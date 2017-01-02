Pek çok marka ve modele WhatsApp desteği kesiliyor

WhatsApp’ın işletim sistemi sürümü eskide kalan ve artık güncelleme almaya imkanı olmayan cihazlara yönelik desteğini keseceği duyurusu hayata geçiyor. Bu haftadan itibaren pek çok marka ve model için WhatsApp erişime kapatılacak.

Cihaz Listesi

Alınan karara göre WhatsApp erişimi kapatılacak olan cihaz listesi şu şekilde:

Android 2.2 sürümü ve aşağısı ile çalışan akıllı telefonlar

ve aşağısı ile çalışan akıllı telefonlar iOS 6 ve aşağısı ile çalışan başta iPhone 3GS olmak üzere akıllı telefonlar

ve aşağısı ile çalışan başta olmak üzere akıllı telefonlar Windows Phone 7 ile çalışan akıllı telefonlar.

Çok eski sürümler olsa da halen bu telefonları kullanan milyonlarca insan var. WhatsApp’ın yeni sürümünü kullanmak isteyen bu telefonların sahipleri artık yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak zorunda.

BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 işletim sistemine sahip telefonlar da desteği kaybedecek ancak firma 30 Haziran 2017 tarihine kadar süre tanımış durumda. Bu tarihten sonra onlar da WhatsApp kullanamayacak.

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Bilindiği üzere kişisel verilerin gizliliği büyük önem taşıyor ve ne yazık ki eski işletim sistemi sürümlerinde sayısız açık bu tarz iletişim platformları için risk oluşturuyor. WhatsApp da artık bu konuda taviz vermek istemiyor.