Surface telefon iddiaları yeniden gündemde

Microsoft’un aynı Surface tabletlerde olduğu gibi referans bir akıllı telefon üreteceği ve satışa sunacağı iddiaları neredeyse 3 yıldır gündemde ancak halen elle tutulur somut bir gelişme yok. Gündeme gelen bazı sızıntılar en azından bir dönem basın görsellerinin hazırlandığını gösteriyor.

Dizüstü Tarzında Akıllı Telefon

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre Microsoft’un Surface telefonunda dizüstü modellerinde görebileceğimiz tarzda bir Intel işlemci yer alacak. Güç tüketim değerlerine bakarsak en fazla bir Core M sınıfı işlemci olduğu tahminlerini yapabiliriz.

Evleaks bu yeni telefonun bir konseptten öte olduğunu belirtiyor ve beklemede kalmamızı istiyor. Paylaştığı görseller ise günlük kullanım esnasında Surface telefonu ile kameraların karşısına geçmiş bazı kişileri kare içerisine almış. Yani Microsoft’un en azından bu yeni telefon için basın tanıtımları hazırladığı anlaşılıyor.

Microsoft’un bu yıl itibariyle akıllı telefon pazarından tamamen çekileceğine dair dedikodular güçlenirken, gelen sızıntılar kafaları karıştırdı. Bazı kaynaklar firmanın sadece bir Surface akıllı telefon ile yola devam edeceğini düşünüyor. En erken gelecek yıl mümkün olabilecek bu Surface telefon daha çok iş dünyasına hitap edecek.

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Diğer taraftan Surface telefonunun ultra ince bir dizüstü bilgisayar modelindeki donanıma sahip olabileceği ihtimali güçlenmeye başladı. Intel’in gelecek yıl piyasaya çıkacak 10nm sürecinde Cannon Lake ailesine mensup Core M işlemci, 4GB düşük güçte DDR4 RAM, UFS 2.0 bellek, 6 inçlik bir ekran gibi detaylar telefonu daha güçlü hale getirebilir. Elbette bu donanım bataryaya nasıl bir etki yapacak merak konusu. Aynı dizüstü modellerinde olduğu gibi 8-10 saatlik bir kullanım süresi can sıkabilir.