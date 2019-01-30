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Sinema yasası yürürlükte: Sinemia kapanacak mı?

Yeni sinema kanunu Resmi Gazete'de yayına girerek yürürlüğe girdi. Kampanyalı bilet satışı devam edecek mi? Sinemia kapanacak mı? Reklam süreleri ne kadar olacak? Soruların cevabı haberimizde:
3 ay
48b
1
63
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sinema sektöründe mısır tartışmasını bitiren, reklam sürelerine kısıt getiren ve aynı zamanda “sansür” tartışması yaratan sinema yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Reklam sürelerine kısıt getirildi

Yürürlüğe giren kanunla birlikte sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Fragman gösterim süresi ise en az üç en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmiyor.

Önceki yasaya göre reklam ve fragman süreleriyle ilgili herhangi bir kısıt bulunmuyordu. Yeni yasayla belirlenen kısıtlara uymayan salon işletmecilerine salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.

Mısır kavgası sona erdi

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan ‘mısır’ tartışmasına çözüm getirildi. Sinema bileti ile birlikte başka bir ürünün aynı anda satışına izin verilmeyecek.

Cinemaximum markasıyla sektörün hakimi durumda bulunan salon işletmecisi CJ CGV Grup, mısır promosyonlu sinema biletleri sayesinde yapımcıya ödediği payı düşük tutuyordu. Yürürlüğe giren kanun ile birlikte sinema yapımcılarının talebi doğrultusunda mısır ve sinema bileti satışları ayrıştırıldı. Yapımcıların istediği oldu ancak sinema seyircilerinin istekleri doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sinema bileti fiyatlarına limit koyulmadı. Salon işletmecisi, sinema biletine dilediği gibi zam yapabilir. 

Konuyla ilgili olarak kanunda şu ifadeye yer veriliyor: “Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez. Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz.”

Sinemia ne olacak?

Yeni kanunla birlikte salon işletmecileri kampanya yapmak için filmin yapımcısı ve dağıtımcısından izin almak zorunda. Yapımcı ve dağıtımcının izni olmadan abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış yapılamayacak. İndirimli kod, promosyonlu bilet gibi kampanyalar, indirimi kabul eden yapımcıların filmlerinde geçerli olacak. Salon işletmecisi dışındaki üçüncü parti firmalar sinema biletleriyle ilgili kampanya yapabilecek.

Sinemia abonelik servisi, faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Yeni kanun, üçüncü parti firmaların değil yalnızca sinema salonu işletmecilerinin abonelik servislerini ve kampanyalarını kısıtlıyor. Sinemia servisi bu kısıtlamadan etkilenmiyor.

Onay verilmeyen filmler gösterime sunulmayacak

"Sansür düzenlemesi" olarak eleştirilen yeni kanuna göre sinema filmleri gösterime girmeden önce 8 üyeden oluşacak komisyon, değerlendirme ve sınıflandırma yapacak. Uygun bulunmayan filmler, gösterime sunulamayacak. Oyuncular Sendikası, bu kanunun çok sesliliği ortadan kaldıracağını belirterek geri çekilmesini istemişti ancak kanun yasallaştı. Değerlendirme ve sınıflandırma uygulamasının tarafsızlığının nasıl olacağı merak konusu.


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pspoor 3 ay en beğenilen
Misir bahane, sansur sahane!
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fhrstw 3 ay
Sansürlü günler efendim. Daha kazık daha sansürlü bir sinema için ben varım sende var mısın Yılmaz Kardeşim?
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Jon SNOW 37 3 ay
sinemaya gidip de kendinizi yoldurmayın abi
Yanıtla +33
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DH Misafiri 3 ay
Kendi Sistemini çekip atsaydın
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Umutcan 3 ay
Sinemaya giden sayısı git gide azalacaktır. Evde ücretsiz sansürsüz izlemek varken neden sinemaya kadar gidip reklamlı, sansürlü ve milletin mısır hışırtısıyla film izlensin ki?
Üstelik sinema koltukları da hiç konforlu değil. Evimde uzanarak rahat rahat izliyorum.
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alpabi 3 ay
Arkadaşlar nelere takılıyorsunuz böyle.
-Sinemaya gidiyorsunuz kutu kola 8 tl. Mısır 10 - 20 tl.
-Arkanızda öpüşen çift ya da sürekli konuşan kankalar.
-Önünüzde filmi insagrama koymaya çalışan ticky kız.
-Sürekli mesajlarını kontrol eden ya da maç izleyen adamlar (hepsinin ekran parlaklığı da sonuna kadar açık).
-Yine telefonunu kapatmayan tam tersi "alo" diye telefonunu açıp koluşan(dışarı çıkmayı hiç denemiyor bile)
-Ayağını sizin omuzunuza uzatan ya da diziyle sizin koltuğunuzu titreten birisi.
-Zorla izletilen reklam(parasını verip salona giriyorsam 1 tane bile reklam olmamalı)
-Bunların üzerine de bazen karşınıza çıkan bozuk ses sistemi, ayarsız merçek, ekran dışında kalan altyazı, hatta tek siz varsınız salonda alın paranızı erken kapatıyoruz diyen sinemacı bile gördüm.
Sinema izleme zaten bitikti. Hala giden var mıydı ki?
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Angel of the Lord 3 ay
Parasını verip sinemaya gidiyorsun. Reklam yetmiyor, üstüne sansür uygulaması geliyor. Parayı niye veriyoruz o zaman ?
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Doanc4n 3 ay
75 inch televizyon, dolby atmos ses sitemim var. sinemaya para vermek saçma geliyor. hele ki yerli yapımlara.
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The Hollow 3 ay Doanc4n
Katılıyorum. Keyif verecek boyutlarda bir 4K TV + koltuk ve masa başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sakin, huzurlu bir şekilde film izlemek varken, görgüsüz insanlarla uğraşmaya ne gerek var.. Mısır ve kola zaten her yerde satılıyor. Hatta onlara gidecek paraya popeyes'dan parça tavuk veya pizza sipariş edilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ses sistemini saymazsak, çoğu kişinin oluşturabileceği basit bir ortam.
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artenis 3 ay
Yine biz sıradan halk için kötü bir haber, normal seyirinde gidiyor herşey, bir an çok korktum iyi birşey oldu diye oh aman...
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barballow 3 ay
Sinemia kapanır mı bilmem ancak kapanması gerektiği kanaatindeyim. Hizmet olarak yetersiz olduklarını düşünüyorum. Evet sisteme çok kolay bir şekilde giriş yapıyorsunuz ve kartınız çok kısa bir sürede size ulaşıyor ancak kullanmak istediğiniz zaman sorunlar ile karşılaşıyorsunuz. Ya uygulama size kodu vermiyor. Ya kodu veriyor sonrasında göstermiyor. 3 hakkımdan sadece bir tanesini kullanabildim. Diğer 2 tanesi yandı. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum.
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mak74 3 ay
Temmuz'a kadar kod kullanımı devam edecek. Mars Group kod satışını durdurdu. Mevcut satılan kodların son kullanma tarihi temmuz Yapımcıların C.Başkanı ile yapılan görüşmede bu kodların direk kullanımının durdurulması talep edilmiş. Şuan kabul gören birşey yok tahmini Temmuz sonunda sinemia ya kapanır yada filme özel anlaşmalarla ömrüne devam eder. Bence sinema izleyici sayısı çok düşecek.
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turker03 3 ay
Oyuncu ve yapımcıların inanılmaz aç gözlülüğü karşısında söylecek söz bulamıyorum. Önceden uygun fiyatla bilet almamızı sağlayan kampayaların dibine kibrit suyu dökülmüş. Bilet ile beraber gelen ek ürünler iptal. Bilet fiyatları ayrı bir konu, yiyecek içecek bir şey almak istersen ayrı bir masraf. Bir sinema keyfi kaç paraya patlayacak tamamen soru işareti. Bir de bu çağda neredeyse 2020'ye gelmişken filmlerin yayına izin verecek bir komisyon!!! Sevgili oyuncular, sinemacılar, tiyatrocular, Demet Akbağ gibi insanlar Cumhurbaşkanına gidip bunları mı konuştular? Gerçi Yılmaz Erdoğan uzun bekliyormuş bu yasayı, öyle demiş. Şahan Gökbakar'a göre tarihi bir imzaymış. Böylelikle bunların sanatla ve milletle alakasının olmadığını şaşkınlıkla öğrendik. Allah daha çok versin ne diyelim, tabi paraya ihtiyacı var, bu gariban insanların...
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alpabi 3 ay turker03
Sinema salonlarının inanılmaz aç gözlülüğü karşısında söylecek söz bulamıyorum. Önceden uygun fiyatla bilet alabilirken yaptıkları zamlardan oyuncu ve yapımcılara payda vermiyorlar.
Mısır ana ürünmüş de bilet ek ürünmüş gibi davranamayacaklar artık. Yiyecek içecek bir şey almak istersen ayrı bir servet ödemeye devam edeceğiz anlaşılan. Bir sinema keyfi kaç paraya patlayacak tamamen soru işareti. Bir de bu çağda neredeyse 2020'ye gelmişken filmlerin yayına izin verecek bir komisyon!!! Sevgili oyuncular, sinemacılar, tiyatrocular, Demet Akbağ gibi insanlar Cumhurbaşkanına gidip bunları mı konuştular? Gerçi Yılmaz Erdoğan uzun bekliyormuş bu yasayı, öyle demiş. Şahan Gökbakar'a göre tarihi bir imzaymış. Böylelikle kapitalist sinema salonlarının sanatla, milletin buluşmasını önemsemediklerini de şaşkınlıkla öğrendik. Allah daha çok versin ne diyelim, tabi paraya ihtiyacı var, bu gariban insanların...
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Kerim5100 3 ay
Blade Runner 2049'dan daha kötü sansür nasıl olabilir diyorduk artık bırak sansürü filmi göremeyeceğiz herhalde. Deadpool falan zaten hikaye artık XD
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