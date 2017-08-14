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Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor

BTK, 5G iletişim teknolojisine geçişi hızlandırmak ve yerli teknolojileri daha gerçekçi test edebilmek adına 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalayacak.
1 yıl
2,3b
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17
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor
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BTK, 5G'ye en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi kapsamında önemli adımlar atıyor. 4G'ye geçişte yaşanan gecikmenin bu defa yaşanmaması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine geçişini hızlandırmak için 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalanacak.


5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalanmasıyla 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Üretim Geliştirme (Ür-Ge), test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesini hayata geçirecek.


Üniversiteler, Hastaneler ve Labaratuvar Binaları Test Sahası Olacak

Bu proje kapsamında 5G teknolojilerinin test edilebileceği kurum ve kuruluşlar olarak Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binaları başta olmak üzere çeşitli kamu binalarında haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunulacak, ürün ve uygulamalar geliştirilecek.

Ayrıca Bkz. "5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor."

BTK yarın -15 Ağustos- gerçekleştireceği 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde söz konusu protokolü imzalayacak. 5G teknolojisine geçişin olabildiğince erken yapılması ve milli teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili güzel haberler alıyoruz. Yerli teknolojilerin daha gerçekçi test edilmesi adına BTK'nın girişimi firmalara büyük kolaylık sağlayacak.

Uluslararası standartları belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G'ye yönelik araştırma ve çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken, 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde tüm dünyada kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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ALBAY 1 yıl en beğenilen
Adamların kafası basmıyor maalesef. Değil 5g 55g gelse ne değişecek? 3-5gb kota için servet istiyorlar. Onu geçtim il dışına çıkınca cihazlar direkt 2g veya 3gye düşüyor. Ne anlamı kaldı o zaman 5gnin?
Adamların kafası basmıyor maalesef. Değil 5g 55g gelse ne değişecek? 3-5gb kota için servet istiyorlar. Onu geçtim il dışına çıkınca cihazlar direkt 2g veya 3g...
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erkaninn59 1 yıl
bizim ülkemiz şuan 4.5 g ilede idare eder şahsen benim için hiçbir anlam ifade etmez 5gye geçilse amaçsız bi yatırım olur zaten yeni bir sürü yatirim yaptilar 4.5g için o bile anca oturmaya başladı şu 3-5 gb internetli tarifeleri kaldırsalar 5gye gerek kalmaz ülkede, şahsen ben 5g olup 10gb internet alacağima 4.5 g olup 50gb kotalı internet kullansam daha iyi çoğu insanın hayatını değiştirmiycek bir olay milyar dolarları yine dökücekler belli
bizim ülkemiz şuan 4.5 g ilede idare eder şahsen benim için hiçbir anlam ifade etmez 5gye geçilse amaçsız bi yatırım olur zaten yeni bir sürü yatirim yaptilar ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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husNUKE 1 yıl
Polonya'da yasiyorum, arabadaki bilgi sistemine sim kart aliyim da arabada internetim olsun dedim, telefonumda kullandigim aylik yaklasik 25tl odedigim 6gb internet, sinirsiz konusma ve sms olan hattan alacaktim. Sonra arkadaslarim uyardi, sadece internet icin kullanacagin hatta o kadar para mi vereceksin diye. Bana asagida linkini verdigim urunu tavsiye ettiler. En az 300 gun gecerli 1410gb internet yuklu simkart 155 ziloti (yaklasik 145tl). Hattan iki tane aldim, bir de Cinden 4g wireless modem aldim. Hattin birini wireless modeme taktim, sirt cantasina attim ve biri sifreli, biri sifresiz 2 wireless network olusturdum. Kendim sifreliyi kullaniyorum, digeri de herkese acik, sokakta ucretsiz internet noktasi gibi dolasiyorum.
daqu.pl/...
Polonya'da yasiyorum, arabadaki bilgi sistemine sim kart aliyim da arabada internetim olsun dedim, telefonumda kullandigim aylik yaklasik 25tl odedigim 6gb inte...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
Kaplan261 1 yıl
30 lira gibi bir fiyata 10 gb net hakkı almazsam geçmeyeceğim 5gye 4g bile pişmanlık oldu...
milyarlarca kar açıklıyorsunuz, kotalara bakın, nereye gidiyor bu paralar?
3-5 tane adama gidiyorsa kalsın...
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asabi 1 yıl
Önemli olan kota hız değil artık sınırsız mobil internet paketleri gelmesi şart 1 mbps hız kısıtı olsa razıyım. Ben 100 mbps üstü hızla aylık 2-3 gb kotayı napayım yemişim 5G'sini 4.5G bile gereksiz.
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tzobu 1 yıl
Yemişim 5 inide g sinide adamlar 2 yıldır kötü bakır kablonun bağlanmamamsına ses etmiyorlar...İnanmıyacaksınız ama ALLAH a havale ettim bunları...
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scoopi 1 yıl
Polanya'da adamlar 30 gb interneti 30 tl'ye veriyorsa bizimkiler de isterse verebilir demek ki. Teknoloji ayni teknoloji 4g 3g herneyse. Umariz 5g ile operatorlerin kapasite yetersiz bahaneleri de bosa cikar.
Bu arada operatorler kullanicilarin yuksek hiz soylemleriyle beraber hareket ediyorlar. Kullanicilar hem yuksek hiz hem de bol kotali paket istiyorlar. Oyle bir dunya yok. En azindan simdiki teknolojide yok. Ya bol gb kotali paket dusuk hiz isteyin ya da yuksek hiz dusuk kotali paket. Once biz kullanicilarin ne istegini bilmesi gerek.
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erkaninn59 1 yıl
bizim ülkemiz şuan 4.5 g ilede idare eder şahsen benim için hiçbir anlam ifade etmez 5gye geçilse amaçsız bi yatırım olur zaten yeni bir sürü yatirim yaptilar 4.5g için o bile anca oturmaya başladı şu 3-5 gb internetli tarifeleri kaldırsalar 5gye gerek kalmaz ülkede, şahsen ben 5g olup 10gb internet alacağima 4.5 g olup 50gb kotalı internet kullansam daha iyi çoğu insanın hayatını değiştirmiycek bir olay milyar dolarları yine dökücekler belli
2 Yanıt Yanıtla +7
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CaRviLLE 1 yıl erkaninn59
erkaninn59

bizim ülkemiz şuan 4.5 g ilede idare eder şahsen benim için hiçbir anlam ifade etmez 5gye geçilse amaçsız bi yatırım olur zaten yeni bir sürü yatirim yaptilar 4.5g için o bile anca oturmaya başladı şu 3-5 gb internetli tarifeleri kaldırsalar 5gye gerek kalmaz ülkede, şahsen ben 5g olup 10gb internet alacağima 4.5 g olup 50gb kotalı internet kullansam daha iyi çoğu insanın hayatını değiştirmiycek bir olay milyar dolarları yine dökücekler belli

Merhaba olaya sadece kendi gözünüzden bakmayın 5g ye kesinlikle gerek var ki otonom araçlar için ve sanayi 4.0a geçilip üretimin tamamen robotik sistemlerle yapılabilmesi için 5g şart son kullanıcı olarak benim için de 4g gayet yeterli ulaştırma bakanlığının 4g yi taşralara getirme projesi vardı tüm ülke 4g alt yapısına kavuşacaktı o çalışma da tamamlanırsa gayet güzel olur 3g ve 4g arasında büyük fark var
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sis651 1 yıl erkaninn59
O kadar düşük kotalı İnternet'in sebebi altyapının yetersizliği aslında. 5G'de bir makro baz istasyonunun 20 Gbit kapasitede olması planlanıyor. Bu durumda baz istasyonunun kapsamasındaki 200 kullanıcıya mesela 100 Mbit hız vermek mümkün olacak. Şuanda anca birkaç kişi alabiliyor o hızı. Ayrıca 5G ile küçük hücreler de önem kazanacak. İş yerleri, alışveriş merkezleri, devlet daireleri vs. yoğun nüfus olan her yere küçük baz istasyonları kurulacak ve buradan bina içi kapsama sağlanacak. Bu sayede ana makro baz istasyonundan yük atılmış olacak ve daha fazla kapasite sağlanabilecek. Eldeki frekans ve diğer kaynakların yönetimi daha iyi olacak. Aslında 4G bu konuda çok başarılı değil, 3G ile aynı frekansta neredeyse aynı hızı veriyor; hız avantajı tamamen kullanılan frekansın fazlalığından kaynaklanıyor. 256QAM vs. uygulamalarla verim artmaya başladı anca.
Artan kapasite ile tüm elektronik cihazların şebekeye bağlanabileceği ve birbiri ile haberleşebileceği bir ağ ortaya çıkacak hani. Daha fazla kapasite ihtiyacı oluşacak ki umarım 5G de yeterli gelmiyor bize demeye başlamazlar. Fiber altyapıların uzunluğunun da artmasına çok fazla ihtiyaç var bunlar için. Yoksa 20 Gbit kapasiteyi bir baz istasyonu şuan radyolinkler üzerinden sağlayamıyor bildiğim kadarıyla.
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efem-35 1 yıl
10gb internet paketi 50 tl olur, nasıl olsa 5g lı olacağız
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Kerim5100 1 yıl
Artık burada aldıkları anlık değerlerle zibilyon tane reklam yaparlar :/
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krkmz1666 1 yıl
Daha erken bekleyelim biz direk 5.5g ye geçeriz
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husNUKE 1 yıl
Polonya'da yasiyorum, arabadaki bilgi sistemine sim kart aliyim da arabada internetim olsun dedim, telefonumda kullandigim aylik yaklasik 25tl odedigim 6gb internet, sinirsiz konusma ve sms olan hattan alacaktim. Sonra arkadaslarim uyardi, sadece internet icin kullanacagin hatta o kadar para mi vereceksin diye. Bana asagida linkini verdigim urunu tavsiye ettiler. En az 300 gun gecerli 1410gb internet yuklu simkart 155 ziloti (yaklasik 145tl). Hattan iki tane aldim, bir de Cinden 4g wireless modem aldim. Hattin birini wireless modeme taktim, sirt cantasina attim ve biri sifreli, biri sifresiz 2 wireless network olusturdum. Kendim sifreliyi kullaniyorum, digeri de herkese acik, sokakta ucretsiz internet noktasi gibi dolasiyorum.
daqu.pl/...
1 Yanıt Yanıtla +6
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sis651 1 yıl husNUKE
Burada o işi yapsan muhtemelen hapse tıkarlardı seni. :D Bulunduğum ilçede WiFi hotspot sağlayıcı kullanıyordum, ilçenin yarısında sokaklarda evde kullandığım İnternet'e bağlanabiliyordum; 35 TL 4 Mbit sınırsız. Ancak son zamanlarda direk erişimi kapadılar, evlere koyduklar tekrarlayıcılardan PPPoE bağlantısı yapıyorlar. Sebebini sordum, devlet herkesin trafiğini kaydetmemizi istiyor, tek noktadan olunca yapabiliyoruz bunu; her yerden bağlanınca karıştırıyor işleri, verimli olmuyor dediler. Hani Türkiye'de ücretsiz İnternet dağıtmak bile bir suç durumunda ciddi sıkıntı olabilir.
Polonya'da net paketleri baya iyiymiş. Her tarafa baz istasyonu dikmiş ama adamlar, 4G'den kolay kolay düştüğünü görmedim. Ama bazı operatörler sanırım hala 3G'de değil mi? Geçen yaz denemiştim birinin ücretsiz netini ama 4G'sine denk gelememiştim.
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12 Angry Men 1 yıl
İsterse 10G olsun, önemli olan kotalar.
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Konuşmalan 1 yıl 12 Angry Men
Doğru
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