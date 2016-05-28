SpaceX dördüncü kez başardı: İşte roketin gözünden iniş videosu

27 Mayıs'taki denemenin ertelenmesinin ardından 28 Mayıs TSİ 00.40'ta THAICOMM-8 isimli görevin startını veren SpaceX, Falcon 9 roketini yine Atlantik Okyanusu'nda yüzen otonom gemiye indirmeyi başardı. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk kez denizde yüzen gemiye iniş yaparak büyük bir ilke imza atan şirket böylece sadece iki ay içerisinde aynı başarıyı üçüncü kez göstermiş oldu.
SpaceX THAICOMM-8 görevinde Asyalı şirket Thaicomm'a ait bir iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıdı. Kalkış anından kısa bir süre sonra roketin ilk kısmı ikinci kısmından ayrılıp Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Motorları ve ana yakıt bölümünü içerisinde barındıran ilk kısım iniş denemesi için Atlantik Okyanusu'na doğru hareket ederken bu sırada roketin ikinci kısmı da Thaicomm uydusunu taşımaya devam etti.
Ayrıca Bkz. "Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor"
Yer eş zamanlı yörünge görevleri Falcon 9'u zorluyor
Yer eş zamanlı yörüngenin Ekvator'dan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikte bulunuyor olması nedeniyle Falcon 9'un inişi hiç de kolay olmadı. Zira yer eş zamanlı yörüngeye düzenlenen görevlerdeki iniş denemeleri roketin motorları için de oldukça problemli olabiliyor. Bu tür denemelerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yer aldığı alçak dünya yörüngesi (~300 km) görevlerine oranla geri dönüş hızları çok daha fazla oluyor ve roketin de bu hızı dengelemek için motorlarını epey bir zorlaması gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere Mayıs ayının başındaki denemede iniş yapan Falcon 9 bu nedenlerden dolayı tekrar fırlatılamayacak kadar fazla hasar görmüştü.
Dün gece iniş yapan Falcon 9'un durumu hakkındaysa henüz kesin bir şey yok. SpaceX'in önümüzdeki günlerdeki çalışmaları sonrasında roketin tekrar fırlatılmak için uygun olup olmadığı da anlaşılacak. Dün gecekiyle beraber şu ana kadar dört farklı Falcon 9'u Yeryüzü'ne geri indirmeyi başaran SpaceX, ilk roketi sergilenmek üzere saklayacaklarını ancak ikinci roketi tekrar fırlatmayı düşündüklerini açıklamıştı.
Rutin, sıkıcı bir şey haline geldiğinde başarılı olacağız demişti
SpaceX'i 2002 yılında kurarken, "uzay yolculuklarının maliyetini 10 kat azaltıp güvenliğini de 10 kat artırmak" mottosuyla macerasına başlayan Elon Musk, yeniden kullanılabilir roketler hakkında da daha önce,"Rutin, sıkıcı bir şey haline geldiğinde, artık haber değeri bile taşımadığında başarılı olmuş olacağız. " ifadelerini kullanmıştı. Falcon 9'un her inişi tüm uzay meraklılarını hala bir hayli heyecanlandırmayı başarsa da şirketin yavaş yavaş bu işi rutine bağladığını söylemek de yanlış olmaz.
Roketin üzerindeki kameradan görüntüler yayımlandı
SpaceX inişten kısa bir süre sonra Falcon 9'un üzerindeki kameradan çekilmiş çok güzel bir video da yayımladı. Roketin yörüngeden drone gemiye doğru hareketini hızlandırılmış bir şekilde görebileceğiniz videoyu aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. SpaceX'in bugünlere nasıl geldiğini merak ediyorsanız hemen altındaki videoya da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
SpaceX THAICOMM-8 görevinde Asyalı şirket Thaicomm'a ait bir iletişim uydusunu yer eş zamanlı yörüngeye taşıdı. Kalkış anından kısa bir süre sonra roketin ilk kısmı ikinci kısmından ayrılıp Yeryüzü'ne geri dönüş yaptı. Motorları ve ana yakıt bölümünü içerisinde barındıran ilk kısım iniş denemesi için Atlantik Okyanusu'na doğru hareket ederken bu sırada roketin ikinci kısmı da Thaicomm uydusunu taşımaya devam etti.
Ayrıca Bkz. "Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor"
Yer eş zamanlı yörünge görevleri Falcon 9'u zorluyor
Yer eş zamanlı yörüngenin Ekvator'dan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikte bulunuyor olması nedeniyle Falcon 9'un inişi hiç de kolay olmadı. Zira yer eş zamanlı yörüngeye düzenlenen görevlerdeki iniş denemeleri roketin motorları için de oldukça problemli olabiliyor. Bu tür denemelerde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da yer aldığı alçak dünya yörüngesi (~300 km) görevlerine oranla geri dönüş hızları çok daha fazla oluyor ve roketin de bu hızı dengelemek için motorlarını epey bir zorlaması gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere Mayıs ayının başındaki denemede iniş yapan Falcon 9 bu nedenlerden dolayı tekrar fırlatılamayacak kadar fazla hasar görmüştü.
Dün gece iniş yapan Falcon 9'un durumu hakkındaysa henüz kesin bir şey yok. SpaceX'in önümüzdeki günlerdeki çalışmaları sonrasında roketin tekrar fırlatılmak için uygun olup olmadığı da anlaşılacak. Dün gecekiyle beraber şu ana kadar dört farklı Falcon 9'u Yeryüzü'ne geri indirmeyi başaran SpaceX, ilk roketi sergilenmek üzere saklayacaklarını ancak ikinci roketi tekrar fırlatmayı düşündüklerini açıklamıştı.
Rutin, sıkıcı bir şey haline geldiğinde başarılı olacağız demişti
SpaceX'i 2002 yılında kurarken, "uzay yolculuklarının maliyetini 10 kat azaltıp güvenliğini de 10 kat artırmak" mottosuyla macerasına başlayan Elon Musk, yeniden kullanılabilir roketler hakkında da daha önce,"Rutin, sıkıcı bir şey haline geldiğinde, artık haber değeri bile taşımadığında başarılı olmuş olacağız. " ifadelerini kullanmıştı. Falcon 9'un her inişi tüm uzay meraklılarını hala bir hayli heyecanlandırmayı başarsa da şirketin yavaş yavaş bu işi rutine bağladığını söylemek de yanlış olmaz.
Roketin üzerindeki kameradan görüntüler yayımlandı
SpaceX inişten kısa bir süre sonra Falcon 9'un üzerindeki kameradan çekilmiş çok güzel bir video da yayımladı. Roketin yörüngeden drone gemiye doğru hareketini hızlandırılmış bir şekilde görebileceğiniz videoyu aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. SpaceX'in bugünlere nasıl geldiğini merak ediyorsanız hemen altındaki videoya da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
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Bir yetkili diyecek ki: Ey Elon! Memlekette şu kadar aç varken paramızı sana harcamayacağız. Her bir yoksula 1000 USD dağıtacağız.
Elon da cevap verecek: "Sen yoksulu doyurdun da ben mi engel oldum? Ben ne harcıyorsam kendi cebimden harcıyorum."
Zaten diğer devletler de yoksullara iyi baktıklarından Falcon Malcon uğraşmıyorlar.
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Ne garip ki dünyada bazıları "BİLİM" sayesinde uzaya giderken Bu çalışmaların yapıldığı amerikada 40 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor her gün binlerce insan Amerikan devletinin dağıtmakta olduğu yemek fişi ile karını doyurmaya çalışıyor.
Uzaya gidicez belki ama milyonlarca insan açlıktan,savaşlardan ve yoksulluktan kırılırken.
Bu arada, din ile bilimi karşılaştırmak hiç mantıklı değil. Bir kere, din ile bilim aynı klasmanın oyuncusu değil. Biri inanç, insanın iç dünyasında olan bir durum; diğeri ise, somut dünyada var olan üzerinden değerlendirmeler ve icatlar yapan bir araştırma dalı.
Değil mi, o benimde dikkatimi çekti. O kadar hızlı inmek imkansız.
Gerçekten toplumun kabuğundan sıyrılan insanlar hep başarılı oluyorlar...
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