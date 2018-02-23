SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı

İnternet hizmetleri 2020'de sınırlı bir şekilde başlıyor

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Toplam 12.000 uydudan oluşan dev bir ağ

Elon Musk'ın uzun bir süredir merakla beklenen Starlink uzaydan internet projesinin ilk prototip uyduları yaklaşık dört günlük bir ertelemenin ardında nihayet dün akşam saatlerinde fırlatıldı. Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatılan Tintin A ve Tintin B isimli uydular şu sıralar alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 1200 kilometre yükseklikte bulunuyor.Konuyla ilgili fırlatmanın hemen ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulunan SpaceX CEO'su Elon Musk, uyduların başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini ve Dünya'yla iletişime geçmeye başladığını belirtirken,"Tintin A ve B yarın Los Angeles'ın üzerinden geçtiği sıralarda "Hello World" mesajı gönderecek. Bu arada aramızda kalsın, uyduların wifi şifresi 'marslılar'." ifadelerine yer verdi.Starlink projesinin geleceğiyle ilgili bazı güncellemeler yapan SpaceX, uzaydaki internet ağının 2020 itibariyle sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmet vermeye başlayacağını söylüyor. Öncelikle daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamayı hedefleyen şirket, 2024 itibariyle de tam kapasite olarak çalışmaya başlamayı planlıyor.Tintin A ve B prototip uydularının projenin geleceği için çok önemli olduğunu belirten SpaceX yazılım mühendisi Tom Praderio,"Tintin A ve B, Starlink hedeflerinin karşılanabilmesi için gerekli olan bilgileri toplamamıza yardımcı olacak. Ancak tabi bu uydular planladığımız tüm işleri başarıyla tamamlayabilseler dahi daha önümüzde yapılacak çok iş var. Alçak Dünya yörüngesinde binlerce uydudan oluşan bir internet ağı oluşturmak elbette kolay olmayacak." ifadelerine yer veriyor.SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uzay aracı ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.Tabi SpaceX toplamda 12.000 uydu gibi devasa bir filodan bahsedince akıllara bir "uzay çöpü" sorunu da gelmiyor değil. Zira şirketin fırlatmayı planladığı bu uydu sayısı, uzay araştırmaları tarihi boyunca yörüngeye fırlatılan toplam uydu sayısının yaklaşık iki katı. Uzaydaki çöplüğün artık iyiden iyiye önemli bir problem haline gelmeye başlaması nedeniyle SpaceX'in bu iddialı projesi şimdiden önemli eleştiriler de almaya başladı. Bakalım projenin geleceği nasıl olacak.