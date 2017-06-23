SpaceX durmak bilmiyor: 48 saat içerisinde yeni bir rekor geliyor

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, sadece 48 saat içerisinde 2 farklı uçuşa çıkarak yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Roketlerden birisini bugün TSİ 21.10'da fırlatacak olan şirket, ikinci uçuşuna ise önümüzdeki Pazar günü çıkacak. SpaceX, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 48 saat içerisinde iki farklı uzay görevine çıkabilen ilk şirket olmayı planlıyor.

Kullanılmış bir roket fırlatılıyor

Ayrıca Bkz.

"SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz"

https://www.space.com/37229-spacex-rocket-relaunch-watch-live.html

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SpaceX'in bu akşam çıkacağı BulgariaSat isimli görevde daha önce kullanılmış bir roket fırlatılacak. Hatırlayacağınız üzere şirket ilk kez 31 Mart'ta bir Falcon 9 roketini tekrar kullanmış ve uzay sektöründe çok önemli bir devrime imza atmıştı. Tekrar kullanılabilir roket hayalini artık sıradan bir durum haline getirmeyi hedefleyen SpaceX, bu akşam ise aynı başarıyı ikinci kez göstermeyi hedefliyor.BulgariaSat görevinde görevin isminden de anlaşılacağı üzere Bulgaristan'a ait bir iletişim uydusu yer eş zamanlı yörüngeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 35 bin kilometre yüksekliğe taşınacak. Bulgaristan'ın yörüngedeki ilk iletişim uydusunun taşınacağı BulgariaSat görevi bu anlamda hem Bulgaristan hem de SpaceX için çok büyük öneme sahip.Bu akşam TSİ 21.10'da başlayacak olan görev SpaceX'in resmi YouTube adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Görevin sonunda her zaman olduğu gibi yine bir iniş denemesi gerçekleştirecek olan SpaceX, bu denemeden de başarıyla ayrıldığı takdirde tam 11. kez bir Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş olacak.Canlı yayını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.