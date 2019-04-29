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SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Starlink uydularının daha alçak yörüngelere yerleştirilmesine onay verdi. Starlink projesi için ilk resmi izinler geçtiğimiz kasım ayında çıkmıştı.
3 hf.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'i önümüzdeki ay resmen başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk uydularını yörüngeye göndermeden önce ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) resmi izinleri de aldı. FCC'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı izinde ilginç bir detay da var.

SpaceX, Starlink projesi için ilk resmi onayını geçtiğimiz kasım ayında almıştı. FCC'nin o dönem yayınladığı yazıda 4425 uydunun 1100-1300 kilometre yüksekliğe yerleştirilmesine yönelik izin verildiği belirtiliyordu. Yeni izinde ise uyduların yerleştirileceği yükseklikle ilgili bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. SpaceX, yenilenen planına göre 4425 Starlink uydusundan 1584'ünü 550 kilometre yüksekliğe yerleştirmeyi hedefliyor.

Uyduların daha alçak bir yörüngeye yerleştirilmesi elbette daha düşük gecikme değerleri ve daha yüksek hız anlamına gelecek. 15 milisaniye gibi bir gecikmeyle iletişim sağlanabileceğini belirtiliyor. SpaceX ayrıca alçak yörüngedeki uyduların uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin de çok daha düşük olacağını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor"
SpaceX, önümüzdeki ay yörüngeye yerleştireceği ilk parti uydularla Starlink ağının inşasına start verecek. Şirketin şu anki hedefi 2024 yılına kadar iki binin üzerinde uyduyu yörüngeye yerleştirmek ve dünya genelinde hizmet vermeye başlamak. Ayrıca 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde internet sağlama hedefi var.

SpaceX uzun vadede yörüngede toplamda 12 bin Starlink uydusuna sahip olmayı planlıyor. Buradan elde edilen gelirleri Mars projelerine yatırmak isteyen CEO Elon Musk, Starlink'ten yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir bekliyor. 

https://www.theverge.com/2019/4/27/18519778/spacex-starlink-fcc-approval-satellite-internet-constellation-lower-orbit Yorum Yaz
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RhiFaT 3 hf. en beğenilen
bizi bu leş internetten kurtarsa kurtarsa elon reyiz kurtarır. inşallah uygun fiyatlı hızlı internete sonunda erişebiliriz.
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tanerss 3 hf.
Bu sayede akepe sansüründen kurtulacağız gelecek 5 yıl içinde.
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Spider_hip 3 hf.
12 bin uydu nedir ya. Hani biri uzaya roket gönderip bir yere gideyim dese bu 12 bin uyduyu kafadan hesaba katıp çarpmadan çıkmaya çalışması gerekecek :D Elbet bilgileri dönüş hızları, yörüngeleri paylaşılır ama az değil yani.
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chtsydn 3 hf.
Biraz komplo teorisi gibi olacak ama bu projenin asıl amacı internet değil bence.
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sosisvesalam 3 hf.
ping den dolayı oyun falan oynanmaz ama abazaların işini görür. rahat rahat pornolarını izlerler ha bir de her türlü kişisel bilgiye erişirler. sosyal medyadan muhalefeti istedikleri gibi yönetirler.
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Tommy Shelby 3 hf.
Nasıl olacak bu
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Askaparta 3 hf.
İnternet derken gözümüzün dibinden de anlık fişleneceğiz.
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darkaura 3 hf.
gene kendi dar kullanim seklinden buyuk resmi gorup komplo teorileri kuranlarmi dersin, mevcut ineternete alternatif ucuz cozum olacagini sananlarmi. 12bin uydunun butun dunyanin milyarlarca insanin internet ihtiyacini karsilayabilecek band genisligini sahip olabilmesi mumkun olabilir mi sizce? sadece istanbulda 27bin baz istasyonu var, 15milyon nufusa yetmedigi oluyor. kaldiki uyduyla mesafe en az 500km olacagi icin ozel donanim gerektirecektir, frekansi baz istasyonlarindan daha dusuk olacagi icin band genisligide dusecektir. keza yuksek frekans sinyallerin atmosferdeki su buharini gecmesi daha zordur. bu tip bir uydu hizmeti acik okyanusdaki gemilere, yatlara, havadaki ucaklara, dagda ormanda sehir sebekesinden uzakda bulunanlara hizmet edecektir. dogal olarak fiyatida ayni oranda yuksek olacaktir.
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Pathty 3 hf. darkaura
Yani sen diyorsun ki bu adamlar bunu boşa gönderiyor, hesap bile yapmamışlardır :D
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maxe 3 hf.
Sansürden kurtulacak mıyız
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bahner 3 hf.
Hindistan geçen haftalarda yörüngedwki uydusunu imha etti. Belki de abd ye açık bir mesaj gönderdi.
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Deniztns 3 hf.
GRID iki ucu kaka bir mesele. Amerika olaya noktayi koyma derdinde. Bunu da tabi ki Corporation bazinda cici bici gostererek yapacaklar. Elon olayin her zaman gorunen yuzu olarak kalacak. Fakat kazin ayagi cok farkli.
ISS de tekellesme cok kotu birsey. Simdi burada bir ISS ye yaptiginiz odemenin vergi ayagi var. Toplanan vergilerin calinabildigi bir ulkede yasiyoruz ona kabulum ama temiz , seffaf bir hukumet gelse de vergiler calinmasa bizim paramiz yine yurtdisina cikacak.
Ayrica bu uydular araciligi ile toplanan datanin anlamlandirilmasi ile oyle guzel stratejiler olusturulur ki, asil paranin kazanilacagi yerde orasi iste. Bu yeni Uydunete verecegimiz aylik 10dolar vs gb paranin pesinde degiller onu demeye calisiyorum. Hatta Elon bu neti bedavaya bile sunup tum gonullerde taht kurabilir.
Ama bakin burada birsey var. Eger bir servis bedava ise. Orada satilan sey kullanicinin datasidir. Yani you are the product!
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erdem552 3 hf.
Bu kadar geniş çağlı bir uydu ağı madem yörüngeye yerleştirilebiliyor ben şunu merak ediyorum;
Bu uydulara aynı zamanda yansıtıcı panaller yapılsa, güneş ışığını belli oranda geçirip ısıyı geri yansıtsa, hali hazırda dünyanın çevresini saran bu uydu ağı ile küresel ısınmanın azalması için bi etki oluşturulamaz mı?
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Ironeagle 3 hf.
Buna benzer projeler var diye biliyorum ama sanırım dünyamızın büyüklüğüne oranla bu kadar uydu yetmeyebilir. Galiba dünyadan biraz daha uzak bir mesafeye filtre gibi paneller koymayı düşünüyorlar. Benim asıl düşündüğüm böylesi teknolojileri elinde tutan güçler ilerde kimbilir dünyayı nasıl bir sisteme mahkum edecekler. Yine güçlü ülkeler bu sistemi kullanarak ısınmayı vs kontrol edecekler geri kalanlar ya kavrulacak ya da donacak. İnternet de böyle olabilir. Tonla para verip berbat bir bağlantı alan kullanıcılar uydudan internet sistemine rağbet ederse artık yerel bir iss ayakta duramayacak ve herkes bu uydudan internet sistemine mecbur kalacak. Küresel sermaye ve kapitalizme köleliğe bir adım daha. Bu konuda bizim de bir şeyler yapmamız lazım. En iyisi interneti komple kapatıp kurtulalım. 😁
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gun 3 hf. erdem552
Dünya o kadar büyük uydular o kadar küçük ki bir anlamı olmaz.
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