Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor

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Çok kısa bir süre önce Almanya’da önemli bir satın almaya imza atan Tesla, üretim süreçlerini de içerecek geniş kapsamlı bir işin ilk fitilini ateşlemişti. Basınla paylaşılan yeni açıklamalar ise satın almanın aslında üretimi de kapsayan dev bir hamlenin ilk adımı olduğuna işaret ediyor.

Çeşitli kaynaklarca doğrulanan bir takım bilgilere göre Tesla, Gigafactroy 2’yi gelecek yıl Avrupa’da inşa etmeye başlayacak. Fabrikada sadece batarya üretilmeyecek. Aynı zamanda Model 3 ve diğer Tesla modellerinin üretimi de gerçekleştirilecek.

ABD’de inşa edilen Gigafactory aslında sadece batarya hücreleri üretme adına kurulmuş bir tesisti. Sonrasında gelen açıklamalarda sürüş sistemine dair bir takım üretimlerin de Nevada’da yer alan Gigafactroy 1’de yapılacağı açıklanmıştı. İşin ikinci ayağında ise tesis çok daha stratejik bir öneme kavuşmuş olacağa benziyor.

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Anahtar Nokta Almanya'daki Satın Alma

Tesla’nın an itibariyle en büyük öncelliğinin Model 3 üretimi olduğuna dikkat çeken Musk, özellikle bu modelde “makineleri üreten makineler” mottosuyla yola çıkarak, robotlara dayalı bir üretim sistemine yatırımlar yapılacağını vurguluyor. Zaten Almanya’daki Grohman Engineering şirketinin satın alınarak Tesla Advanced Automation Germany adıyla yola devam etmesinin temelinde de bu süreçte oynayacağı etkin rol yatıyor.

Planlara göre 2017 yılının ortalarında Tesla Model 3 üretimi aktif olarak başlamış olacak. 2017 sonuna doğruysa yüksek hacimli üretime geçilmesi gerekiyor. Özellikle Model 3 ile Tesla’nın üretim kapasitesini ciddi anlamda artırması gerekecek. Elon Musk bu noktada yıllık 100 bin araçlık üretim kapasitesinin çok çok kısa bir sürede 600 bine çıkması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaliforniya’daki Tesla Fremont fabrikalarının uzun vadede yılda 500 bin – 1 milyon adetlik üretim hacmine ulaştırılması hedefleniyor. Bu süreçte Gigafactroy 1 de bu tesiste üretilecek araçlara ve Tesla’nın diğer işlerine yetecek kapasitede pil hücresi üretebilecek seviyeye getirilmeye çalışılacak. Uzun vadede ise Avrupa’da 2 veya 3 fabrika açılarak ABD dışındaki pazarlara yönelik üretimin de etkin olarak sağlanması planlanıyor.