Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta

Beklenen Cuma indirimleri kapsamında farklı kategorilerde pek çok üründe indirime giden Amazon Türkiye, fırsat köşesine Samsung Galaxy J7 Prime'ı da dahil etti. J7 Prime'ın indirimli fiyatı 1,050 TL.
6 ay
21,9b
1
53
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma olarak adlandırdığı Black Friday indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında pek çok ürünün fiyatında ciddi düşüş yaşanırken, bir güzel haber de Samsung Galaxy J7 Prime için geldi.

İndirim haftası boyunca elektronikten oyuncaklara kadar pek çok kategoride fırsatlar sunan Amazon Türkiye, Samsung Galaxy J7 Prime’ın fiyatını da 1,050 liraya indirdi. Samsung’un bütçe dostu akıllı telefonlarından biri olan J7 Prime, elektronik mağazaları ve diğer alışveriş sitelerinde 1,200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. 

Amazon.com.tr cep telefonu fırsatları

Amazon'da şu anda cep telefonları için ilgi çekici fırsatlar var. Bizim yazıyı yayına hazırladığımız esnada ilgimizi çeken ürünlerden bazıları şöyle;
  • Huawei P20 Lite 64GB - Huawei Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
 https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07CKZBKT8/ 
  • Xiaomi Mi A2 64GB - Xiaomi Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
 https://www.amazon.com.tr/Xiaomi-Mi-Siyah-Türkiye-Garantili/dp/B07FMPVBQR/
  • LG V30 Plus 128GB - LG Türkiye Garantili - Satıcı Amazon
 https://www.amazon.com.tr/LG-V30-Plus-Türkiye-Garantili/dp/B07DQTRBB1/ 
Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma haftasına özel sunduğu indirimler sürekli değişiyor. İndirimleri dilerseniz Sıcak Fırsatlar’dan dilerseniz de buradaki linkten takip edebilirsiniz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kimsediil 5 ay en beğenilen
1bucuk 2ay önce Dolar 6,5 iken amazon bu telefonu 980tl ye satti.
Black friday indirimi bu mudur yani. Koşun yapışın alın hemen
Yanıtla +67
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 5 ay
Şu Rezilliğe bak ya.. Kaç senenin telefonu bunlar..
İşte Ülkenin geldiği Nokta bunlar.. Ulan Millet telefon alamaz oldu ya. Ekonomi berbat durumda. Yazıklar olsun....
Huawei mate 20 PRO almanya da 799€
Bizde 8.000 ₺ Çıldırıyorum yeminlen
Şu Rezilliğe bak ya.. Kaç senenin telefonu bunlar..İşte Ülkenin geldiği Nokta bunlar.. Ulan Millet telefon alamaz oldu ya. Ekonomi berbat durumda. Yazıklar...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +53
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vampirelf 5 ay
V30 dolar 6.50 ilken amazonda 2550 lira idi şimdi dolar 5.30 black friday indirimli fiyatı 2650 millette keriz ya alır eminim. 11.11 de ben 2390a aldım 75 de bonus cabasi
V30 dolar 6.50 ilken amazonda 2550 lira idi şimdi dolar 5.30 black friday indirimli fiyatı 2650 millette keriz ya alır eminim. 11.11 de ben 2390a aldım 75 de bo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
CemalSanane 5 ay
Tüm türkiye bu tlf aldı daha satıyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flyer_mig 5 ay CemalSanane
Sahin dogan peynir ekmek misali satiyor saglam,sarj uzun giditor ve basit is goruyor. Annemde j7 prime 2 almis valla hosuma gitmedi degil,benim 6s plustan ona gecesim geldi

Turk telekom kampanyasi taksitle telefonu 1480 tl ye almis j7 prime 2 modeli nasil ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tur1st 5 ay
Tasarimiyla 5.5 senedir kullanmakta oldugum galaxy s4'e benzeyen su telefona para vermeyin lutfen
Halen s4 kullanan nadir kisilerdenim, telefonu elimde goren j7 prime mi diye soracak diye merakla bu ani bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
l.a.c.i.w.e.r.t 5 ay tur1st
S4 hala çalışıyor mu? yani pili bitmiş olması lazım ve yazılım güncel olmadığı için sbir çok programın artık çalışmıyor olması
lazım.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali222 5 ay
Ekran amoled degilmis. J4 amoled sanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay
şu telefona para vermeyin yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackMon 5 ay
Hayırlı olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackMon 5 ay
hayır ödemezsin ama hocam
dün 999 tl satıldı hepsiburadada stok bitti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harunkmc 5 ay BlackMon
50 tl zarardayız desene hocam neysekı tıras makınesınden cıkardım o zararı phılıps mg7720 aldım 260 tl ye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harunkmc 5 ay
bu fiyat dısında herhangı ucret ödücek miyiz vergi falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Son 16 yildir bu milletin uzerine cahalet din tuccarligi hurafe hastaligina yakalandi nasil hayvanlara bitkilere hastalik geliyorsa toplumada gelir nitekim geldi insaallah cabuk gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 5 ay
Alınmaz abi bu telefon eskidi artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfunak 5 ay
bu samsung j7 altın mübarek. 2015 de zenfone laser aldım şimdi satsam 300e gider. aynı fiyata o zaman j7 alsaydım daha iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21945 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
black friday, Popüler ve
8 etiket daha MPopüler amazon türkiye amazon beklenen cuma galaxy j7 prime amazon Web Siteleri Internet Barış Cankı Cep Telefonları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay GearBest Black Friday İndirimleri başladı! DH’ye özel fırsatlar 5 ay Sony PlayStation 5 işlemcisi belli oldu iddiası 5 ay Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti 5 ay Kripto madencilik çiftlikleri birer birer çöküyor 5 ay Apple, uygun fiyatlı Apple TV alternatifi üzerinde çalışıyor 5 ay Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı 5 ay Instagram’dan kullanım kolaylığı odaklı yeni profil tasarımı 5 ay Üç arka kameralı Asus ZenFone Max Pro M2'nin ilk resmi görseli yayınlandı 5 ay F1 2018 hayranlarına müjde! Oyuna Directx 12 desteği geldi 5 ay Katlanabilir akıllı telefon yarışına Oppo da katıldı 5 ay Honda'dan Çin pazarına özel elektrikli crossover: Everus VE-1 5 ay Qualcomm'un yeni Snapdragon işlemcisini tanıtacağı tarih belli oldu 5 ay Tom Lee:"Bitcoin hala sağlam" 5 ay AleRabat.com ile Efsane Cuma alışverişlerinizi daha ucuza getirin 5 ay Samsung 860 QVO SSD serisi ön siparişe başladı 5 ay Nvidia RTX serisi kartlardan alana Battlefield 5 hediye ediyor! | RTX On/Off FPS farkı 5 ay Güve virüsleri, manyetik parçacıklar ve gen düzenleme, tedavide nasıl etkili olur? 5 ay Snapdragon 8150 yapay zeka performansı ile rakiplerine nal toplattı 5 ay Altın oda sıcaklığında eritildi 5 ay NASA, önümüzdeki günlerde Mars'a iniş yapacak: İşte dev görevin detayları 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta Sonraki Samsung'un gizli Galaxy S10'u deşifre oldu: Altı kamera, 5G desteği ve 6.7 inç ekran 6 ay Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor 6 ay Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim