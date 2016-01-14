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Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı

XBOX sunucularında meydana gelen hata sonucu dün online oyun oynayamayan Snoop Dogg’un tepkisi birçoklarının önene geçti. Ünlü rapçi kendine has tarzını Instagram üzerinden konuşturdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
16
Oyun Konsolları
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı
 
XBOX sunucularında meydana gelen hata sonucu dün online oyun oynayamayan Snoop Dogg’un tepkisi birçoklarının önüne geçti. Instagram üzerinden yayınladığı video ile kendi tarzında duygularını ifade eden Snoop Dogg, Bill Gates’i Playstation 4’e geçmekle tehdit etti ve daha neler neler.

Hem Bill Gates'e hem de Microsoft'a ağza alınmayacak küfürler eden Snoop Dogg, zaten popüler olduğu sosyal ağlarda yine gündeme oturmayı başardı. Microsoft'taki aktif görevini çoktan sonlandıran Bill Gates'in Snoop Dogg'un gazabından paylanması da işin bir başka ilginç yanıydı.
Snoop Dogg'dan Bill Gates' e sevgi mesajı
 
Videoda bahsi geçen söylemleri, küfür dozu yüksek ifadeler nedeniyle yayınlamıyoruz. 

http://bgr.com/2016/01/14/snoop-dogg-bill-gates-xbox-one-rant/ Yorum Yaz
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chamicals2 3 yıl en beğenilen
vat dı fak are yu doing bil geytz fiks diz şit men
1 Yanıt Yanıtla +10
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tuilde 3 yıl
Ps4 alsinda bol bol kudur etsin sony'e. 2-3 ayda bir online cokuyor
Not: ps4sporluyum
1 Yanıt Yanıtla +9
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acmtncy 3 yıl
720p oynamaktan adamın gözleri bozulmuş gözlükle oynuyor.
Yanıtla +7
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ylmzsngl 3 yıl
Vardır bir bildiği :)
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Master_Evil 3 yıl
bil geytz, duy bu adamı
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DH Misafiri 3 yıl
Bir tarafta geliştirdiği yazılımlarla dünyaya şekil vermiş bir isim, bir tarafta otu esrarı çeken zenci arabeskçi ne günlere kaldık.
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BekirTemel 3 yıl
Hey Nigga! 😂 Gta 5 deki frenklin işte bu.
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Umutcan 3 yıl
İki weed içer sakinleşir.
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meego 3 yıl
küfür yok küfür yok :d
Lanet olsun var :D
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dost1984 3 yıl
bana göre microsoft apple den sonra dünyanın en iyi yazılımcısıdır.
microsoftun tek hatası 5 yıl önce ipad pro tarzında mobil intel işlemcili orta sınıf bir tablet üretememesi. şuan masa üstü ve notebooklarda oynanan oyunlar için dokunmatik kontroller yaması yapmaması en büyük aptallığıdır. 5 yıl 3yıl fark etmez yapsaydı bunları tekel in ağa babasıydı şuan. bizde iğrenç bebek oyunları oynamazdık şimdi seyehat halinde iş yerinde çayda çorbada vs. clash of clans oynuyor memleketin yarısı.dediklerim olsaydı kimse bakmazdı bile
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shadowtr 3 yıl
PS4 e geçse bu küfürler çok iyimser kalır. Habire çöküyor melet.
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oktayakgoz 3 yıl
Lanet den baska kufur yokmu. Sinirlenirse soylesin bizimkilere kafiyeli kufur etsin. One ole lanet men lanet
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Videodaki küfürler: "Lanet olası Microsoft'un lanet olası Xbox One sunucusu çöktü be adam. Bu lanet olası şeyi düzeltmezsen lanet olası bir Playstation 4 alacağım. Lanet olası birinin çevrimiçi olması o kadar ki zor ki Bill Gates lanet olsun sana çünkü sen de annene lanet etmişsin. Şu lanet olası şeyi düzelt be adam."
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acmtncy 3 yıl
720p oynamaktan adamın gözleri bozulmuş gözlükle oynuyor.
Yanıtla +7
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tuilde 3 yıl
Ps4 alsinda bol bol kudur etsin sony'e. 2-3 ayda bir online cokuyor
Not: ps4sporluyum
Yanıtla +9
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bkaakco 3 yıl
Canı sıkılmış herhalde Snoop'un.
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chamicals2 3 yıl en beğenilen
vat dı fak are yu doing bil geytz fiks diz şit men
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BayRealist 3 yıl
Acısam mı kızsam mı bilmiyorum.

Akıl verebilecek vatandaş var mı?
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