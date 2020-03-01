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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SİHA'lar, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini başarıyla vurdu

    İdlib'de konuşlanan Rus yapımı 1 Buk (SA-17) ve 1 Pantsir S1 (SA-22) tipi hava savunma sistemi; radarları açık olmasına rağmen, silahlı insansız hava araçları (siha) tarafından imha edildi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    142
    Savunma Sanayi
    Mertcan Erice
    Yazar
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da belirttiği üzere, Suriye'de imha edilen hedefler arasında iki hava savunma sistemi de bulunuyor. İdlib'e yönelik kapsamlı operasyonlarda, Rusya destekli Esad güçlerine ait belirlenen hedefler; İdlib, Lazkiye, Tel Rıf'at ve Halep'te vuruldu. Operasyonlarda silahlı insansız hava araçlarının yanında; çok namlulu roketatarlar ve füzeler de kullanıldı. F-16 savaş uçakları ise Türkiye sınırları içinden ateşledikleri güdümlü füzelerle hedeflerini vurdu. Nitekim Suriye hava sahası kapalıydı.
    Bakanlığın açıklamasına göre, TSK tarafından icra edilen öncü eylemler kapsamında 200'den fazla hedef ateş altına alındı ve alınmaya devam ediliyor. Atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, çeşitli cinslerde 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 2 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve yüzlerce Esad askeri etkisiz hale getirildi.
    Asli işlevi, havadan gelebilecek tehditlere karşı koyma ve onları imha etme olan iki ayrı hava savunma sisteminin etkisiz kalması ise dikkat çekti. Buk ve çalışır durumdaki Pantsir S1 adındaki sistem, tepesindeki hava aracını fark edemeyerek kısa süre içinde vuruldu. Pantsir daha önce İsrail savaş uçakları tarafından da vurulmuştu. 2012'de üretimi tamamlanan Pantsir S1, kısa ve orta menzilli bir karadan havaya füze ve uçaksavar sistemidir. Temel amacı; belirli yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA gibi tehditlerden korunmasını sağlamaktır.
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    Türkiye'nin operasyonu, Rusya yapımı bu iki hava savunma sisteminin güvenilirliğini bir kez daha sorgulatmış oldu. Bu noktada Aselsan üretimi KORAL'a da dikkat çekmek lazım. Bir mobil elektronik harp aracı olan KORAL, düşman radar sistemlerini yanıltıp etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Cihaz, radar yayınları için tespit ve yön bulma gibi işlevleri yerine getiriyor. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarında kullandığı KORAL, hava savunma sistemlerinin radarını kör etmiş olabilir. 
    Milli Savunma Bakanlığı, Youtube üzerinden vurulan bazı hedeflerin görüntülerini paylaştı. Sihaların yeteneklerinin açıkça görüldüğü videoda, saat-tarih bulanıklaştırmasının yapılamadığı kısımlarda; operasyonların 27 Şubat'ta gerçekleştirildiği görülüyor. Bazı görüntüler saat 14:05'te Siha'lar tarafından kaydedilirken, bazılarının kayıt saati 20:09.


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    Vurulma videosunda tarih saat kısımları neden bulanıklaştırıldı daha önceden bu tür vurma videoları yayınlandığında tarihi okuyabiliyorduk
    Yorumu gör »     DH Misafiri
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. en beğenilen
    Ama motoru yerli değil

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    7 Yanıt Yanıtla +146
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    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Sihalarin kullanımı çok önemli. Büyük katkıları var. Ancak oradaki birliklerimizin hava savunmasının olmaması gerçeğini değiştirmiyor. Acilen hava savunma sistemi ihtiyacı var. Yoksa kayıp vermeye devam ederiz.
    Sihalarin kullanımı çok önemli. Büyük katkıları var. Ancak oradaki birliklerimizin hava savunmasının olmaması gerçeğini değiştirmiyor. Acilen hava savunma sis...
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    2 Yanıt Yanıtla +95
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. vs-fb
    Hava savunma silahlarımız var ama bana göre açmamız biraz riskli çünkü orada Rus uçaklarıda operasyon yapıyor yanlışlıkla vurursak çok vahim sonuçları olur.
    Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. vs-fb
    Yeni habere göre tane SU-24 uçağı düşürmüşüz. artık hava üstünlüğü de bizde
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    alemburda34 2 hf.
    boşuna dememişler kötü komşu insanı mal sahibi yapar diye.
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    Yorumlar (69) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    yenicaggazetesi.com.tr/...

    lemanhaber.com/...

    Turkiye icin sanki Akkuyu aklima geliyor ... Malum Akkuyudaki Nukleer Santral Cernobil Faciasindaki sorumlu sirket ile ayni ...


    Rusya ayrica Suriye'de legal olarak askeri varligi Suriye Anayasasi ile guvence altina alinmis mesrudur. Turkiye ise anca SINIR bolgelerinde kisitli belirlenmis km lerce harekat yapma hakki zaten uluslarasi hukukca zaten tayin edilmisti ...

    Aklima Saddam in Kuveyt'e saldirmasi geldi nedense ... Once izlendi ses cikartilmadi sonrasi malum ...
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    guzmann06 (Çağrı Can) 2 hf.
    SEZGİN TANRIKULU İLE sihalar konusunda en yakın zamanda bir ropörtaj yapılmalı
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    FSM09 (...... ......) 2 hf. yeni yorumcu
    Helal olsun kocyigitlere

    Sacma sapan konulara 100lerce like alan bazilari bu konularda nedense görünmüyor

    Bir iki elestiri atin basliga da doldursunlar buralari
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    BOMBOM41 (Berkay Deniz) 2 hf.
    Bu siha atışlarını yapan kişi bi kaç yerde saçma atış yapmış. Daha çok zayiat vereceği yeri vurmuyor.. hareket halindeki nesnenin gidiş istikametine doğru hedef alınır. Dikkatimi çeken bi husus da tesirli mesafesi fazla yok gibi füzelerin. Adamlar füzeyi yedikten sonra bi kaçı koşarak kaçıyor.
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    DH Misafiri 2 hf.
    şimdi suriye hava savunması amarikan tomahawk larını engelliyor drone ları düşüremiyor he? medyamız 4 dönüyor galiba
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 2 hf.
    Yetmiyor, içimizdeki ateş dinmiyor. Allahtan tek dileğim bize verilen o rakamların gerçek olması. Umarım gerçekten yüzlerce binlerce rejim askeri imha edilmiştir..
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 2 hf.
    İha ve sihalar gerçekten güzel iş çıkarttı.Doğruya doğru demek lazım.Yiğidi öldür hakkını yeme.Yapandan Allah razı olsun.Ama bence hava savunma sistemi konusunda başarılı olma iddiası bana biraz erken gibi geliyor.Zira vurduğu hava savunma sistemleri 1960-70 lerin eski teknoloji sistemleri.Eğer bu sihalar yarın bir S-300 veya S-400 vurursa (en önemlisi de S-400) O zaman işte hava savunma sistemleri konusunda başarılı diyebiliriz.Şu an SİHA ların yaptığı gerçek bir başarı hikayesi olsa da halen türkiyenin s-400 gibi bir savunma sistemini yok edecek bir silahı olmadığı ve türkiyenin zayıf karnı olduğu gerçeğidir.
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    XQS (Kadir ******) 2 hf.
    Konuya bakiyorum da herkesin bir fikri var konuya hakim olmamasina rağmen , kimsede demiyor hangi ihmaller gerceklesti neyin üstü kapanıyor ? Evet güzel ve hoş , şehit sayısı toplu olursa tepki var, eskiden şehitlere laf atanlar şimdi vatan uğruna aşkına tutuşuyorlar açıkçası rahatsız oluyorum gercek vatan sever olarak .
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    13948 kez okundu.
    53 kişi, toplam 69 yorum yazdı.

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