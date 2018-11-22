Samsung Galaxy J7 Prime Amazon.com.tr'de 1050TL'den satışta

Amazon Türkiye’nin Beklenen Cuma olarak adlandırdığı Black Friday indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım tarihine kadar sürecek indirimler kapsamında pek çok ürünün fiyatında ciddi düşüş yaşanırken, bir güzel haber de Samsung Galaxy J7 Prime için geldi.

İndirim haftası boyunca elektronikten oyuncaklara kadar pek çok kategoride fırsatlar sunan Amazon Türkiye, Samsung Galaxy J7 Prime’ın fiyatını da 1,050 liraya indirdi. Samsung’un bütçe dostu akıllı telefonlarından biri olan J7 Prime, elektronik mağazaları ve diğer alışveriş sitelerinde 1,200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Amazon.com.tr cep telefonu fırsatları

Amazon'da şu anda cep telefonları için ilgi çekici fırsatlar var. Bizim yazıyı yayına hazırladığımız esnada ilgimizi çeken ürünlerden bazıları şöyle;

Huawei P20 Lite 64GB - Huawei Türkiye Garantili - Satıcı Amazon https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07CKZBKT8/

Xiaomi Mi A2 64GB - Xiaomi Türkiye Garantili - Satıcı Amazon https://www.amazon.com.tr/Xiaomi-Mi-Siyah-Türkiye-Garantili/dp/B07FMPVBQR/

LG V30 Plus 128GB - LG Türkiye Garantili - Satıcı Amazon https://www.amazon.com.tr/LG-V30-Plus-Türkiye-Garantili/dp/B07DQTRBB1/

Beklenen Cuma haftasına özel sunduğu indirimler sürekli değişiyor. İndirimleri dilerseniz Sıcak Fırsatlar’dan dilerseniz de Amazon Türkiye’ninhaftasına özel sunduğu indirimler sürekli değişiyor. İndirimleri dilerseniz Sıcak Fırsatlar’dan dilerseniz de buradaki linkten takip edebilirsiniz.