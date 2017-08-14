Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor

5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü imzalanmasıyla 5G ve ötesi için ihtiyaç duyulan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Üretim Geliştirme (Ür-Ge), test ve denemelerin yapılabileceği açık test sahasının oluşturulma projesini hayata geçirecek.
Üniversiteler, Hastaneler ve Labaratuvar Binaları Test Sahası Olacak
Bu proje kapsamında 5G teknolojilerinin test edilebileceği kurum ve kuruluşlar olarak Bilkent Üniversitesi, ODTÜ, teknoparklar, BTK merkez ve laboratuvar binaları başta olmak üzere çeşitli kamu binalarında haberleşme, şehircilik, ulaştırma, sağlık ve enerji gibi birçok endüstri için çözüm sunulacak, ürün ve uygulamalar geliştirilecek.Ayrıca Bkz. "5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor."
BTK yarın -15 Ağustos- gerçekleştireceği 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde söz konusu protokolü imzalayacak. 5G teknolojisine geçişin olabildiğince erken yapılması ve milli teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili güzel haberler alıyoruz. Yerli teknolojilerin daha gerçekçi test edilmesi adına BTK'nın girişimi firmalara büyük kolaylık sağlayacak.
Anadolu Ajansı Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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