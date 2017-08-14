Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor

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BTK, 5G'ye en erken geçen ülkelerden biri olma hedefi kapsamında önemli adımlar atıyor. 4G'ye geçişte yaşanan gecikmenin bu defa yaşanmaması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin 5G mobil haberleşme teknolojisine geçişini hızlandırmak için 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalanacak.





5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalanmasıyla 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Üretim Geliştirme (Ür-Ge), test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesini hayata geçirecek.





Üniversiteler, Hastaneler ve Labaratuvar Binaları Test Sahası Olacak

Bu proje kapsamında 5G teknolojilerinin test edilebileceği kurum ve kuruluşlar olarak Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binaları başta olmak üzere çeşitli kamu binalarında haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunulacak, ürün ve uygulamalar geliştirilecek.

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"5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor."

BTK yarın -15 Ağustos- gerçekleştireceği 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde söz konusu protokolü imzalayacak. 5G teknolojisine geçişin olabildiğince erken yapılması ve milli teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili güzel haberler alıyoruz. Yerli teknolojilerin daha gerçekçi test edilmesi adına BTK'nın girişimi firmalara büyük kolaylık sağlayacak.

Uluslararası standartları belirlenen yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G'ye yönelik araştırma ve çalışmalar tüm dünyada hızla devam ederken, 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde tüm dünyada kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı