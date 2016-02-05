Unreal Engine 4 ile sanal ortamda oyun geliştirebilirsiniz

Sanal gerçeklik gözlükleri önümüzdeki yıllarda oyun dünyasının vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Şimdiden birçok geliştirici sanal gerçeklik cihazlarına oyun hazırlamaya başladı bile. Peki bu teknoloji oyun geliştiricilerinin dünyasını nasıl etkileyecek dersiniz?



Epic Games'in popüler oyun motoru Unreal Engine 4'te oyun içinde oyunu tasarlayabilirsiniz. Geliştiriciler VR gözlükleri kullanarak oyunun içine girip çeşitli nesnelerin yerini değiştirebilecek ve bu eşyaların sanal gerçekliği kullanan oyunculara nasıl görüneceklerini doğrudan deneyimleme şansını yakalayacaklar.

Sanal gerçeklik uzmanı ve Moor Insights and Strategy analisti Anshel Sag'in açıklamaları da oyun geliştiricilerinin bu teknolojiyi ne amaçla kullanabileceğini daha iyi açıklıyor: "Bu yeni araç sayesinde geliştiriciler VR için geliştirdikleri oyunlarının önincelemesini doğrudan yapabilecek ve kısa sürede eşyaların oyunculara nasıl bir his verdiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olacaklar. Bir geliştiricinin oyununu bu araçla hazırlayacağını veya bitireceğini düşünmüyorum, ama geliştirme aşamasında oyunlarda küçük değişiklikler yapılabileceğini düşünüyorum."



Aşağıda Epic Games'ten Mike Fricker'ın HT Vive kullanarak oyun içindeki eşyalara nasıl müdahale ederek yerlerini değiştirdiğini görebilirsiniz. Geliştirici Oculus Rift'in kontrolcülerini kullanarak ve bayağı uğraşarak nesnelerin konumunu değiştiriyor.





http://www.tweaktown.com/news/50181/epic-games-develops-vr-game/index.html