SoftBank ve Suudi Arabistan'dan 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi

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Yapay zeka, nesnelerin interneti ve robot teknolojilerini konu alan Vision Fund isimli bir yatırım fonu oluşturan SoftBank, toplam değeri 93 milyar dolar olan bu fon için Suudi Arabistan yönetiminden 45 milyar dolarlık destek almıştı. Japonya'nın önde gelen teknoloji şirketi şimdi ise farklı bir proje için yeniden Suudi Arabistan'la masaya oturdu. SoftBank CEO'su Masayoshi Son'un yaptığı açıklamalara göre şirket, Suudi Arabistan'la birlikte 200 milyar dolarlık yatırıma imza atarak dünyanın en büyük güneş enerjisi projesini tamamlayacak.





200 gigawatt üretim kapasitesi

Suudi Arabistan'da inşa edilecek olan ve büyüklüğünden ötürü her bir birimi ''güneş parkı'' olarak adlandırılan dev tesisin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor. Tabi 10 yılın üstünde olan bu inşa süreci aslında tesisin büyüklüğünün bir göstergesi zira Masayoshi Son'ın ifadesine göre inşa edildikten sonra tesis, yıllık 200 gigawatt enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin verileri derleyen PowerWeb'e göre güneş enerjisiyle 2017 yılında toplam 355 gigawattlık enerji elde edildi. Bu veriye göre projenin belirlenen tarihte tamamlanması halinde Suudi Arabistan, güneşten en fazla enerji üreten ülkelerden biri haline gelecek.





Tabi 12 yıllık süreç oldukça uzun ve bu uzunluk projenin tamamlanamayacağı yönündeki endişeleri de beraberinde getiriyor ancak Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ve Masayoshi Son; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile SoftBank arasında yeni bir enerji üretim şirketi kurma sürecini başlatan bir mutabakat imzaladı. Bu mutabakat uyarınca mayıs ayına kadar projeyle ilgili diğer detayların netleşmesi ve ilk iki güneş parkının 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.





Toplamda 5 milyar dolar maliyetle inşa edilecek olan iki güneş parkının inşası için SoftBank Vision Fund'dan 1 milyar dolar Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan ise 4 milyar dolarlık harcama yapılacak. Yıl içinde inşasına başlanacak olan iki güneş parkı çalışmaya başladığında yıllık 7.2 gigawattlık üretim kapasitesine sahip olacak.





40 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak

Suudi Arabistan'ın güneş ışığına, büyük elverişli arazilere ve başarılı mühendislere sahip olduğunu belirten Masayoshi Son, bütün bunların da ötesinde büyük bir vizyona sahip olduğunun altını çizdi ve böylesine bir projenin bu vizyon olmadan tamamlanmasının mümkün olmadığını açıkladı. Tamamlanmasıyla birlikte Suudi Arabistan'da 100.000 kişiye istihdam sağlayacak olan proje ile ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 12 milyar dolar artması bekleniyor. Öte yandan petrolün elektrik üretimindeki kullanımı da azaltacak olan proje ile petrolden 40 milyar dolara varan tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor.





Suudi Arabistan'ın en büyük yatırımcı konumunda olduğu Vision Fund ile SoftBank, bugüne kadar Uber ve Nvidia başta olmak üzere 20 teknoloji şirketine toplamda 27 milyar dolarlık finansman sağladı. Fon için Foxconn, Apple ve Oracle şirketlerinden de destek alan SoftBank 2016 yılında başlattığı yatırım toplama çalışmalarının meyvesini toplamış ve dünyanın en etkili teknoloji yatırımcılarından biri haline gelmiş durumda.

https://www.cnbc.com/2018/03/27/softbank-and-saudi-arabia-announce-new-solar-power-generation-project.html