Resmen duyuruldu: Ukrayna Türkiye’den Bayraktar TB-2 İHA satın alıyor!

Tam Boyutta Gör

6 Kasım tarihinde sizlere burada yer alan yazımızda Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB-2 satın almak istediğini hatta bu noktada anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurmuştuk. Bu konudaki detaylar sonunda Ukrayna Devlet Başkanı tarafından resmen doğrulandı. Petro Proşenko'nun Facebook hesabından doğrulanan bilgiye ek olarak daha önceki Rus ve Ukrayna basınında sızan haberlerde 12 adetlik İHA satın alımında anlaşmanın sağlandığını ve imzaların atıldığı iddia edilmişti.

Baykar Makina tarafından üretilen ve ülkemizde de hem terörle mücadelede hem de sınır ötesi operasyonlarda kullanılan silahlı İHA’ların satın alınmasına yönelik görüşmelerin 2 yıldır sürdüğü ve resmi sürecin de bir kaç ay önce tamamlanmış olduğu Ukrayna basını tarafından da açıklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"

Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girmiş ve kullanımda olan 100’ün üzerinde Bayraktar İHA var. Mevcuttaki İHA’ların 35’den fazlası silahlı konfigürasyona sahip Bayraktar TB-2 modeli. Ukrayna, silahlı İHA modelleri için Roketsan üretimi mühimmatlardan da satın alacak. Anlaşmanın toplam bütçesi ise bilinmiyor.





https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1505864876214566