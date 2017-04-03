Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor

Samsung kendi yapay zeka asistanı Bixby'yi şirketin en yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile birlikte tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca, yeni asistanın daha eski Samsung akıllı telefonların yanı sıra başka bir dizi cihaz üzerinde çalışacağını da açıkladı.

21 Nisan'da satışa sunulmasıyla yapılacak. Bununla birlikte, XDA Developers forumundan Android Nougat'lı herhangi bir Samsung cihazının Bixby'yi çalıştırabildiğini ortaya çıkardı. Samsung hangi akıllı telefonların Bixby'yi alacağından bahsetmedi, ancak resmi duyuru büyük ihtimalle Galaxy S8'in'da satışa sunulmasıyla yapılacak. Bununla birlikte,forumundan takerhbk isimli üye'lı herhangi bir Samsung cihazının Bixby'yi çalıştırabildiğini ortaya çıkardı.

launcher) yüklemesi ve daha sonra Bixby etkinleştirmeli ve telefonu yeniden başlatmalılar. Bixby'ye telefon ekranı sola kaydırılarak ulaşılabiliyor. Kullanıcıların önce telefonlarına Samsung Galaxy S8 başlatıcıcısını () yüklemesi ve daha sonra Bixby apk dosyasını kurmaları gerekiyor. Bunun ardından Samsung'un sanal asistanınıve telefonu yeniden başlatmalılar. Bixby'ye telefon ekranıulaşılabiliyor.

Yöntem Galaxy S7 üzerinde çalıştı

Yukarıda bahsedilen yöntemin herkes için geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Bazı kullanıcılar cihazı yeniden başladıktan sonra Bixby'ye herhangi bir sorun yaşamadan erişebildiklerini söylüyorlar. Bazıları ise sanal asistanın başlatıldıktan sonra sonra çöktüğünü iddia ediyor.

Samsung'un sanal asistanı Bixby, yakınlardaki restoranlara göz atabildiği gibi hatırlatıcı veya rezervasyonlar gibi kişisel bilgilere erişebiliyor. Ayrıca mesajları ve ilgi alanınıza yönelik haberleri de getirebiliyor.

Ayrıca Bkz.

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Dahası Bixby, üçüncü parti uygulamalara erişim yeteneğine sahip ve metin çevirmek, QR kodlarını okumak veya yer işaretlerini tanımak için artırılmış gerçeklik kullanıyor. Çevrimiçi alışveriş yapmak veya çeşitli görüntüleri analiz etmek ve nerede çekildiğini bulmak için de kullanılabilir.

Samsung ayrıca Bixby'nin herkese sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarken, eksik bilgiyle komutları anlama kapasitesine sahip olacağını söyledi. Güney Koreli şirket Bixby'yi resmi olarak Galaxy S7 ve S7 edge gibi önceki Galaxy S amiral gemileri dahil olmak üzere diğer Samsung akıllı telefonlara getirmeyi düşünüyor. O zamana kadar bahsi geçen apk dosyası aracılığıyla sanal asistanın ne gibi özelliklere sahip olduğu görülebilir.

https://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/how-to/samsung-s8-bixby-assistant-t3582729