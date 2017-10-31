Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin mobil dışındaki tüm bölümleri son çeyreği kârla kapattı

Japon teknoloji devi Sony'nin kanayan yarası olan Sony Mobile bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor. Son çeyrek raporuna göre şirketin tüm birimleri kâr ederken bir tek mobil bölüm zarar bildirdi.
1 yıl
2,6b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin tüm bölümleri üçüncü çeyreği kârla kapatırken yıllardır bir türlü istenilen çizgiye ulaşamayan Sony Mobile zarar bildirdi. Japon teknoloji devinin mobil bölümü zayıf cihaz satışları ve  hammadde fiyatlarına bağlı giderlerdeki artış nedeniyle 22.1 milyon dolar zarara uğradığını duyurdu. Şirket genelinde ise 18.25 milyar dolar gelir ve 1.15 milyar dolarlık net kâr elde edilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir"
En iyi performans gösteren bölümlerinden birinin de şirketin yarıiletken işinin olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten birim tek başına 436.6 milyon dolarlık bir faaliyet geliri elde etmeyi başarmış durumda. Şirket mobil görüntü sensörleri çıkarmak için kendi görüntüleme işlerini ihmat etse de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.

PlayStation ve oyun bölümü de büyük kâr sağladı

Sony'nin oyun bölümü de iyi bir performans gösterdi. Şirket oyunlardan ve konsoldan 484.3 milyon dolar gelir sağlamış durumda. Öte yandan Sony, Spider-Man'ı yeniden canlandırmak için Marvel'la ortaklık kurmanın meyvelerini de toplamış görünüyor. Sony Pictures, Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin başarısıyla bağlantılı olarak kazançlarını arttırdı ve bölümün hanesine 68.8 milyon dolarlık bir gelir yazdırmayı başardı.

https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/17q2_sony.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mabovski 1 yıl en beğenilen
birisinin aklına telefondaki tasarımı değiştirme fikri gelse belki mobilde de zarar etmezler.
Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Sony çerçeve kalınlığı kadar zarar ediyor. Eğer çerçeveyi inceltirse zararı da o kadar azalır
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 1 yıl
Süper ince çerçeveli telefonlarıda görüyoruz uygulama video vs. açınca
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Herkes çerçeve kalınlığını yeriyor , Çerçeve kalın diye zarar mı ediliyor sizce?
O çerçeve kalınlığının ergonomik bir gerekçesi var.Telefonu tek elle kullanırken elden düşme ihtimalini azalttığı için öyle tasarlanmakta telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeyazZenci01 1 yıl
Rakipleri yeni teknolojiyi çabucak öyle yada böyle ürünlerine adapte ederken Sony yine bildiğini okudu. Firmalar nasıl bezel'leri kaldırırım derdindeyken Sony eski tasarımlarına devam etti. Hoş bir tasarımı var fakat kullanıcı yeni alacağı bir cihazda yenilik ister. Yoksa neden alsın ki? Sony'nin mobil tarafında güzel bir yeniliğe ihtiyacı var eminim ki onlar da bunun farkında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akifs44 1 yıl
Herkese lens verir ama en kötü çekimi kendi telefonları yapar. Medya cihazı diye cihaz duyurur ama müzik sesi kalitesi çoğu cihazdan düşük kötü olur. Üste alta hayvan gibi çerçeve koyar ama tuşlar ekrandan yer kaplar. Sony de ve anroidte tek sevdiğim şey Sony yazılımıdır. Sony bence yazılım olarak Androidin en iyi görseline sahip,stabil yazılımını yapıyor. Stabilite olarak belki miui ler vs. Daha iyi olabilir ama Samsung,htc,lg gibi şirketlere göre en stabil yazılım Sony de bence.
Çözüm basit kalas tasarımı bırakacak.
Çerçeveler Yen'i nesil cihazlar gibi olmalı.
Kamera artık en iyisi olmalı Sony markasına yakışır olmalı.
Müzik için walkmen serisi hatırlanıp esinlenilmeli.
Yenilikçi teknolojiler Sonyden bekliyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apsny 1 yıl
Sony ya çerçevesiz telefon yapacak başka bir çaresi yok yada Ericsson ile tekrar ortak olup telefon üretecek. Şahsen Xperia Arc tekrar modern donanımla üretilse metal kasa ile satış patlaması yaşar ama nerde sony de bu kafa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 1 yıl
adam millete kamera sensörü satıyor kendi telefonları leş gibi resim çekiyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 1 yıl
ya abi biraz kullanıcı yorumlarına baksalar bu insanlar ne istiyor diye anket yapsalar çoğunluğa göre bir tasarım yap sat bu kadar basitya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Sony telefonlarda arka taraf ne kadar iyi ise on taraf o kdr kotu oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pulsartygn 1 yıl
o çerçeve ile o tasarım ile hadi olduda bi nebze almayı düşünenler telefonun fiyatına bakıp dalgamı geçiyorsunuz diyip , daha iyi tasarımlı daha iyi ozellıklı cıhazlara yonelıyorlar.
bence sony'nin daha düzgün bi tasarımla fiyatını fp olarak piyasaya cıkartarak satıs patlaması yapması lazım. Şirket anca bu şekilde düzelir.
1 üründen % 100 kar edeyim diyip bekleyeceğine
100 ürün satıp %30 kar et daha fazla kazan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 1 yıl
Süper ince çerçeveli telefonlarıda görüyoruz uygulama video vs. açınca
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl Cosster
16:9 videoyu daha geniş bir ekranda açarsan tabii kenarda siyah bar gözükür. Ama bunun çerçevesiz telefonla alakası yok. Ayrıca Spotify gibi geliştiriciler uygulamalarını adapte edecektir. Daha telefon resmi olarak bile çıkmadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl Cosster
Cosster
Süper ince çerçeveli telefonlarıda görüyoruz uygulama video vs. açınca
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Aşırı saçma bir yorum olmuş. Yavaş yavaş entegre edilecek tüm uygulamalar. Boyacı küpü mü bu?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 1 yıl
Şu SONY Mobile neyin kafasını yaşıyor gerçekten anlam veremiyorum, milyar dolarlık şirket hiçbir mühendis demiyor mu ''aga bu çerçeveler ne'' rakiplerin telefonlarını hiç mi görmüyorlar, başka bir dünyada mı yaşıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2587 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
playstation, akıllı telefon ve
11 etiket daha sony mobile cep telefonu kar zarar gelir sony pictures kazanç Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı 1 yıl Rus ordusundan "drone avlayabilen" mobil elektronik harp sistemi 1 yıl Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı 1 yıl Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR 1 yıl General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı 1 yıl İntihar eğilimlerini tespit edebilen sistem geliştirildi 1 yıl Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor 1 yıl Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı 1 yıl Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor 1 yıl Nvidia'nın yeni yapay zekası, sahte insan görüntüleri oluşturuyor 1 yıl Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni 1 yıl Google Fast Pair özelliği tüm Android cihazlara geliyor 1 yıl Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları 1 yıl Rus kaynaklı reklamlardan 126 milyon ABD’li Facebook kullanıcısı etkilendi 1 yıl iOS Fotoğraflar uygulaması sütyen barındıran fotoğrafları otomatik grupluyor 1 yıl Sony FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl piyasaya çıkacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti hız aşırtılabiliyor 1 yıl TP-Link'in yeni telefonu amiral gemilerine meydan okuyor 1 yıl İptal edilen House of Cards spin-off dizileri ile geri dönebilir 1 yıl Hyundai Mobis dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin mobil dışındaki tüm bölümleri son çeyreği kârla kapattı Sonraki Dünyanın en büyük borsa operatörü bitcoin vadeli işlemleri başlatıyor 1 yıl iOS 11.1 yayınlandı! İşte iOS 11.1 ile gelen yenilikler: 1 yıl Samsung'un internet tarayıcısı artık tüm Android cihazlar için indirilebilecek 1 yıl Yeni nesil parçacık hızlandırıcı kanser tedavisinde devrim yaratabilir 1 yıl HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir 1 yıl Sony FE 24-105mm F4 G OSS Standard Zoom lensi duyuruldu 1 yıl Asus GTX1070Ti Strix'in kutusunu açtık, önemli detaylar var! 1 yıl Razer telefonu 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak 1 yıl Sony, PSN güvenliğini blockchain ile sağlayabilir 1 yıl Skoda Karoq, 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye geliyor 1 yıl Samsung da Apple Genius Bar gibi servis merkezleri kuracak 1 yıl En ucuz Nokia akıllı telefonu duyuruldu 1 yıl F-16'dan dört kat daha etkili F-35’ler 2018’de Türkiye’de 1 yıl Bakanlık, e-ticaret yapan siteleri izleyecek 1 yıl Samsung rekor kâr ve 3 yeni CEO duyurusu yaptı 1 yıl Yerli otomobil söylentileri Karsan hisselerini uçurdu 1 yıl Apple 2018'de çıkaracağı iPhone ve iPad'lerde Qualcomm bileşenleri kullanmayabilir 1 yıl Assassin's Creed Origins’deki Denuvo koruması işlemciyi yüzde 100 seviyesinde kullanıyor 1 yıl ABD’de büyük şirketlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan teknoloji firmalarına ceza yağdı 1 yıl iOS 11.2'nin ilk Beta sürümü yayınlandı: iOS kullanıcılarını neler bekliyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim