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Unreal Engine 4 ile sanal ortamda oyun geliştirebilirsiniz

Sanal gerçeklik gözlüklerinin oyuncuların dünyasına damga vurmasını bekliyoruz. Bu gözlükler oyun geliştiricilerinin dünyasına da damga vurabilir. Oyun içinde oyun geliştirmeye ne dersiniz?
3 yıl
3,3b
1
2
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Unreal Engine 4 ile sanal ortamda oyun geliştirebilirsiniz

Sanal gerçeklik gözlükleri önümüzdeki yıllarda oyun dünyasının vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Şimdiden birçok geliştirici sanal gerçeklik cihazlarına oyun hazırlamaya başladı bile. Peki bu teknoloji oyun geliştiricilerinin dünyasını nasıl etkileyecek dersiniz?
Epic Games'in popüler oyun motoru Unreal Engine 4'te oyun içinde oyunu tasarlayabilirsiniz. Geliştiriciler VR gözlükleri kullanarak oyunun içine girip çeşitli nesnelerin yerini değiştirebilecek ve bu eşyaların sanal gerçekliği kullanan oyunculara nasıl görüneceklerini doğrudan deneyimleme şansını yakalayacaklar.
Sanal gerçeklik uzmanı ve Moor Insights and Strategy analisti Anshel Sag'in açıklamaları da oyun geliştiricilerinin bu teknolojiyi ne amaçla kullanabileceğini daha iyi açıklıyor: "Bu yeni araç sayesinde geliştiriciler VR için geliştirdikleri oyunlarının önincelemesini doğrudan yapabilecek ve kısa sürede eşyaların oyunculara nasıl bir his verdiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olacaklar. Bir geliştiricinin oyununu bu araçla hazırlayacağını veya bitireceğini düşünmüyorum, ama geliştirme aşamasında oyunlarda küçük değişiklikler yapılabileceğini düşünüyorum."
Aşağıda Epic Games'ten Mike Fricker'ın HT Vive kullanarak oyun içindeki eşyalara nasıl müdahale ederek yerlerini değiştirdiğini görebilirsiniz. Geliştirici Oculus Rift'in kontrolcülerini kullanarak ve bayağı uğraşarak nesnelerin konumunu değiştiriyor. 


http://www.tweaktown.com/news/50181/epic-games-develops-vr-game/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zombisevici 3 yıl
Nasıl 2d ortamından 3d ortamına geçtiysek bu sanal gerçeklik ortamına da alışacağız. Burada tabi ki her zaman olduğu gibi ileriyi görebilenler kazanıyor.
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teramit 3 yıl
Profesyonel kullanıcılar klavye+fare ikilisini daha bi 20 yıl bırakmazlar.Bu kontrolcülerde yalan, nasıl kinect çıktığında oyun dünyasını kasıp kavuracak zannedildiyse bu da onun gibi.Kullanıcılar alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmiyorlar.Unreal Engine her çaptaki geliştirici için büyük nimet tabi.bir sürü insan UE ile oyun geliştirmek istiyor ama pazar belli ve bir sürü güçlü stüdyo var.
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