Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı





XBOX sunucularında meydana gelen hata sonucu dün online oyun oynayamayan Snoop Dogg’un tepkisi birçoklarının önüne geçti. Instagram üzerinden yayınladığı video ile kendi tarzında duygularını ifade eden Snoop Dogg, Bill Gates’i Playstation 4’e geçmekle tehdit etti ve daha neler neler.





Hem Bill Gates'e hem de Microsoft'a ağza alınmayacak küfürler eden Snoop Dogg, zaten popüler olduğu sosyal ağlarda yine gündeme oturmayı başardı. Microsoft'taki aktif görevini çoktan sonlandıran Bill Gates'in Snoop Dogg'un gazabından paylanması da işin bir başka ilginç yanıydı.

Videoda bahsi geçen söylemleri, küfür dozu yüksek ifadeler nedeniyle yayınlamıyoruz.

http://bgr.com/2016/01/14/snoop-dogg-bill-gates-xbox-one-rant/