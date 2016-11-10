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Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor

"Yüz Gigafactory dünyayı değiştirmeye yeter" diyen Elon Musk, ikinci fabrikayı Avrupa’da açmayı planlıyor. Anlaşılan o ki Almanya’da yapılan satın alma önemli olaylara gebe.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor
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Çok kısa bir süre önce Almanya’da önemli bir satın almaya imza atan Tesla, üretim süreçlerini de içerecek geniş kapsamlı bir işin ilk fitilini ateşlemişti. Basınla paylaşılan yeni açıklamalar ise satın almanın aslında üretimi de kapsayan dev bir hamlenin ilk adımı olduğuna işaret ediyor.

Çeşitli kaynaklarca doğrulanan bir takım bilgilere göre Tesla, Gigafactroy 2’yi gelecek yıl Avrupa’da inşa etmeye başlayacak. Fabrikada sadece batarya üretilmeyecek. Aynı zamanda Model 3 ve diğer Tesla modellerinin üretimi de gerçekleştirilecek.

ABD’de inşa edilen Gigafactory aslında sadece batarya hücreleri üretme adına kurulmuş bir tesisti. Sonrasında gelen açıklamalarda sürüş sistemine dair bir takım üretimlerin de Nevada’da yer alan Gigafactroy 1’de yapılacağı açıklanmıştı. İşin ikinci ayağında ise tesis çok daha stratejik bir öneme kavuşmuş olacağa benziyor.

Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor
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Anahtar Nokta Almanya'daki Satın Alma 

Tesla’nın an itibariyle en büyük öncelliğinin Model 3 üretimi olduğuna dikkat çeken Musk, özellikle bu modelde “makineleri üreten makineler” mottosuyla yola çıkarak, robotlara dayalı bir üretim sistemine yatırımlar yapılacağını vurguluyor. Zaten Almanya’daki Grohman Engineering şirketinin satın alınarak Tesla Advanced Automation Germany adıyla yola devam etmesinin temelinde de bu süreçte oynayacağı etkin rol yatıyor.

Planlara göre 2017 yılının ortalarında Tesla Model 3 üretimi aktif olarak başlamış olacak. 2017 sonuna doğruysa yüksek hacimli üretime geçilmesi gerekiyor. Özellikle Model 3 ile Tesla’nın üretim kapasitesini ciddi anlamda artırması gerekecek. Elon Musk bu noktada yıllık 100 bin araçlık üretim kapasitesinin çok çok kısa bir sürede 600 bine çıkması gerektiğinin altını çiziyor.

Kaliforniya’daki Tesla Fremont fabrikalarının uzun vadede yılda 500 bin – 1 milyon adetlik üretim hacmine ulaştırılması hedefleniyor. Bu süreçte Gigafactroy 1 de bu tesiste üretilecek araçlara ve Tesla’nın diğer işlerine yetecek kapasitede pil hücresi üretebilecek seviyeye getirilmeye çalışılacak. Uzun vadede ise Avrupa’da 2 veya 3 fabrika açılarak ABD dışındaki pazarlara yönelik üretimin de etkin olarak sağlanması planlanıyor.


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Guest-F5DFA3868 2 yıl en beğenilen
Keşke türkiyede üretim yapsa
3 Yanıt Yanıtla +23
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ahmetkep 2 yıl
Türkiye' de üretim yapsın, işçilik ucuz. Bizde bişeyler öğreniriz belki. Güzel bir ekmek kapısı açılır.
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baranel 2 yıl
Arkadaşlar elektrikli araçlar içinde bulunduğumuz aşamada çözümün parçası değil, sorun olarak tüm ülkelerin karşısında aslında.
Elektrikli araç yapmak ve geliştirmek işin en kolay bölümü. Dahada önemli olan alt yapıyı sağlaya bilmek. Günümüzde dahi dünya ülkelerinin ortak sorunlarından birtanesi enerji sorunudur. Elektrikli araçların aniden sisteme yüklenmesi, enerji politikalarını altüst eder. Diyelimki enerji sorunu çözüldü, artık eklenecek yeni kalemi kaldırabilecek enerji üretimi var. Bu seferde yeni yükü kaldırabilecek altyapı yani dağıtım şebeke sorunu açığa çıkacaktır. Sistemde dolaşan elektrik bu yükü kaldıra bilecekmi. Öncelikle bu iki sorunun çözülmesi gerekmektedir. Yaşadığımız evlerimizde bile yüklenme sonuçu sorunlar ne yazıkki zaman zaman yaşanmakta. Öncelik alt yapının kurulması şart, bu bağlamda elektrikli araçlar günümüz açısından sorunun kendisidir.
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kadirirdem 2 yıl
güzel bir düşünce ve proje tebrik etmek lazım...
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D.Baran 2 yıl
Geleceğin otomobilini üreten bir marka, geleceğini geçtik, yarını bile belirsiz bir ülkeye neden yatırım yapsınki;demokrasisi rafta,anayasası askıda,huzuru ve barışı buzlukta,gazete-tvleri havuzda,gazetecileri,yazarları,milletvekilleri,akademisyenleri .... hapiste...
Tesla'nın tek ihtiyacı ucuz işçilik mi sizce? Zaten yukarıda da yazılmış adamlar kurmayı düşündükleri tesisler için otomasyon şirketi bile almışlar.Bunun anlamı mümkün olan en az sayıda el işçiliğiyle ama son derece gelişmiş makine kompleksleri ile robotların etkin olduğu bir üretim bandında kısa zamanda çok sayıda araç üretmek.Avrupada da bu işin bir numarası (Tüm dünyada da ön sırada olduğu gibi) Almanya.

Bizler gibi sıradan insanların hayal kurması,iyiyi ve güzeli arzulaması iyidir güzeldir de önemli olan tepelerde bizleri yönetenlerin hayal kurmayı gerçeklerle bağını koparmadan yapabilmesi.Bunu yapabilenler dogru tespitlerde bulunup,icraatlarıyla başarılı olabiliyorlar.

Şu durumda kendi adıma benim yaptığım tespit tepedekilerin gerçeklerden kopuk bir hayal aleminde yaşadıkları yönünde ve böyle bir ülkeyede bırakın birilerinin yatırım yapmasını,yapmış olanlarda bir an önce kaçmak isterler.Ki öyle yapıyorlar;son bir iki haftada dolar/euro neden fırladı sizce? Yada hükümet ÖTV yi neden yükseltiyor en basiti? Tabiki ithal otomobil satışını azaltarak elindeki döviz rezervlerini korumak amacında,benim basit mantığım bunu söylüyor.Dışardan gelmiyor hiç değilse çıkışı azaltıp eldekini koruma mantığı.Geleceği kazanma değil, günü kurtarma olayı kısaca.
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wolf silver 2 yıl
Bide türkiyede de yatırım yapsın diyenler yok mu
Avrupa'da en son yatırım yapılacak ülkeler arasındayiz.. Biraz mantıklı olursak adamlar niye yatırım yapsın ki? Vay efendim asya avrupa afrika ortadoğu Vs arasındayız işçilik ucuz falan filan işte... Ortadoğudaki arap Elektrikli aracı ne yapacak? Orada benzin elektrikten daha ucuzdur. Kaldıki devlet bazılarına bedava benzin veriyor. Zaten hep bunlarla geçiniyoruz. Başka da birşey yok.. 2-3 kuruş işçiye az veriyorlar diye bize gelmezler. Ucuz işçi arıyorlarsa ÇİN var. Hayır yani niye Kimse bizde daha iyi mühendisler, daha iyi siyasetçiler, özellikle ekonomiden anlayan siyasetçiler, falan var demiyor? İlkokuldan beri öğretilen asya afrika avrupa arasındayız saçmalığını söylüyor?
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Huseyin-ZST 2 yıl
Elon Musk'un muz cumhuriyetlerine yatırım yapacağını sanmıyorum. Kendisi Google ile birlikte dünyanın ücra köşelerine, baskıcı rejimlere ve internet tekeli sebebi ile internetin çok pahalı olduğu ülkelere alçak irtifa uydusu ile internet hizmeti vermeye hazırlanıyor.
2017'de yollanacak ilk grup uydular arasında İran tepesinde olacak olanlar da olur ise, Türkiye'den doğru bu uyduya yamanmayı düşünüyorum ben.
Türkiye de aynı despot tavrın yolcusu olduğu için, ben Elon Musk olsam, buraya yatırım falan yapmam.

Stratejileri, yatırımcı ilişkileri, dış ilişkileri dansöz gibi oynayan bir ülkede Amerikan yatırımcı olmak kolay değil. Az para bağlayıp iş yapmak mümkün de. Araba bu. Boru değil. 3-4 milyar bağlayacak. Ben Türk'üm, bu koşullarda 3 milyarım olsa Türkiye'ye ben bağlamam. Biraz gerçeklerin farkına varın o yüzden.
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Firaristt 2 yıl
Bakan yerli marka istiyordu, Tesla'yı davet etsinler. Hem iş hem teknoloji açısından ülkemize yararı olur.
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Ac1DBuRN 2 yıl
donanimhaber.com/...
Haber kotasını aynı haberi 2 gün arayla sunarak mı dolduruyoruz artık?
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ahmet. 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
donanimhaber.com/...
Haber kotasını aynı haberi 2 gün arayla sunarak mı dolduruyoruz artık?

Selamlar,

Farklı detaylar var. Ayrıca haber kotası diye bir şey olduğunu da nerden çıkardınız anlayamadım doğrusu. :)
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ahmetkep 2 yıl
Türkiye' de üretim yapsın, işçilik ucuz. Bizde bişeyler öğreniriz belki. Güzel bir ekmek kapısı açılır.
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sniper23 2 yıl
Avrupa'da Tesla fiyatları ucuzlayabilir.
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Guest-F5DFA3868 2 yıl en beğenilen
Keşke türkiyede üretim yapsa
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Hobar 2 yıl Guest-F5DFA3868
Fatal21tr
Keşke türkiyede üretim yapsa

Mantıksız değil ama yine de yapmazlar. Polonya gibi ülkelere giderler.
Deniz ve karadan ulaşım olanaklarımız iyi. Avrupa ve Ortadoğunun tam merkezindeyiz.
Kendi markamız olmasa da otomobil üretme tecrübemiz var.
İşçi maliyeti Avrupadan az.
Türkiye pazarını önemserler mi bilmiyorum ama elektirikli arabaların hem satışta, hem satış sonrası çok fazla vergi avantajı var.
Biraz bürokrasi sıkıntımız var.
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kk king 2 yıl Guest-F5DFA3868
Fatal21tr
Keşke türkiyede üretim yapsa

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gun 2 yıl Guest-F5DFA3868
Türkiye'de araba üreten robotlar araştırılıp geliştirilip üretilmediği için Almanya tercihi doğru olmuş. Bize sıra gelinceye kadar çok var.
Uzak doğu içinde Japonya doğru bir tercihtir herhalde. Belkide Japonya'da üretim yapan tek ABD otomobil markası olurlar.
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