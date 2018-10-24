Samsung'un oyuncu telefonu şirketin kendi geliştirdiği GPU ile gelebilir

oyun odaklı akıllı telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Daha dün Xiaomi yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark Helo'yu Samsung'un böyle bir cihaz çıkarmak istediğini duysak da oyuncu telefonlarının tasarım dışında normal üst sınıf amiral gemilerinden pek farkları yokmuş gibi görünüyor. Piyasadakiakıllı telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Daha dünyeni nesil oyuncu telefonu'yu resmen tanıttı . Her ke kadar'un böyle bir cihaz çıkarmak istediğini duysak da oyuncu telefonlarının tasarım dışında normal üst sınıf amiral gemilerinden pekgibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"HP parmak izi sensörüne sahip yeni bir fare duyurdu"

Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgileriyle tanıdığımız Ice Universe isimli Twitter hesabı, Samsung’un oyuncu telefonunun şirketin kendi özel grafik işleme birimi (GPU) ile gelerek rakiplerinden farklı olacağını öne sürdü. Son birkaç yıldır zaten Güney Koreli şirketin kendi özel GPU'sunu geliştirdiğini biliyorduk. Söz konusu grafik işleme birimini ilk kez şirketin oyuncu telefonunda görebiliriz.

Samsung'un oyuncu telefonu Kasım'da tanıtılabilir

Söz konusu iddia doğruysa kesinlikle Samsung bu rekabette avantajlı olacak gibi görünüyor. Şu anda Razer'ın 120Hz ekran tazeleme hızı sunan oyuncu telefonları var. ASUS ise ROG Phone ile bu trende katıldı. Xiaomi ve Nubia gibi Çinli şirketlerin de oyun odaklı akıllı telefon çıkardıklarına şahit olduk.

Her halükarda bunun bir söylenti olduğunu unutmamak gerekir. Samsung, 7-8 Kasım tarihlerinde San Francisco'da Geliştirici Konferansı düzenleyecek. Şirketin katlanabilir telefonunun bu etkinlik kapsamında sahneye çıkması bekleniyor. Dolayısı ile söz konusu konferansta Güney Koreli şirketin oyuncu telefonunun tanıldığını da görebiliriz.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-gaming-phone-custom-GPU_id110269