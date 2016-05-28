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HTC One M9+ Prime Camera Edition modeli resmiyete kavuştu

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Filistin dramına bir de bu açıdan bakın

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Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz

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Nvidia GeForce GTX 1070, hız aşırtmada 2GHz seviyesini yakalıyor

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Power Rangers, yedi filmlik yeni bir seriye dönüşebilir

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Logitech K400 Plus kablosuz klavye incelemesi

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Acer’dan yeni Switch ve TravelMate dizüstü modelleri

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Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak

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Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek

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Asus’dan iki yeni ZenPad tablet

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Finlandiya, Microsoft’a kızgın

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Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı

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HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda

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Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu

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Octagon iOS sürümü, bu hafta ücretsiz

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Jawbone, giyilebilir cihaz pazarından çekiliyor

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GÖRÜNTÜLENEN SpaceX dördüncü kez başardı: İşte roketin gözünden iniş videosu

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Surface'in patronu: Microsoft, Apple'ın en büyük rakibi olmak istiyor

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Xiaomi'nin 2 yeni telefonu TENAA kayıtlarında görüldü

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Nvidia GeForce GTX 1080 macerası başlıyor: İşte detaylar ve fiyatlar

3 yıl

Jolla, ikinci akıllı telefonunu görücüye çıkardı

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Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran

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Gigabyte, ilk oyuncu Ultrabook modelini duyurdu

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ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak

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Timehop ile anılarınız bir arada

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Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı?

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Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor

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2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi

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Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak

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ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor

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Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor

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Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu

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Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı

3 yıl

LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı

3 yıl

LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor?

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Samsung Galaxy S7 edge, DC Comics evreninde

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