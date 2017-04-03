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Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor

Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı diğer Samsung akıllı telefonlarda da çalışabiliyor. İşte Galaxy S8 sahibi olmadan Bixby deneyimi yaşamak için yapmanız gerekenler...
2 yıl
10,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung kendi yapay zeka asistanı Bixby'yi şirketin en yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile birlikte tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi ayrıca, yeni asistanın daha eski Samsung akıllı telefonların yanı sıra başka bir dizi cihaz üzerinde çalışacağını da açıkladı.
Samsung hangi akıllı telefonların Bixby'yi alacağından bahsetmedi, ancak resmi duyuru büyük ihtimalle Galaxy S8'in 21 Nisan'da satışa sunulmasıyla yapılacak. Bununla birlikte, XDA Developers forumundan takerhbk isimli üye Android Nougat'lı herhangi bir Samsung cihazının Bixby'yi çalıştırabildiğini ortaya çıkardı.
Kullanıcıların önce telefonlarına Samsung Galaxy S8 başlatıcıcısını (launcher) yüklemesi ve daha sonra Bixby apk dosyasını kurmaları gerekiyor. Bunun ardından Samsung'un sanal asistanını etkinleştirmeli ve telefonu yeniden başlatmalılar. Bixby'ye telefon ekranı sola kaydırılarak ulaşılabiliyor.
Samsung'un sanal asistanı Bixby, Android Nougat'lı eski cihazlarda da çalışıyor

Yöntem Galaxy S7 üzerinde çalıştı

Yukarıda bahsedilen yöntemin herkes için geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Bazı kullanıcılar cihazı yeniden başladıktan sonra Bixby'ye herhangi bir sorun yaşamadan erişebildiklerini söylüyorlar. Bazıları ise sanal asistanın başlatıldıktan sonra sonra çöktüğünü iddia ediyor.
Samsung'un sanal asistanı Bixby, yakınlardaki restoranlara göz atabildiği gibi hatırlatıcı veya rezervasyonlar gibi kişisel bilgilere erişebiliyor. Ayrıca mesajları ve ilgi alanınıza yönelik haberleri de getirebiliyor.
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Dahası Bixby, üçüncü parti uygulamalara erişim yeteneğine sahip ve metin çevirmek, QR kodlarını okumak veya yer işaretlerini tanımak için artırılmış gerçeklik kullanıyor. Çevrimiçi alışveriş yapmak veya çeşitli görüntüleri analiz etmek ve nerede çekildiğini bulmak için de kullanılabilir.
Samsung ayrıca Bixby'nin herkese sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunarken, eksik bilgiyle komutları anlama kapasitesine sahip olacağını söyledi. Güney Koreli şirket Bixby'yi resmi olarak Galaxy S7 ve S7 edge gibi önceki Galaxy S amiral gemileri dahil olmak üzere diğer Samsung akıllı telefonlara getirmeyi düşünüyor. O zamana kadar bahsi geçen apk dosyası aracılığıyla sanal asistanın ne gibi özelliklere sahip olduğu görülebilir.

https://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/how-to/samsung-s8-bixby-assistant-t3582729 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
note 4 güncelleme yok bildiğim kadarıyla, xda girip rom var mı bakalım olursa kurup deneriz, gerçi ne diyeceğim ki? anca küfür ederim ben :D
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theogus 2 yıl
Note 4 indirdim ama dosya ayristirilamadi diyor yapabilen var mı ?
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interwap 2 yıl
Yükledüm ama kayıt kısmını geçemedim.
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DH Misafiri 2 yıl
S7 Edge ye kurdum sıkıntısız çalışıyor
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DH Misafiri 2 yıl
S7 edge te calisti
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CENS. 2 yıl
Yıl sonuna kadar Türkçe dahil bir çok dil eklenecekmiş. Bekliyoruz.
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Krone 2 yıl
Siri'yi yapan ekip yapmış bunuda. Yalnız 2 dil çok az. En azından bi İspanyolca, Fransızca ve Almanca dil desteğiyle gelmeliydi.
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tugares 2 yıl
Bixby sini yiyeyim çok lazım sanki sanal asistan. Sanırsın herşeyleri süper bi bixby eksik :D
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kadirirdem 2 yıl
Türkçe olmadığı sürece işimize yaramaz...
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Sipihrz 2 yıl
Artık eski-yeni kavramı da değişmiş anlaşılan.
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stalker(1979) 2 yıl
Türkçe değil diye biliyorum? Öyle ise şu anda pek işimize yaramaz.
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