Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta

Otomobil Editörü
Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma olarak adlandırdığı Black Friday indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında pek çok ürünün fiyatında ciddi düşüş yaşanırken, bir güzel haber de Samsung Galaxy J7 Prime için geldi.
İndirim haftası boyunca elektronikten oyuncaklara kadar pek çok kategoride fırsatlar sunan Amazon Türkiye, Samsung Galaxy J7 Prime’ın fiyatını da 1,050 liraya indirdi. Samsung’un bütçe dostu akıllı telefonlarından biri olan J7 Prime, elektronik mağazaları ve diğer alışveriş sitelerinde 1,200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
- Samsung Galaxy J7 Prime - Siyah - Satıcı Amazon - Samsung Türkiye Garantili
- Samsung Galaxy J7 Prime - Altın - Satıcı Amazon - Samsung Türkiye Garantili
Amazon.com.tr cep telefonu fırsatları
Amazon'da şu anda cep telefonları için ilgi çekici fırsatlar var. Bizim yazıyı yayına hazırladığımız esnada ilgimizi çeken ürünlerden bazıları şöyle;
- Huawei P20 Lite 64GB - Huawei Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
- Xiaomi Mi A2 64GB - Xiaomi Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
- LG V30 Plus 128GB - LG Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma haftasına özel sunduğu indirimler sürekli değişiyor. İndirimleri dilerseniz Sıcak Fırsatlar’dan dilerseniz de buradaki linkten takip edebilirsiniz.
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Black friday indirimi bu mudur yani. Koşun yapışın alın hemen
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