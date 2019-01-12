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Resmen duyuruldu: Ukrayna Türkiye’den Bayraktar TB-2 İHA satın alıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko, Ukrayna’nın Türkiye’den Baykar Makina üretimi Bayraktar TB-2 İHA modellerinden satın alınacağını ve anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
4 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Resmen duyuruldu: Ukrayna Türkiye’den Bayraktar TB-2 İHA satın alıyor!
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6 Kasım tarihinde sizlere burada yer alan yazımızda Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB-2 satın almak istediğini hatta bu noktada anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurmuştuk. Bu konudaki detaylar sonunda Ukrayna Devlet Başkanı tarafından resmen doğrulandı. Petro Proşenko'nun Facebook hesabından doğrulanan bilgiye ek olarak daha önceki Rus ve Ukrayna basınında sızan haberlerde 12 adetlik İHA satın alımında anlaşmanın sağlandığını ve imzaların atıldığı iddia edilmişti.

Baykar Makina tarafından üretilen ve ülkemizde de hem terörle mücadelede hem de sınır ötesi operasyonlarda kullanılan silahlı İHA’ların satın alınmasına yönelik görüşmelerin 2 yıldır sürdüğü ve resmi sürecin de bir kaç ay önce tamamlanmış olduğu Ukrayna basını tarafından da açıklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"
Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girmiş ve kullanımda olan 100’ün üzerinde Bayraktar İHA var. Mevcuttaki İHA’ların 35’den fazlası silahlı konfigürasyona sahip Bayraktar TB-2 modeli. Ukrayna, silahlı İHA modelleri için Roketsan üretimi mühimmatlardan da satın alacak. Anlaşmanın toplam bütçesi ise bilinmiyor.



https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1505864876214566 Yorum Yaz
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Tlg3 4 ay en beğenilen
Hep boyle guzel haberler duysak keske almak yerine satsak hep
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İstiklalFMK 4 ay
1- Pyotr Poroşenko değil Petro Poroşenko
2- 12 adet ihraç edildiğini Petro Poroşenko ifade etmiyor, O Rus basının iddiası
3- 6 adet ihraç edildiği geçtiğimiz dönem iddia edilmişti. Resmi olarak rakamı bilmiyoruz şu anda.
1- Pyotr Poroşenko değil Petro Poroşenko2- 12 adet ihraç edildiğini Petro Poroşenko ifade etmiyor, O Rus basının iddiası3- 6 adet ihraç edildiği geçtiğ...
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QapriCe 4 ay
OooHh üst düzey analistlerde hemen gelmişler 👏 hiç zaman kaybetmeyin emi. Az kötülemişsiniz hayret.
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
Putin bunu sevmedi
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goki85 4 ay
motor diycektim ama onu da yaptilar a.m.k. ??
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dark_prince60 4 ay
demek ki sadece yol yapmamışlar. haberi göremeyen malum tayfa antenlerini göktürk 2 ye çevirsinler. :)
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paradiso35 4 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye ile olan askeri işbirlikleri kapsamında Türkiye’den 12 adet Bayraktar TB2 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) satın alacaklarını açıkladı.
"SATIN ALMA ANLAŞMASI İMZALADIK"
Poroşenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştık, insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 Türk uçaklarını Ukrayna ordusu için satın alma anlaşması imzaladık” ifadelerini kullandı.
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arabacımemo 4 ay
İşte bunlar görmek istediğimiz haberler.Umarım nicelerini görürüz
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upliftingsky 4 ay
Rusya ne diyor bu ise ukranya kim ya
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stalker(1979) 4 ay
Ülkemiz adına sevindirici bir haber. Hep alan ülke olmaktan kurtulmaya başladık demek ki.
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TheStarBox 4 ay
Ne güzel işte ülkeye silah satışıyla giren dövizi gençlerimiz ukraynaya başka yollarla nasıl olsa geri kazandıracak :D Geçen bir rus muhabir youtube da ukraynalı kızlara yabancılar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu, kızların %90 ı "yabancı" imasından Türkler iyi insanlar falan diyerek cevap verdi. Hatta kiev de yaz deöneminde ukraynalı dan fazla türk görüyoruz falan diyorlar :D
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tahir40 4 ay
Bakalım kankimiz Putin Reiz bu işe ne diyecek...
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firat_kilic 4 ay
Politiğide komik ukrayna kime karşı alıyor? rusya? ukrayna abd ab ekseninde mi? evet.. abdye karşımı kullanılacak? sanmam.. amerika öyle dediği için olmuştur... böylece kendi iç piyasanda alkış alırsın&oy vs... iç-ve-dış politiğimizi cia yönetiyor bile olabilir... mesela abrams tan.. chrysler defens systems/g.kore/hyundai/altay tankı bağını hiç araştırdın mı? Hiç güvenmiyorum. Cb. danışmanı trinity kutsal haç kolejinde amerika da assist prof.luk yapıp trde cb danışmanı oluyor mervekavakçı vs cocukları hem amerikan vatandaşı olup.. hem devlete sızıyor.. aile devleti olmak bu bayraktarda bi akrabaydı hrlde... bu arada tank palet fab. özelleştiriliyor... public / private / permissions bunları milletin çok iyi bilmesi lazım ama hiç birini bilmiyorlar bilmedikleri için karar veremiyorlar neyin iyi/neyin kötü yola çıkacağını kestiremiyorlar... o yüzden takım tutar modda iki tarafta... devleti (re-public) private e çeviriyorlar.. devleti hackliyorlar... anlayabilene... tüm parayı indiriyorlar privatization olan yerde kim ne götürmüş şeffaflık yoktur soygunu ise soramazsın. Tüm devlet özelleştiğinde cebe inecek kara bak. Mesela devletin tüm yetkilerini kendime alsam su içen bile vergiyi devlet yolu ile bana verir... windows linux unix mac osx... haklar kavramını iyi bilin öğrenin yapılanı analiz edin.. uyanırsanız uyandırın... ben ilk işareti çoktan bıraktım ama çakozlayan pek çıkmıyor... uyumak=ölüm sefilliğe doğru adım adım... inanmak var birde kontrol ve sağlama yapan bir millet var... inancı neden pompalıyorlar? millete diyorlar ki 2011de uçak yapacağız... bilmem ne yapacağız inandı mı? sağlama yaptımı? o gelen tarihte uçak oldu mu? Neye güvendiğine dikkat etmeli millet eğer ortada bir millet var ise... benim gördüğüm duvara çarpmaya hazır bir millet var. ha bu ekonomik olunca millet görür yani dolar 10tl olursa aniden... o zaman dur der.. peki ya adam serum ($) verip seni dönüştürürse ne yapacaksın? dön başa baştan oku... security sıfır !
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