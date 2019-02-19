Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti

Kaliteli bir direksiyon seti için epey bütçe ayırmak gerekiyor. Bütçe dostu bir çözüm için videodaki direksiyon setini hazırlayabilirsiniz. The Q, evde kendi direksiyon setinizi nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyor.
Videoda kullanılan parçalara baktığımızda karton parçaları, PVC boru, silikon tabancası, plastik çubuk, gijon, vida ve gamepad kullanıldığını görüyoruz. Bu parçalarla hazırladığımız düzenek yardımıyla gamepadin analoğunu ve tetik tuşlarını hareket ettiriyoruz. Videoda PlayStation kontrolcüsünün kullanılıyor ancak PC ve Xbox kontrolcüleri için de aynı düzeneği hazırlayabilirsiniz.
Videonun sonunda, bu direksiyon seti ile NFS Payback oyununun nasıl oynandığını görüyoruz. Hassasiyet açısında pekiyi gözükmese de kolay bir şekilde arabayı yönlendirebilmek mümkün. Bu basit düzenek sayesinde yarış oyunlarından aldığınız zevki arttırabilirsiniz.The Q isimli YouTube kanalının diğer içeriklerinde tıpkı bu videoda olduğu gibi birkaç parça yardımıyla evde hazırlayabileceğiniz ilginç ürünlerin yapılışı anlatılıyor.
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