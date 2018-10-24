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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un oyuncu telefonu şirketin kendi geliştirdiği GPU ile gelebilir

Oyun odaklı telefon furyasına Samsung da katılacak gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin oyuncu telefonu şirketin kendi grafik işleme birimine (GPU) sahip olabilir.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Piyasadaki oyun odaklı akıllı telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Daha dün Xiaomi yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark Helo'yu resmen tanıttı. Her ke kadar Samsung'un böyle bir cihaz çıkarmak istediğini duysak da oyuncu telefonlarının tasarım dışında normal üst sınıf amiral gemilerinden pek farkları yokmuş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "HP parmak izi sensörüne sahip yeni bir fare duyurdu"
Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgileriyle tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı, Samsung’un oyuncu telefonunun şirketin kendi özel grafik işleme birimi (GPU) ile gelerek rakiplerinden farklı olacağını öne sürdü. Son birkaç yıldır zaten Güney Koreli şirketin kendi özel GPU'sunu geliştirdiğini biliyorduk. Söz konusu grafik işleme birimini ilk kez şirketin oyuncu telefonunda görebiliriz.

Samsung'un oyuncu telefonu Kasım'da tanıtılabilir

Söz konusu iddia doğruysa kesinlikle Samsung bu rekabette avantajlı olacak gibi görünüyor. Şu anda Razer'ın 120Hz ekran tazeleme hızı sunan oyuncu telefonları var. ASUS ise ROG Phone ile bu trende katıldı. Xiaomi ve Nubia gibi Çinli şirketlerin de oyun odaklı akıllı telefon çıkardıklarına şahit olduk.
Her halükarda bunun bir söylenti olduğunu unutmamak gerekir. Samsung, 7-8 Kasım tarihlerinde San Francisco'da Geliştirici Konferansı düzenleyecek. Şirketin katlanabilir telefonunun bu etkinlik kapsamında sahneye çıkması bekleniyor. Dolayısı ile söz konusu konferansta Güney Koreli şirketin oyuncu telefonunun tanıldığını da görebiliriz.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-gaming-phone-custom-GPU_id110269 Yorum Yaz
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CaSsErDoDo 6 ay en beğenilen
İstedikleri kadar CPU-GPU bilnemne koysunlar ortada oyun olmadıktan sonra hepsi boş. En son Huawei de kendini Nintendo ile kıyaslıyordu. Saçmalıktan başka bir şey değil.
İstedikleri kadar CPU-GPU bilnemne koysunlar ortada oyun olmadıktan sonra hepsi boş. En son Huawei de kendini Nintendo ile kıyaslıyordu. Saçmalıktan başka bir ş...
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PalaSakal 6 ay
Oyun odaklı telefonlar var ancak tatmin edici seviyede oyun yok.
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CaSsErDoDo 6 ay en beğenilen
İstedikleri kadar CPU-GPU bilnemne koysunlar ortada oyun olmadıktan sonra hepsi boş. En son Huawei de kendini Nintendo ile kıyaslıyordu. Saçmalıktan başka bir şey değil.
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firat_kilic 6 ay
isteyince bir kaç yılda gpu olabiliyormuş... devlet ne istiyor? istiyor mu? bağımlı köle olmamızı devlet mi? millet mi engelleyecek? devleti devirip milleti koymak lazım tepeye ki halk cumhuriyeti olsun... halkın olmayan cumhuriyet bilin ki şirketlerindir.. onlar avcı sen ise avsın unutma ömrün boyunca..
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