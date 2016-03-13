Steam dilediğiniz oyunu VR olarak oynayabilmenize olanak sağlayacak

Haber Editörü
Teknoloji alanında büyük firmalar yaklaşık son 2 senedir sanal gerçeklik üzerine önemli çalışmalar yapıyor, bu alandaki yazılım çözümlerinden SteamVR sahip olduğu oyunlarla dikkat çekiyor. Her ne kadar SteamVR için geliştirilen oyun sayısı yavaş yavaş artsa da eski Steam oyunlarının çoğunu sanal gerçeklikle oynamak bu zamana kadar mümkün olmuyordu.
Steam bu duruma çözüm niteliğindeki SteamVR Masaüstü Tiyatro Modunu duyurdu. Yeni tanıtılan özellik sayesinde Steam kütüphanenizdeki oyunları SteamVR cihazınızla oynayabilirsiniz. Basitçe açıklamak gerekirse oyunları sanal gözlük cihazındaki ekranlara yansıtan yöntem sayesinde oyunu sanki devasa bir ekranda oynuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Geliştiricilerin eski oyunları VR desteğine geçirme oranının düşüklüğünü göze alırsak Steam'in bu kararının isabetli olduğunu söyleyebiliriz.
HTC Vive gibi SteamVR destekli gözlüklerde çalışması beklenen beta sürecindeki çözümün önümüzdeki hafta Oyun Gelişricileri Konferansında resmi olarak duyurulması planlanıyor.
http://www.engadget.com/2016/03/12/steamvr-desktop-theater-mode/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oculust dk 2 yi kullanmış biri olarak söylüyorum gözlükdeki görüntü bana projeksiyon aletinin yansıması gibi bir his verdiği için normal baktığımız masaüstü ekranlarından daha az etkisi varmış gibi geldi ama tabiki farklıdır
Steam'inki tamamen kendi aletini satma çabası.
Bilgisayar ve telefonların etkisi düşünüldüğünde, VR cihazları neler yapar kim bilir. Özellikle odaklanma da ciddi problemlere neden oluyor bilgisayar ve telefonlar.
Bilgisayar bozulduğundan beri işimi sürekli telefonla idare ediyorum. Ve boyun ağrısı çekmeye başladım. Çok uzun kullanım süreleri ciddi problemlere neden oluyor.
Hepsi hikaye son 4 yıldır günde 14 saat oyun oynadığım halde gözlüğüm 1 gram bozulmamış aynı derece gözlük kullanıyorum.Gözümün bozulma sebebi ise üfleyerek küçükken baloncuk çıkarttığım kap gözüme döküldü bu yüzden gözlerim bozuldu büyük ihtimalle
günde 14 saat oyun oynadığım halde
günde 14 saat oyun oynadığım halde