Steam dilediğiniz oyunu VR olarak oynayabilmenize olanak sağlayacak

Teknoloji alanında büyük firmalar yaklaşık son 2 senedir sanal gerçeklik üzerine önemli çalışmalar yapıyor, bu alandaki yazılım çözümlerinden SteamVR sahip olduğu oyunlarla dikkat çekiyor. Her ne kadar SteamVR için geliştirilen oyun sayısı yavaş yavaş artsa da eski Steam oyunlarının çoğunu sanal gerçeklikle oynamak bu zamana kadar mümkün olmuyordu.

Steam bu duruma çözüm niteliğindeki SteamVR Masaüstü Tiyatro Modunu duyurdu. Yeni tanıtılan özellik sayesinde Steam kütüphanenizdeki oyunları SteamVR cihazınızla oynayabilirsiniz. Basitçe açıklamak gerekirse oyunları sanal gözlük cihazındaki ekranlara yansıtan yöntem sayesinde oyunu sanki devasa bir ekranda oynuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Geliştiricilerin eski oyunları VR desteğine geçirme oranının düşüklüğünü göze alırsak Steam'in bu kararının isabetli olduğunu söyleyebiliriz.

HTC Vive gibi SteamVR destekli gözlüklerde çalışması beklenen beta sürecindeki çözümün önümüzdeki hafta Oyun Gelişricileri Konferansında resmi olarak duyurulması planlanıyor.

http://www.engadget.com/2016/03/12/steamvr-desktop-theater-mode/