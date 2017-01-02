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Pek çok marka ve modele WhatsApp desteği kesiliyor

İşletim sistemi sürümü eskide kalan ve artık güncelleme almaya imkanı olmayan akıllı telefonlara yönelik olarak WhatsApp desteği kesiliyor. Bundan sonra yeni bir akıllı telefon almak şart olacak.
2 yıl
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40
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp’ın işletim sistemi sürümü eskide kalan ve artık güncelleme almaya imkanı olmayan cihazlara yönelik desteğini keseceği duyurusu hayata geçiyor. Bu haftadan itibaren pek çok marka ve model için WhatsApp erişime kapatılacak.

Cihaz Listesi

Alınan karara göre WhatsApp erişimi kapatılacak olan cihaz listesi şu şekilde:

  • Android 2.2 sürümü ve aşağısı ile çalışan akıllı telefonlar
  • iOS 6 ve aşağısı ile çalışan başta iPhone 3GS olmak üzere akıllı telefonlar
  • Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar.

Çok eski sürümler olsa da halen bu telefonları kullanan milyonlarca insan var. WhatsApp’ın yeni sürümünü kullanmak isteyen bu telefonların sahipleri artık yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda.

BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da desteği kaybedecek ancak firma 30 Haziran 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak.

Ayrıca Bkz. "HTC Ocean serisi gerçeğe dönüşüyor"

Bilindiği üzere kişisel verilerin gizliliği büyük önem taşıyor ve ne yazık ki eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık bu tarz iletişim platformları için risk oluşturuyor. WhatsApp da artık bu konuda taviz vermek istemiyor. 

 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-ban-block-iphone-android-not-working-blackberry-how-to-fix-a7504581.html Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 2 yıl en beğenilen Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Bi zahmet

Bi zahmet mi? Hayırdır sen Apple, Samsung vs. markaların satış ve pazarlama müdürü müsün? Gariban insanlar var hala Nokia Symbian işletim sistemli telefonlarla WhatApp'a girenler. Hadi bunu düşünemedin ne gibi bir yararı oluyor eski cihazlara desteği kesince de bi zahmet gibi bir cümle kullanıyorsun?
Barni MoloztaşBi zahmetBi zahmet mi? Hayırdır sen Apple, Samsung vs. markaların satış ve pazarlama müdürü müsün? Gariban ...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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CoreXXX 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Bi zahmet

nickin . yapdığın yorumlara uygun gibi:)
hocam desteğini kaldırması seni neden bu kadar sevindirdi merak ettim. telefon toptancısı felanmısın satışlar artacak diyemi sevindin:),
şakası bir yana ülkemizde bi sürü dargelirli insan var whatsapı bırak tuşlu telefon bile kullanan var.ülkemizi geçelim dünyada özelikle Hindistan gibi kalabalık yerlerde bu desteği kalkan telefonu kullanan bi sürü insan var o yüzden sevinmeden önce bi düşün derim
Barni MoloztaşBi zahmetnickin . yapdığın yorumlara uygun gibi:)hocam desteğini kaldırması seni neden bu kadar sevin...
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Yanıtla +17
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bi zahmet
2 Yanıt Yanıtla +13
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xmen121 2 yıl
Saçma bence
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sdc55 2 yıl
keşke tuşlu telefonlara da inidirilse uygulama
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lawbreaker 2 yıl
normal ama, tüketim toplumu mantığı işte
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Glorfindel1907 2 yıl
Destek kesilecek lakin kullanmaya devam edilebilecek sanırım değilmi? Yani yeni güncelleme almayacak.
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hareketliperde 2 yıl Glorfindel1907
tamamen kullanilmaz olacak. destekten kasit bu oluyor malesef.
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ek5051tr 2 yıl
Yaaa sanki size ne zararı var da kesiyonuz ki desteği fakir insanlar var öğrenciler falan var illa yeni telefonları aldırmak için bunu yapıyoruz yaa
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DH Misafiri 2 yıl
kapitalizmin dayatmasına bak ya. yeni cihaz satmak için yapıyorlar bunu. whatsap için yeni tel alacağıma, whatsapı bırakırım daha iyi. akıllı insan kendine bişey dayattırmaz, dayamalarına musade etmez, insanlar bilinçli olsa ve bu firmalara dayatsalar keşke. asıl güç tüketicilerde ve bu gücünün farkında olan bilinçli tüketicidir ama malesef dayadıklarında tüketici bunun farkına varamıyo. bana niye dayıyosun arkadaş, bana dayayamazsın demiyo. keşke dese
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DH Misafiri 2 yıl
Symbian a destek niye kesildi ki? Halbuki N8im watsapı hala kaldırabilecek güçte. Gerçekten çok üzüldüm
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Technotronic 2 yıl
İp4 e 2yıl daha destek verirler umarım
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esmerbuyucu 2 yıl
iOS 6 kullanan iPhone sahipleri WhatsApp gitti diye de üzülmesinler iMessage var.
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Esat1993can 2 yıl
Yakında BlackBerry 10 dan bbm desteği de kalkar traji komik . Ama android whatsappdüzgün çalışıyor
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