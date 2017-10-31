Sony'nin mobil dışındaki tüm bölümleri son çeyreği kârla kapattı

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Sony'nin tüm bölümleri üçüncü çeyreği kârla kapatırken yıllardır bir türlü istenilen çizgiye ulaşamayan Sony Mobile zarar bildirdi. Japon teknoloji devinin mobil bölümü zayıf cihaz satışları ve hammadde fiyatlarına bağlı giderlerdeki artış nedeniyle 22.1 milyon dolar zarara uğradığını duyurdu. Şirket genelinde ise 18.25 milyar dolar gelir ve 1.15 milyar dolarlık net kâr elde edilmiş durumda.Ayrıca Bkz. "HTC U11 Plus şeffaf renk seçeneğiyle gelebilir"
En iyi performans gösteren bölümlerinden birinin de şirketin yarıiletken işinin olduğunu görüyoruz. Akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten birim tek başına 436.6 milyon dolarlık bir faaliyet geliri elde etmeyi başarmış durumda. Şirket mobil görüntü sensörleri çıkarmak için kendi görüntüleme işlerini ihmat etse de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz.
PlayStation ve oyun bölümü de büyük kâr sağladı
Sony'nin oyun bölümü de iyi bir performans gösterdi. Şirket oyunlardan ve konsoldan 484.3 milyon dolar gelir sağlamış durumda. Öte yandan Sony, Spider-Man'ı yeniden canlandırmak için Marvel'la ortaklık kurmanın meyvelerini de toplamış görünüyor. Sony Pictures, Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) filminin başarısıyla bağlantılı olarak kazançlarını arttırdı ve bölümün hanesine 68.8 milyon dolarlık bir gelir yazdırmayı başardı.
https://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/17q2_sony.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O çerçeve kalınlığının ergonomik bir gerekçesi var.Telefonu tek elle kullanırken elden düşme ihtimalini azalttığı için öyle tasarlanmakta telefon.
Çözüm basit kalas tasarımı bırakacak.
Çerçeveler Yen'i nesil cihazlar gibi olmalı.
Kamera artık en iyisi olmalı Sony markasına yakışır olmalı.
Müzik için walkmen serisi hatırlanıp esinlenilmeli.
Yenilikçi teknolojiler Sonyden bekliyoruz.
bence sony'nin daha düzgün bi tasarımla fiyatını fp olarak piyasaya cıkartarak satıs patlaması yapması lazım. Şirket anca bu şekilde düzelir.
1 üründen % 100 kar edeyim diyip bekleyeceğine
100 ürün satıp %30 kar et daha fazla kazan.
Aşırı saçma bir yorum olmuş. Yavaş yavaş entegre edilecek tüm uygulamalar. Boyacı küpü mü bu?
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