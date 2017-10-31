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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paris Games Week 2017'de yayınlanan tüm oyun fragmanları

Sony, Paris Games Week 2017 etkinliği kapsamında yeni oyunlar tanıttı ve God of War, The Last of US Part II, Detroit: Become Human gibi kaliteli yapımlardan fragman yayınlandı.
1 yıl
2,7b
1
8
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Paris Games Week 2017 etkinliği kapsamında Sony, konferans düzenledi. Konferansta Playstation 4 ve PS VR için yeni oyunlar tanıtıldı. Çıkışı beklenen oyunlardan fragmanlar yayınlandı.
İşte PGW 2017'de yayınlanan fragman görüntüleri:

The Last of Us Part II

God of War (2018'in Başlarında Çıkacak)

Detroit: Become Human

Marvel's Spider-Man

Star Wars Battlefront II 

Onrush

 

Call of Duty: WWII 

 

Monster Hunter World

 

Ghost of Tsushima

Concrete Genie

Oure

Shadow of The Colossus


Blood & Truth


Erica

The Hong Kong Massacre

 

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broodofqueen 1 yıl en beğenilen
Tek kişilik oyunlar ölüyormu diye soranlara Sony'den cevap geldi, HAYIR! Güncel trende kapılmayıp, başkaları gibi ex oyunlardan vazgeçmeyen, bizlere GoW, LoU, Spider Man, Detroit:Become Human, Ghost of Tsushima vb. gibi AAA yapımlarla umut veren Sony'e gönülden teşekkürler. Benim gibi fosilleşmiş hikaye seven Beski nesil oyuncuların varlığını unutmadıkları için.
Tek kişilik oyunlar ölüyormu diye soranlara Sony'den cevap geldi, HAYIR! Güncel trende kapılmayıp, başkaları gibi ex oyunlardan vazgeçmeyen, bizlere GoW, LoU, ...
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speed001 1 yıl
Teaserlar cok iyi görünüyor, Sony Ex oyunlarla iyi iş çıkarıyor sahsen sirf GOW için ps3 almiştim (2010) ama yaş ilerleyince (35) artik oyun isteği kalmadi maalesef.
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broodofqueen 1 yıl en beğenilen
Tek kişilik oyunlar ölüyormu diye soranlara Sony'den cevap geldi, HAYIR! Güncel trende kapılmayıp, başkaları gibi ex oyunlardan vazgeçmeyen, bizlere GoW, LoU, Spider Man, Detroit:Become Human, Ghost of Tsushima vb. gibi AAA yapımlarla umut veren Sony'e gönülden teşekkürler. Benim gibi fosilleşmiş hikaye seven Beski nesil oyuncuların varlığını unutmadıkları için.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Guest-434FA9141 1 yıl broodofqueen
broodofqueen
Tek kişilik oyunlar ölüyormu diye soranlara Sony'den cevap geldi, HAYIR! Güncel trende kapılmayıp, başkaları gibi ex oyunlardan vazgeçmeyen, bizlere GoW, LoU, Spider Man, Detroit:Become Human, Ghost of Tsushima vb. gibi AAA yapımlarla umut veren Sony'e gönülden teşekkürler. Benim gibi fosilleşmiş hikaye seven Beski nesil oyuncuların varlığını unutmadıkları için.

Hikaye modu olmazsa olmaz. Hikaye modu olmayan oyunun keyfi çıkmaz ;)
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javaprof 1 yıl
ghost of tsushima hariç ilgimi çeke olmadı.
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Dalette 1 yıl
nezaman kırılacak su ps4 kac yıl geçti :)
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cellat87 1 yıl
GOW nerde yaaa :)
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redoracle 1 yıl
God of war demişsin kardeş ama bu bildiğin Shadow of The Colossus
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BumberShoot 1 yıl
Shadow of the colossus çok güzel bir oyundu ama fragman ilk oyunun gösteriyor remastered tarzında mı olacak acaba
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