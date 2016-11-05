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Surface telefon iddiaları yeniden gündemde

Microsoft’un adeta bir şehir efsanesine dönüşen akıllı telefonu Surface Phone ile ilgili yeni iddialar gündemde. İddialar artık konseptin bir adım ötesine geçtiğimizi gösteriyor.
2 yıl
5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface telefon iddiaları yeniden gündemde

Microsoft’un aynı Surface tabletlerde olduğu gibi referans bir akıllı telefon üreteceği ve satışa sunacağı iddiaları neredeyse 3 yıldır gündemde ancak halen elle tutulur somut bir gelişme yok. Gündeme gelen bazı sızıntılar en azından bir dönem basın görsellerinin hazırlandığını gösteriyor.

Dizüstü Tarzında Akıllı Telefon

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Microsoft’un Surface telefonunda dizüstü modellerinde görebileceğimiz tarzda bir Intel işlemci yer alacak. Güç tüketim değerlerine bakarsak en fazla bir Core M sınıfı işlemci olduğu tahminlerini yapabiliriz.

Evleaks bu yeni telefonun bir konseptten öte olduğunu belirtiyor ve beklemede kalmamızı istiyor. Paylaştığı görseller ise günlük kullanım esnasında Surface telefonu ile kameraların karşısına geçmiş bazı kişileri kare içerisine almış. Yani Microsoft’un en azından bu yeni telefon için basın tanıtımları hazırladığı anlaşılıyor.

Microsoft’un bu yıl itibariyle akıllı telefon pazarından tamamen çekileceğine dair dedikodular güçlenirken, gelen sızıntılar kafaları karıştırdı. Bazı kaynaklar firmanın sadece bir Surface akıllı telefon ile yola devam edeceğini düşünüyor. En erken gelecek yıl mümkün olabilecek bu Surface telefon daha çok iş dünyasına hitap edecek.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda yeni Meizu PRO 6S"

Diğer taraftan Surface telefonunun ultra ince bir dizüstü bilgisayar modelindeki donanıma sahip olabileceği ihtimali güçlenmeye başladı. Intel’in gelecek yıl piyasaya çıkacak 10nm sürecinde Cannon Lake ailesine mensup Core M işlemci, 4GB düşük güçte DDR4 RAM, UFS 2.0 bellek, 6 inçlik bir ekran gibi detaylar telefonu daha güçlü hale getirebilir. Elbette bu donanım bataryaya nasıl bir etki yapacak merak konusu. Aynı dizüstü modellerinde olduğu gibi 8-10 saatlik bir kullanım süresi can sıkabilir. 

 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-working-on-a-Windows-10-Mobile-phone-powered-by-a-laptop-class-Intel-processor_id87456 Yorum Yaz
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assasin34 2 yıl en beğenilen
yorumlara bak ya:). hala bu platformdan hayır bekleyenler var.:) Ya hu daha geçenlerde Satya Nadella kendisi söyledi mobilde treni kaçırdık başka alanlarda ses getirecek şeyler yapmalıyız diye.
yorumlara bak ya:). hala bu platformdan hayır bekleyenler var.:) Ya hu daha geçenlerde Satya Nadella kendisi söyledi mobilde treni kaçırdık başka alanlarda ses ...
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hakanxml 2 yıl
Demekki Microsoft çok yakında birkaç milyar dolar daha kaybedecek. Seneye elde kalan stokları bitirmek için 1 alana 1 bedava derler.
Fotoğraflarda ne görüyoruz? Adam internete giriyor, fotoğraf çekiyor ve navigasyon kullanıyor eee? Bunlar her telefon yapıyor hani devrim hani farklılık?
Demekki Microsoft çok yakında birkaç milyar dolar daha kaybedecek. Seneye elde kalan stokları bitirmek için 1 alana 1 bedava derler.Fotoğraflarda ne görüyo...
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myhotyro 2 yıl
Windows Phone adlı rezil işletim sistemini dünyanın en güzel tasarımına koysan, tasarım 10 sene rakipsiz kalsa MS mobil piyasasında yine bir yere gelemez. Önce adam gibi bir işletim sistemini yapabilmesi lazım. Yapamayacağını kaçtır ispatladı.
Windows Phone adlı rezil işletim sistemini dünyanın en güzel tasarımına koysan, tasarım 10 sene rakipsiz kalsa MS mobil piyasasında yine bir yere gelemez. Önce ...
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acbold 2 yıl
Surface çok büyük bir koz. Fakat ön çalışması yapılarak girilmeli. Surface kullanım alanı zaten belli oyun oynamak için kimse surface almayacak. Bu sebepten ilk olarak kurumsal uygulamalar geliştiren firmalara gereken geliştirme desteği sunulup o şekilde piyasaya çıkması lazım. Örneğin slack sorunsuz bu telefonda çalışabilmeli. Bu gibi benzer çalışmalar yapılırsa zaten ayrı bir kitlesi olan SURFACE pazar da kendisine yer edinir.
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mkyb 2 yıl
Microsoft'a mobilde güvenmeyin. Ellerinde kala kala PC sektörü kaldı onda da Google PC'ler için Fuchia isimli bir proje geliştiriyor. Lisans ücreti vs olmayacak. Oyun desteğide olursa güle güle Microsoft.
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ddnet 2 yıl
Zorla ms fanı olacam ha


MS'nin mobilde bir tık geriden geldiği doğru.. Ama piyasada alternatiflerin olması iyi bişey... Keşte tizen, sailfish, bado (boylemiydi?), symbiyan falanda olsa.. Hepsinin bir şekilde birleşebildiği mağaza havuzu olsa.. İsteyen istediği işletim sistemini kullanabilse..

Tekellerden nefret ediyorum.. Ama sosyal ağ, mobil platform gibi mecralarda yaygınlık önemli durumda.. Aslında bunun değişmesi gerekiyor bence.. Zira uzak gelecekte skynet gibi şeyler gerçek olabilir.. Ütopik belki ama teoride bu gerçek...

Ms'nin wp10 mobilesi bu açıdan mühim. Aslında yapabilecekken treni kaçırmaları çok kotu... Herşeye rağmen ben wp10 mobileyi seviyorum ve kullanıyorumda.. Sıkıntılarım günlük kullanımımı etkilemiyor. Temel uygulamalardan bir face sorunlu, ötekiler androidden farksız... Ms'nin one çıkan yanı ise ''farklı'' olması.. Ama bu çoğunluk tarafından "eksiklik" olarak algılanıyor.. Whatsabın arayuzu mesela. Ne varmış arayuzunde ? Anroid gibi comic sans yda beyaz arkaplan olsa ne olur olmasa ne olur ? Tıkır tıkır çalışıyor işte.. Yada metro arayuz.. Abi android ve ios arayuzler bana 8bit atari oyunu gibi geliyor.. 1 milyon rakamı çok değil belki ama google play'de metro arayuzu o kadar insan indirmiş yani...

Dolayısyla hakaret edileceğine sisteme, yapıcı olunsa MS'de bişeyler yapmaya gayret eder elbet.. Ama insnlar boyle olunca MS ne yapsın ? Sonuçta kapitalist şirket hepsi.. Bi mobilde zarar etmişler.. Ama ne pahasına olursa olsun mobille uğraşmak zorundalar.. Gelecek mobilitede zira..

Surface phoneler pahalı olacak, ülkemize gelmez bile.. Ama mutlaka Birşeyler olacaktr.. Şuanki haliyle bile lumiaların bilgisayarla iyi sekronizesi var..

Bize hayırlısı demek düşüyor..

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GetSomeRest 2 yıl
mobil ve masaüstü işletim sistemini birleştirirlerse belki o zaman mesleki alanda çalışan bazı kesimin işine yarayabilir. onun haricinde pazarda kendine yer bulamazlar.
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Emre Kocakaya 2 yıl
Alttaki 4 fotograf Dell`e ait,Evan blass oyle diyor. twitter.com/...
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aybey 2 yıl
Kim nederse desin, Microsoft'un eli hala güçlü. Evrensel uygulamalar, işletim sistemlerinin geeceği.
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chtsydn 2 yıl
Surface ailesinde çok güzel ürünler var, aynı seviyede bir telefon 'cihaz' olarak çok güzel olabilir gerçekten. Ama sistemin kesinlikle düzeltilmesi lazım.
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susesa 2 yıl
Continuum özelliğini düzgün kullanabileceğimiz hale gelsin. PClerin kökünü kazır. Hem masraftan kurtuluruz hem de mobilitemiz misliyle artar. İşte o zaman teknolojide devrim olur.
Ama yaptırırlar mı bilmem. Neticede kaçyüz milyar dolarlık sektör yani
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl
Fiyatları düşürse Ms tablet alanında lider olur çünkü Windows tabletler varken android ve ios tablette acayip gereksiz bence. Surface tabletleri ben çok beğeniyorum ama iş mobil olunca asla ama asla Microsoft'a güvenmeyin. Zaten Windows 10 Mobile ölmüş durumda 8in en azından bir havası vardı. Wp'dan Androide geçmiş biri olarak söylüyorum 1 sene severek kullandım çünkü platform yeniydi ve Nokia sayesinde sürekli yeni şeyler görüyorduk. Geri kalan 2 sene ise eziyetti. Uygulamaların kalitesi zaten belli port uygulamalar yavaş ve çöküyor, 300 400mb yer kaplıyor.
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Whippoorwill 2 yıl açmayın-bağıran-karı
Mobil konusunda size katılmakla birlikte tablet konusunda katılmıyorum. Bence Apple tabletler daha kullanışlı ama sistem olarak mobilden biraz daha farklı olması gerek diye düşünüyorum.
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