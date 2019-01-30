Sinema yasası yürürlükte: Sinemia kapanacak mı?

Sinema sektöründe mısır tartışmasını bitiren, reklam sürelerine kısıt getiren ve aynı zamanda “sansür” tartışması yaratan sinema yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Reklam sürelerine kısıt getirildi

Yürürlüğe giren kanunla birlikte sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Fragman gösterim süresi ise en az üç en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmiyor.

Önceki yasaya göre reklam ve fragman süreleriyle ilgili herhangi bir kısıt bulunmuyordu. Yeni yasayla belirlenen kısıtlara uymayan salon işletmecilerine salon başına 50 bin lira para cezası verilecek.

Mısır kavgası sona erdi

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında yaşanan ‘mısır’ tartışmasına çözüm getirildi. Sinema bileti ile birlikte başka bir ürünün aynı anda satışına izin verilmeyecek.

Cinemaximum markasıyla sektörün hakimi durumda bulunan salon işletmecisi CJ CGV Grup, mısır promosyonlu sinema biletleri sayesinde yapımcıya ödediği payı düşük tutuyordu. Yürürlüğe giren kanun ile birlikte sinema yapımcılarının talebi doğrultusunda mısır ve sinema bileti satışları ayrıştırıldı. Yapımcıların istediği oldu ancak sinema seyircilerinin istekleri doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sinema bileti fiyatlarına limit koyulmadı. Salon işletmecisi, sinema biletine dilediği gibi zam yapabilir.

Konuyla ilgili olarak kanunda şu ifadeye yer veriliyor: “Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremez. Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamaz.”

Sinemia ne olacak?

Yeni kanunla birlikte salon işletmecileri kampanya yapmak için filmin yapımcısı ve dağıtımcısından izin almak zorunda. Yapımcı ve dağıtımcının izni olmadan abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış yapılamayacak. İndirimli kod, promosyonlu bilet gibi kampanyalar, indirimi kabul eden yapımcıların filmlerinde geçerli olacak. Salon işletmecisi dışındaki üçüncü parti firmalar sinema biletleriyle ilgili kampanya yapabilecek.

Sinemia abonelik servisi, faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Yeni kanun, üçüncü parti firmaların değil yalnızca sinema salonu işletmecilerinin abonelik servislerini ve kampanyalarını kısıtlıyor. Sinemia servisi bu kısıtlamadan etkilenmiyor.

Onay verilmeyen filmler gösterime sunulmayacak

"Sansür düzenlemesi" olarak eleştirilen yeni kanuna göre sinema filmleri gösterime girmeden önce 8 üyeden oluşacak komisyon, değerlendirme ve sınıflandırma yapacak. Uygun bulunmayan filmler, gösterime sunulamayacak. Oyuncular Sendikası, bu kanunun çok sesliliği ortadan kaldıracağını belirterek geri çekilmesini istemişti ancak kanun yasallaştı. Değerlendirme ve sınıflandırma uygulamasının tarafsızlığının nasıl olacağı merak konusu.