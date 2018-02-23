Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı

SpaceX'in Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'in ilk prototip uyduları Tintin A ve Tintin B, başarıyla yörüngeye yerleştirildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,6b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın uzun bir süredir merakla beklenen Starlink uzaydan internet projesinin ilk prototip uyduları yaklaşık dört günlük bir ertelemenin ardında nihayet dün akşam saatlerinde fırlatıldı. Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatılan Tintin A ve Tintin B isimli uydular şu sıralar alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 1200 kilometre yükseklikte bulunuyor.

Konuyla ilgili fırlatmanın hemen ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulunan SpaceX CEO'su Elon Musk, uyduların başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini ve Dünya'yla iletişime geçmeye başladığını belirtirken,"Tintin A ve B yarın Los Angeles'ın üzerinden geçtiği sıralarda "Hello World" mesajı gönderecek. Bu arada aramızda kalsın, uyduların wifi şifresi 'marslılar'." ifadelerine yer verdi.

 

İnternet hizmetleri 2020'de sınırlı bir şekilde başlıyor


Starlink projesinin geleceğiyle ilgili bazı güncellemeler yapan SpaceX, uzaydaki internet ağının 2020 itibariyle sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağını söylüyor. Öncelikle daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamayı hedefleyen şirket, 2024 itibariyle de tam kapasite olarak çalışmaya başlamayı planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı"
Tintin A ve B prototip uydularının projenin geleceği için çok önemli olduğunu belirten SpaceX yazılım mühendisi Tom Praderio,"Tintin A ve B, Starlink hedeflerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bilgileri toplamamıza yardımcı olacak. Ancak tabi bu uydular planladığımız tüm işleri başarıyla tamamlayabilseler dahi daha önümüzde yapılacak çok iş var. Alçak Dünya yörüngesinde binlerce uydudan oluşan bir internet ağı oluşturmak elbette kolay olmayacak." ifadelerine yer veriyor.


Toplam 12.000 uydudan oluşan dev bir ağ


SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uzay aracı ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.

Tabi SpaceX toplamda 12.000 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. Zira şirketin fırlatmayı planladığı bu uydu sayısı, uzay araştırmaları tarihi boyunca yörüngeye fırlatılan toplam uydu sayısının yaklaşık iki katı. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler de almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.
 

https://www.space.com/39785-spacex-internet-satellites-starlink-constellation.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 1 yıl en beğenilen brshr
brshr
Toplam 12000 uydudan oluşacak izleme, dinleme ve takip ağı sistemi.

Elon reyize gelene kadar kimler kimler izliyor, takip ediyor, dinliyor bizleri.Çok da şeyetmemek lazım.
brshrToplam 12000 uydudan oluşacak izleme, dinleme ve takip ağı sistemi.Elon reyize gelene kadar kimler kimler izliyor, takip e...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaytunali 1 yıl brshr
Hakkını vermek lazım ama müthiş bir sistem ayrıca elimizdeki cep telefonları sanki izleme ve dinleme yapmıyor takip edilmek istemiyorsanız teknolojiyi hayatınızdan atın köyde yaşamaya başlayın
Hakkını vermek lazım ama müthiş bir sistem ayrıca elimizdeki cep telefonları sanki izleme ve dinleme yapmıyor takip edilmek istemiyorsanız teknolojiyi hayatınız...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 1 yıl
Toplam 12000 uydudan oluşacak izleme, dinleme ve takip ağı sistemi.
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
free internet bunun havucu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku_20 1 yıl
Marsa gitmek için böyle projelerden paraya ihtiyaç var tabi, izindeyiz Elon Başkan!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MarlonJD 1 yıl
2024'e kadar kim beklicek şimdi... TTnetten kurtulmaya daha 6 yıl var yani :/
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
entropy_tr 1 yıl
Starlink projesi için üçüncü şahıs olası senaryoları:
Senaryo 1.
Adam harika. Çok çalışıyor, yapacağını söylediği işi yapıyor.
Senaryo 2.
Az gelişmiş bölgelerde yaşayan İnternet ile tanışmamış insanları İnternet ile tanıştırıp ufuklarını açacak.
Senaryo 3.
İnternet'i devletlerin denetiminden çıkarıp, havada, karada, denizde özgür İnternet erişimi sağlayacak.
Senaryo 4.
Eller neler yapıyor, bizimkiler halen 16 Mbps 50GB AKK...
Senaryo 5.
Bu adam kendini ne sanıyor.
Senaryo 6.
Kapitalist düzenin yeni oyuncusu. Bu düzene yeni pazarlar yaratıp, sömürmek/semirmek için uğraşıyor aslında.
Senaryo 7.
Her şeyimizi takip etmek için uğraşıyorlar.
Senaryo 8.
Elon Musk bir kukla. ABD gizli örgütlerinin dünyayı yönetme planının bir parçası.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl entropy_tr
Hemen her DH yorumunu tarif etmişssiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl
çöp derken editör??? 12.000 uydunun kütlesinin dünya yörüngesinin kaç trilyonda kaçı olduğunu biliyor musun?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Para hırsıyla yanıp tutuşan telekomcular, şimdi vizyonu olan girişimcilerin köpeği olacaklar. Hiç acımıyorum. Uber gibi. Adamlar düzgün sistem çıkarttı, kampanya yaptı, şöför oylaması getirdi. Bir anda düne kadar dünya umrunda olmayan taksiciler(plaka sahipleri) bir anda silkelendi, "omo bizim payamız azaldı" diye başladılar. Eh milleti it yerine bunca sene koyarsanız, bir koymayan çıktığı zaman, yerliymiş yabancıymış bakmaz, bir anda seni siler atar tabi. Sen başından beri adam olsan, yenilikçi olsan, yatırımını yapsan, kim takar uberini, uydu internetini vs.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C0MPUTER 1 yıl
SpaceX 'in felsefesi "takibe takip"... Biz onu o da bizi takip edecek... ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 yıl
2024 e kadar 12.000 uydu için günde 2-3 roket fırlatılması lazım yada bir seferde gönderilen uydu sayısını artırmaları lazım, bu bile hayret verici.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 yıl Escapetolife
Escapetolife
2024 e kadar 12.000 uydu için günde 2-3 roket fırlatılması lazım yada bir seferde gönderilen uydu sayısını artırmaları lazım, bu bile hayret verici.

donanimhaber.com/...
Tek seferde 104 uydu gönderildi daha önce.
NASA ve Rusya'da çok sayıda uyduyu tek seferde gönderebilmişti.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jedi39 1 yıl
Ülkeyi telekom tekelinden kurtarırsa Elon Musk kurtarır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 1 yıl jedi39
Eğer gerçekten böyle bir ihtimal olacaksa ve fiyat uygun olursa hemen geçerim.
Bu ülkenin Telekom devi bizi söğüşlemeye devam edip bir kuruş yatırım yapmadıkça elon musk gibi birisi daha çok büyür.
Büyüsün de bize kesintisiz internet sunsun, yok altyapı çalışması yok arıza yok 16 mb'e kadar mış ta falan da filan da hikayelerini duymaktan gına geldi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 1 yıl
Sonra kanser neden arttı!!!
Devletlere sormadan böyle birşey yapmasına izin verilmemeli, devletler de üzerinden geçecek bu uydular için halka sormaları gerekir. Devleti oluşturan biz insanlarız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_OkNisT_ 1 yıl maximus8282
maximus8282
Sonra kanser neden arttı!!!
Devletlere sormadan böyle birşey yapmasına izin verilmemeli, devletler de üzerinden geçecek bu uydular için halka sormaları gerekir. Devleti oluşturan biz insanlarız.

Dedi ve telefonunu yastığının altına koyup uyudu.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6590 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spacex, starlink ve
5 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor 1 yıl Sonnen enerji depolama ağına elektrikli otomobilleri de dahil etti 1 yıl HP’nin ilk Windows 10 ARM bilgisayarı ön siparişe başladı, fiyatı düşündürücü 1 yıl 1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor 1 yıl Sony'nin ince çerçeveli amiral gemileri Xperia XZ2 ve XZ2 Compact sızdı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme) 1 yıl Robinhood Crypto ile komisyonsuz Bitcoin ve Ether ticareti başladı 1 yıl NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı 1 yıl Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile 1 yıl UPS, filosuna 50 elektrikli kamyon daha ekleyecek 1 yıl Elektronik sigara buharı ağır metaller içeriyor 1 yıl Eski Sanayi Bakanı'ndan yerli kripto para önerisi: Türkcoin 1 yıl Turkcell'den "Akıllı Otopark" dönemi 1 yıl TSK’nın kullanacağı ilk insansız kara aracının görselleri ve özellikleri 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı Sonraki Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda 1 yıl Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı 1 yıl Google reklamları yapay zekâya emanet 1 yıl Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 1 yıl Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün 1 yıl Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 1 yıl SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor 1 yıl Galaxy S8 Oreo güncellemesi kısa bir sürenin ardından tekrar yayında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim