Paris Games Week 2017'de yayınlanan tüm oyun fragmanları

Paris Games Week 2017 etkinliği kapsamında Sony, konferans düzenledi. Konferansta Playstation 4 ve PS VR için yeni oyunlar tanıtıldı. Çıkışı beklenen oyunlardan fragmanlar yayınlandı.
İşte PGW 2017'de yayınlanan fragman görüntüleri:
The Last of Us Part II
God of War (2018'in Başlarında Çıkacak)
Detroit: Become Human
Marvel's Spider-Man
Star Wars Battlefront II
Onrush
Call of Duty: WWII
Monster Hunter World
Ghost of Tsushima
Concrete Genie
Oure
Shadow of The Colossus
Blood & Truth
Erica
The Hong Kong Massacre
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Hikaye modu olmazsa olmaz. Hikaye modu olmayan oyunun keyfi çıkmaz ;)