SpaceX'in Starlink projesi için ikinci kez resmi izin alındı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink'i önümüzdeki ay resmen başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, ilk uydularını yörüngeye göndermeden önce ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) resmi izinleri de aldı. FCC'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı izinde ilginç bir detay da var.
SpaceX, Starlink projesi için ilk resmi onayını geçtiğimiz kasım ayında almıştı. FCC'nin o dönem yayınladığı yazıda 4425 uydunun 1100-1300 kilometre yüksekliğe yerleştirilmesine yönelik izin verildiği belirtiliyordu. Yeni izinde ise uyduların yerleştirileceği yükseklikle ilgili bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. SpaceX, yenilenen planına göre 4425 Starlink uydusundan 1584'ünü 550 kilometre yüksekliğe yerleştirmeyi hedefliyor.
Uyduların daha alçak bir yörüngeye yerleştirilmesi elbette daha düşük gecikme değerleri ve daha yüksek hız anlamına gelecek. 15 milisaniye gibi bir gecikmeyle iletişim sağlanabileceğini belirtiliyor. SpaceX ayrıca alçak yörüngedeki uyduların uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin de çok daha düşük olacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor"
SpaceX, önümüzdeki ay yörüngeye yerleştireceği ilk parti uydularla Starlink ağının inşasına start verecek. Şirketin şu anki hedefi 2024 yılına kadar iki binin üzerinde uyduyu yörüngeye yerleştirmek ve dünya genelinde hizmet vermeye başlamak. Ayrıca 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde internet sağlama hedefi var.
SpaceX uzun vadede yörüngede toplamda 12 bin Starlink uydusuna sahip olmayı planlıyor. Buradan elde edilen gelirleri Mars projelerine yatırmak isteyen CEO Elon Musk, Starlink'ten yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir bekliyor.
SpaceX, Starlink projesi için ilk resmi onayını geçtiğimiz kasım ayında almıştı. FCC'nin o dönem yayınladığı yazıda 4425 uydunun 1100-1300 kilometre yüksekliğe yerleştirilmesine yönelik izin verildiği belirtiliyordu. Yeni izinde ise uyduların yerleştirileceği yükseklikle ilgili bir değişiklik yapıldığını görüyoruz. SpaceX, yenilenen planına göre 4425 Starlink uydusundan 1584'ünü 550 kilometre yüksekliğe yerleştirmeyi hedefliyor.
Uyduların daha alçak bir yörüngeye yerleştirilmesi elbette daha düşük gecikme değerleri ve daha yüksek hız anlamına gelecek. 15 milisaniye gibi bir gecikmeyle iletişim sağlanabileceğini belirtiliyor. SpaceX ayrıca alçak yörüngedeki uyduların uzay çöpüne dönüşme ihtimalinin de çok daha düşük olacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor"
SpaceX, önümüzdeki ay yörüngeye yerleştireceği ilk parti uydularla Starlink ağının inşasına start verecek. Şirketin şu anki hedefi 2024 yılına kadar iki binin üzerinde uyduyu yörüngeye yerleştirmek ve dünya genelinde hizmet vermeye başlamak. Ayrıca 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa bazı bölgelerde internet sağlama hedefi var.
SpaceX uzun vadede yörüngede toplamda 12 bin Starlink uydusuna sahip olmayı planlıyor. Buradan elde edilen gelirleri Mars projelerine yatırmak isteyen CEO Elon Musk, Starlink'ten yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir bekliyor.
https://www.theverge.com/2019/4/27/18519778/spacex-starlink-fcc-approval-satellite-internet-constellation-lower-orbit Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ISS de tekellesme cok kotu birsey. Simdi burada bir ISS ye yaptiginiz odemenin vergi ayagi var. Toplanan vergilerin calinabildigi bir ulkede yasiyoruz ona kabulum ama temiz , seffaf bir hukumet gelse de vergiler calinmasa bizim paramiz yine yurtdisina cikacak.
Ayrica bu uydular araciligi ile toplanan datanin anlamlandirilmasi ile oyle guzel stratejiler olusturulur ki, asil paranin kazanilacagi yerde orasi iste. Bu yeni Uydunete verecegimiz aylik 10dolar vs gb paranin pesinde degiller onu demeye calisiyorum. Hatta Elon bu neti bedavaya bile sunup tum gonullerde taht kurabilir.
Ama bakin burada birsey var. Eger bir servis bedava ise. Orada satilan sey kullanicinin datasidir. Yani you are the product!
Bu uydulara aynı zamanda yansıtıcı panaller yapılsa, güneş ışığını belli oranda geçirip ısıyı geri yansıtsa, hali hazırda dünyanın çevresini saran bu uydu ağı ile küresel ısınmanın azalması için bi etki oluşturulamaz mı?
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