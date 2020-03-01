SİHA'lar, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da belirttiği üzere, Suriye'de imha edilen hedefler arasında iki hava savunma sistemi de bulunuyor. İdlib'e yönelik kapsamlı operasyonlarda, Rusya destekli Esad güçlerine ait belirlenen hedefler; İdlib, Lazkiye, Tel Rıf'at ve Halep'te vuruldu. Operasyonlarda silahlı insansız hava araçlarının yanında; çok namlulu roketatarlar ve füzeler de kullanıldı. F-16 savaş uçakları ise Türkiye sınırları içinden ateşledikleri güdümlü füzelerle hedeflerini vurdu. Nitekim Suriye hava sahası kapalıydı.

Bakanlığın açıklamasına göre, TSK tarafından icra edilen öncü eylemler kapsamında 200'den fazla hedef ateş altına alındı ve alınmaya devam ediliyor. Atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, çeşitli cinslerde 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, 2 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve yüzlerce Esad askeri etkisiz hale getirildi.

Asli işlevi, havadan gelebilecek tehditlere karşı koyma ve onları imha etme olan iki ayrı hava savunma sisteminin etkisiz kalması ise dikkat çekti. Buk ve çalışır durumdaki Pantsir S1 adındaki sistem, tepesindeki hava aracını fark edemeyerek kısa süre içinde vuruldu. Pantsir daha önce İsrail savaş uçakları tarafından da vurulmuştu. 2012'de üretimi tamamlanan Pantsir S1, kısa ve orta menzilli bir karadan havaya füze ve uçaksavar sistemidir. Temel amacı; belirli yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA gibi tehditlerden korunmasını sağlamaktır.

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Türkiye'nin operasyonu, Rusya yapımı bu iki hava savunma sisteminin güvenilirliğini bir kez daha sorgulatmış oldu. Bu noktada Aselsan üretimi KORAL'a da dikkat çekmek lazım. Bir mobil elektronik harp aracı olan KORAL, düşman radar sistemlerini yanıltıp etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Cihaz, radar yayınları için tespit ve yön bulma gibi işlevleri yerine getiriyor. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarında kullandığı KORAL, hava savunma sistemlerinin radarını kör etmiş olabilir.

Milli Savunma Bakanlığı, Youtube üzerinden vurulan bazı hedeflerin görüntülerini paylaştı. Sihaların yeteneklerinin açıkça görüldüğü videoda, saat-tarih bulanıklaştırmasının yapılamadığı kısımlarda; operasyonların 27 Şubat'ta gerçekleştirildiği görülüyor. Bazı görüntüler saat 14:05'te Siha'lar tarafından kaydedilirken, bazılarının kayıt saati 20:09.

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