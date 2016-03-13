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Steam dilediğiniz oyunu VR olarak oynayabilmenize olanak sağlayacak

Sanal gerçeklik üzerine atılımlar yapan oyun dağıtıcısı Steam, bu bağlamda eski oyunların sanal gerçeklik gözlüğünde oynanmasını sağlayan SteamVR Masaüstü Tiyatro Modunu duyurdu.
3 yıl
4,2b
1
10
Oyunlar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Teknoloji alanında büyük firmalar yaklaşık son 2 senedir sanal gerçeklik üzerine önemli çalışmalar yapıyor, bu alandaki yazılım çözümlerinden SteamVR sahip olduğu oyunlarla dikkat çekiyor. Her ne kadar SteamVR için geliştirilen oyun sayısı yavaş yavaş artsa da eski Steam oyunlarının çoğunu sanal gerçeklikle oynamak bu zamana kadar mümkün olmuyordu.
Steam bu duruma çözüm niteliğindeki SteamVR Masaüstü Tiyatro Modunu duyurdu. Yeni tanıtılan özellik sayesinde Steam kütüphanenizdeki oyunları SteamVR cihazınızla oynayabilirsiniz. Basitçe açıklamak gerekirse oyunları sanal gözlük cihazındaki ekranlara yansıtan yöntem sayesinde oyunu sanki devasa bir ekranda oynuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Geliştiricilerin eski oyunları VR desteğine geçirme oranının düşüklüğünü göze alırsak Steam'in bu kararının isabetli olduğunu söyleyebiliriz.
HTC Vive gibi SteamVR destekli gözlüklerde çalışması beklenen beta sürecindeki çözümün önümüzdeki hafta Oyun Gelişricileri Konferansında resmi olarak duyurulması planlanıyor.

http://www.engadget.com/2016/03/12/steamvr-desktop-theater-mode/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
OZAMAN TAKMAYACAKSIN İŞTE BUKADAR! AKLINDA BULUNSUN DİYE DİYOM!
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cournaleous 3 yıl
Oyunculukta 1-2 saatlik deneyimlerden öteye geçmez bence bu furya 3d ekran muhabbetine dönecek. Yinede kısa sürelide olsa iyi bir yenilik gelecekte diğer teknolojilerin temellerini atacak bir sistem. Göz bozulma olayıysa gercekten uzun sureli kullanımda göz tembelliğine sebep olabilir buda görüşünüzün bozulması demek oluyor yakından monitöre bakmakta aynı etkiyi yaratıyor.uzun saatler harcıyorum birşey olmuyor diyenler kontrole gitsin bir. Gözüne güvenen borazancı başı diye bir laf vardır ;)
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alito 3 yıl
Oyuncuyu güzel bir yerden yakalamışlar. Ama şu anda cihazların fiyatı, her oyuncunun evine ulaşması için büyük bir engel teşkil ediyor. VR teknolojilerinin bütün oyuncu kitlesine yayılması 2020 yılını bulacaktır diye tahmin ediyorum.
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0quz28 3 yıl
yoksulseytan22
Bende gözlerim bozulmuyor sanıyordum, arkadaşımın gözlüğünü taktığımda uzağı daha net gördüğümde anladım durumu. Bilgisayar ve telefonların etkisi düşünüldüğünde, VR cihazları neler yapar kim bilir. Özellikle odaklanma da ciddi problemlere neden oluyor bilgisayar ve telefonlar. Bilgisayar bozulduğundan beri işimi sürekli telefonla idare ediyorum. Ve boyun ağrısı çekmeye başladım. Çok uzun kullanım süreleri ciddi problemlere neden oluyor.

oculust dk 2 yi kullanmış biri olarak söylüyorum gözlükdeki görüntü bana projeksiyon aletinin yansıması gibi bir his verdiği için normal baktığımız masaüstü ekranlarından daha az etkisi varmış gibi geldi ama tabiki farklıdır
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fatihbulut95 3 yıl
Trinus VR isimli program zaten bu işi yapıyor. Ayrıca hem ücretsiz, hem de CardBoard tarzı VR gözlüklerle de kullanılabiliyor.
Steam'inki tamamen kendi aletini satma çabası.
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yoksulseytan22 3 yıl
Bende gözlerim bozulmuyor sanıyordum, arkadaşımın gözlüğünü taktığımda uzağı daha net gördüğümde anladım durumu.
Bilgisayar ve telefonların etkisi düşünüldüğünde, VR cihazları neler yapar kim bilir. Özellikle odaklanma da ciddi problemlere neden oluyor bilgisayar ve telefonlar.
Bilgisayar bozulduğundan beri işimi sürekli telefonla idare ediyorum. Ve boyun ağrısı çekmeye başladım. Çok uzun kullanım süreleri ciddi problemlere neden oluyor.
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crossmatch 3 yıl
Şahsen yarın bigun çerez parası olunca bu aletler bunun için alıcam. Hatta birçok projeksiyon hobiciside bunun için alacaklar.
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tobepeople 3 yıl
1ses1
Oyunun başında 4 -5 saat vakit geçirenin gözleri ne hale gelir acaba. Yatarak oynar artık.

Hepsi hikaye son 4 yıldır günde 14 saat oyun oynadığım halde gözlüğüm 1 gram bozulmamış aynı derece gözlük kullanıyorum.Gözümün bozulma sebebi ise üfleyerek küçükken baloncuk çıkarttığım kap gözüme döküldü bu yüzden gözlerim bozuldu büyük ihtimalle
1 Yanıt Yanıtla
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Nam[A]sTe 3 yıl tobepeople
tobepeople

1ses1

Oyunun başında 4 -5 saat vakit geçirenin gözleri ne hale gelir acaba. Yatarak oynar artık.


Hepsi hikaye son 4 yıldır günde 14 saat oyun oynadığım halde gözlüğüm 1 gram bozulmamış aynı derece gözlük kullanıyorum.Gözümün bozulma sebebi ise üfleyerek küçükken baloncuk çıkarttığım kap gözüme döküldü bu yüzden gözlerim bozuldu büyük ihtimalle

günde 14 saat oyun oynadığım halde
günde 14 saat oyun oynadığım halde



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1ses1 3 yıl
Oyunun başında 4 -5 saat vakit geçirenin gözleri ne hale gelir acaba. Yatarak oynar artık.
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