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Tim Cook: Gizlilik düzenlemelerinin iyi ele alınması gerek

Kullanıcıların kişisel verilerini işleme konusunda son dönemde ciddi sorgulamalar başladı. Hükümetler ciddi tepkiler gösterse de daha sert düzenlemeler getirmek şart.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook verilerinin izinsiz bir şekilde seçimleri etkilemek için kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalar giderek büyüyor. Apple’ın patronu Tim Cook da tartışmalara katıldı.

Geniş çaplı değerlendirme şart

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında bir üniversitenin kişilik testi amacıyla bir grup Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak için istediği izin, sonrasında Cambridge Analytica analiz şirketi tarafından 50 milyon kişinin verilerinin bir seçim manipüle aracına dönüştürülmesi ile sona ermişti.

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Olay aradan 3 yıl geçtikten sonra ortaya çıkmış ve Facebook’un aynı dönem kimseye haber vermeden konuyu kapatarak ilgili kişileri ağdan yasakladığı gündeme gelmişti. Olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada Facebook hesaplarını silme kampanyaları başladı ve kurumlar Facebook aleyhine soruşturma açtılar. Zuckerberg de tam sayfa ilan vererek büyük bir hata yaptıklarını dile getirdi.

Çin’de bir forumda konuşan Cook, Facebook konusunda ne olması gerektiği soruları üzerine bazı açıklamalar yaptı. Bir kullanıcının yıllarca attığı her adımın takip edilmesinin hiç olmaması gereken bir şey olduğunu, gizlilik erişimi konusunun giderek daha büyüdüğünü ve kurumların düzenleme yaparken bunu çok iyi ele alması gerektiğini ifade etti.

Tim Cook tam olarak nasıl bir düzenleme istiyor bunu açıkça belirtmedi ancak gizlilik konusunda Apple da eleştirilerin odağı durumunda. Son olarak Çin’deki kullanıcıların iCloud verilerini yerel sunucularda saklamayı kabul eden firma böylece verilere hükümet organlarının erişmesine izin vermiş oldu.

 

https://www.theverge.com/2018/3/24/17159610/apple-ceo-tim-cook-wants-privacy-regulation-facebook-cambridge-analytica Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Apple kendisine de dikkat etsin. Apple ın gizlilikle ilgili fiyaskolarını unutmadık.

Apple, Google ve Microsoft ABD hükümeti ve derin devletine çalışan şirketler. Al birini vur ötekine.
Apple kendisine de dikkat etsin. Apple ın gizlilikle ilgili fiyaskolarını unutmadık.Apple, Google ve Microsoft ABD hükümeti ve derin devletine çalışa...
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Kerim5100 1 yıl
Bunu diyen de bir numaralı skandalların sahibi :D
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Apple kendisine de dikkat etsin. Apple ın gizlilikle ilgili fiyaskolarını unutmadık.

Apple, Google ve Microsoft ABD hükümeti ve derin devletine çalışan şirketler. Al birini vur ötekine.
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