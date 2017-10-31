Sony'nin mobil dışındaki tüm bölümleri son çeyreği kârla kapattı

Sony'nin tüm bölümleri üçüncü çeyreği kârla kapatırken yıllardır bir türlü istenilen çizgiye ulaşamayan Sony Mobile zarar bildirdi. Japon teknoloji devinin mobil bölümü zayıf cihaz satışları ve hammadde fiyatlarına bağlı giderlerdeki artış nedeniyle 22.1 milyon dolar zarara uğradığını duyurdu. Şirket genelinde ise 18.25 milyar dolar gelir ve 1.15 milyar dolarlık net kâr elde edilmiş durumda.

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En iyi performans gösteren bölümlerinden birinin de şirketin yarıiletken işinin olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten birim tek başına 436.6 milyon dolarlık bir faaliyet geliri elde etmeyi başarmış durumda. Şirket mobil görüntü sensörleri çıkarmak için kendi görüntüleme işlerini ihmat etse de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.

PlayStation ve oyun bölümü de büyük kâr sağladı

Sony'nin oyun bölümü de iyi bir performans gösterdi. Şirket oyunlardan ve konsoldan 484.3 milyon dolar gelir sağlamış durumda. Öte yandan Sony, Spider-Man'ı yeniden canlandırmak için Marvel'la ortaklık kurmanın meyvelerini de toplamış görünüyor. Sony Pictures, Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin başarısıyla bağlantılı olarak kazançlarını arttırdı ve bölümün hanesine 68.8 milyon dolarlık bir gelir yazdırmayı başardı.

https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/17q2_sony.pdf