin doğru olduğunu belirttiler ancak konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındılar.
Her iki oyunun da yapımcı şirketleri kısmen, Çinli medya şirketi Tencent'e ait ve bu durumun da davanın geri çekilmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Tıpkı Apple ve Samsung anlaşmasına benzeyen bu konu ile ilgili şimdilik net bir açıklama yapılmazken, PUBG ve Fortnite'ın önümüzdeki süreçte anlaşmanın detaylarını belirtip belirtmeyecekleri ise şimdilik bir soru işareti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-22/iphone-assembler-s-billionaire-ceo-chafes-at-china-overtime-caps Yorum Yaz
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Amedra 10 ay
Epic Games büyük bir kurum, kendi adını lekelememek için anlaşmaya gitmiştir.
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SEO-Uzmanı 11 ay
oyun oynuyorsunu sonunda elinize ne geçiyor !
en azında oynadığını youtubede yayınlayan bile para kazanıyor
ama sen ne için oynuyorsun !?
sadece ego tatmini için
daha sonra ne kadar zaman harcadığını öğrenince
işte o zaman ne kadar bilinçsiz olduğunu da öğreneceksin ! :)
3 Yanıt Yanıtla +1
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Bağıran Saman 10 ay SEO-Uzmanı
on numara yorum araya kaynamış
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Zafer Korkmaz 10 ay SEO-Uzmanı
Foruma giriyorsun eline ne geçiyor?
En azından site yöneticileri belirli bir maaş alıyor
ama sen niye böyle saçma yorumlar atıyorsun?
sadece ego tatmini için
daha sonra ne kadar zaman harcadığını öğrenince
işte o zaman ne kadar bilinçsiz olduğunu da öğreneceksin ! :)
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Umutcan 10 ay SEO-Uzmanı
Cevabı eğlence. Para kazanmadığın eğlence amaçlı herşeyi boş görüyorsan bunu birçok şeye uyarlayabilirsin, insanın tek yaşama amacı para kazanmak değildir.
Senin eğlence anlayışın farklıdır saygı duyarım, ama video oyun oynamaktan keyif duyan milyonlar var.
(Habere konu iki oyunu da oynamıyorum bu arada)
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crossmatch 11 ay
PUBG için reklamın iyisi kötüsü olmaz. Rakipleri beleş. Henüz PUBG'yi bilmeyen çok kesim var bedava olanları tükettikleri için. Bilinirliği arttırmayı hedeflemişlerdir.
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Erwin-Rommel 11 ay
Fortnite ile PUBG nin kitlesi ayni değil zaten. Uğraşmaya değmez.
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StaatSanWalt 11 ay
Fortnite mafya çağırmış
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Mars Portakalı 11 ay
Hahahah Fortnite her türlü şu oyundan daha iyi, emin olun.
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wolferto 11 ay Mars Portakalı
zevk meselesi pubg nin yasattigi hayatta kalma hissiyatini zerre yasatmiyor bana mesela cok sevdiğin fortnite
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arrivederci 11 ay
dava sonunda kaybedip madara olmak vardı çektik demezler zaten açıklama yok
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mahkeme, tencent ve
6 etiket daha fortnite pung telif ihlali davası Oyunlar Yazılım Uğur Seven
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