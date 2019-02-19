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Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti

The Q isimli YouTube kanalı tarafından hazırlanan bir videoda sadece karton, PVC boru ve birkaç parça yardımıyla nasıl direksiyon seti hazırlayacağınız anlatılıyor.
3 ay
4,5b
1
16
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti
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Karton ile ilginç ürünler tasarlayan The Q isimli YouTube kanalı şimdi de nasıl direksiyon seti yapılacağını anlattı. Bu direksiyon setini yapmak için karton, PVC boru ve bir adet gamepad yeterli oluyor.

Kaliteli bir direksiyon seti için epey bütçe ayırmak gerekiyor. Bütçe dostu bir çözüm için videodaki direksiyon setini hazırlayabilirsiniz. The Q, evde kendi direksiyon setinizi nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyor.

 

Videoda kullanılan parçalara baktığımızda karton parçaları, PVC boru, silikon tabancası, plastik çubuk, gijon, vida ve gamepad kullanıldığını görüyoruz. Bu parçalarla hazırladığımız düzenek yardımıyla gamepadin analoğunu ve tetik tuşlarını hareket ettiriyoruz. Videoda PlayStation kontrolcüsünün kullanılıyor ancak PC ve Xbox kontrolcüleri için de aynı düzeneği hazırlayabilirsiniz.

Videonun sonunda, bu direksiyon seti ile NFS Payback oyununun nasıl oynandığını görüyoruz. Hassasiyet açısında pekiyi gözükmese de kolay bir şekilde arabayı yönlendirebilmek mümkün. Bu basit düzenek sayesinde yarış oyunlarından aldığınız zevki arttırabilirsiniz.

The Q isimli YouTube kanalının diğer içeriklerinde tıpkı bu videoda olduğu gibi birkaç parça yardımıyla evde hazırlayabileceğiniz ilginç ürünlerin yapılışı anlatılıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Direksiyon seti daha ucuz. Al 150 - 200 liraya Snopy
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programmer_onur 3 ay
Tanzim direksiyon seti yapmış adamlar.
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Galatas4ray 3 ay
Bana sorarsanız bu adamın yaptıgı daha iyi adam Lamborghini yapmış :D
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frostburn 3 ay
koltuğu da mercedes a serisinden söküyoruz sanırım.
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Asus gl702 3 ay
Sinir krizi geçirmek isteyenler deneyebilir.
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Robinson_Crusoe 3 ay
Dar gelirliliğin anlamı yok,
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ahmet1905_47 3 ay
hep bir köşede pvc boru ve karton tutuyordum. sürücü koltuğumda var hemen gidip kendime bir tane yapmam lazım
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津波 3 ay
Boş işlerde bugün..
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Winter Is Coming 3 ay
yapacağın masrafla 300-400 e 540derece 2. el direksiyon alırsın
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07kubi07 3 ay Winter Is Coming
pvc borularla uğraşmak yerine sadece pvc direksiyon + kablo sistemini yapsan 5lira tutar.
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1ses1 3 ay
Ben nalbura gidiyorum
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