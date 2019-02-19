Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti

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Karton ile ilginç ürünler tasarlayan The Q isimli YouTube kanalı şimdi de nasıl direksiyon seti yapılacağını anlattı. Bu direksiyon setini yapmak için karton, PVC boru ve bir adet gamepad yeterli oluyor.

Kaliteli bir direksiyon seti için epey bütçe ayırmak gerekiyor. Bütçe dostu bir çözüm için videodaki direksiyon setini hazırlayabilirsiniz. The Q, evde kendi direksiyon setinizi nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyor.

Videoda kullanılan parçalara baktığımızda karton parçaları, PVC boru, silikon tabancası, plastik çubuk, gijon, vida ve gamepad kullanıldığını görüyoruz. Bu parçalarla hazırladığımız düzenek yardımıyla gamepadin analoğunu ve tetik tuşlarını hareket ettiriyoruz. Videoda PlayStation kontrolcüsünün kullanılıyor ancak PC ve Xbox kontrolcüleri için de aynı düzeneği hazırlayabilirsiniz.

Videonun sonunda, bu direksiyon seti ile NFS Payback oyununun nasıl oynandığını görüyoruz. Hassasiyet açısında pekiyi gözükmese de kolay bir şekilde arabayı yönlendirebilmek mümkün. Bu basit düzenek sayesinde yarış oyunlarından aldığınız zevki arttırabilirsiniz.

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