Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor

Volkswagen'in Golf modeli için mild hybrid (yarı hibrit) sistemi üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Son gelişmeler bizlere sistemin detaylarını ortaya çıkardı. Golf MHEV prototipini test etme şansı bulan Autocar'ın verdiği bilgilere göre şirket iki ayrı sistem üzerinde çalışıyor.

Klasik bir yarı hibrit model olan Golf MHEV'de Kayışla Entegre Marş Jeneratörüne sahip 1,5 litrelik TSI benzinli motor ve geleneksel 12V akü boyutlarında 48V Lityum-ion batarya yer alırken. Motora tamamen yeni 7-ileri çift kavrama DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Diğer yanda Golf MHEV Plus isimli bir başka model daha geliştirmekte olan Alman üretici, bu modelde ise ön tekerleklere güç veren 35 beygirlik bir elektrik motoruna yer vermiş. İşi ilginç kılan taraf ise bu ikinci motor arka aksa da yerleştirilebiliyor ve bu sayede araca dört tekerden çekiş yeteneği sağlanabiliyor. Önde yer alan içten yanmalı motora göre elektrikli motorun çok daha az güç üretmesi nedeniyle tam olarak AWD sistem olmasa da mühendisler bu çözümün aracın yol tutuşunu olumlu etkileyeceğine inanıyor.

Golf MHEV'nin neredeyse seri üretime hazır bir halde olduğunu belirten Autocar editörleri, aracın Start-Stop sisteminin oldukça kusursuz çalıştığını söylüyor. Golf MHEV Plus için diğerine göre daha çok prototip olarak durduğu bildirilirken, sistemin daha karmaşık olması nedeniyle aracın üretime girmesi için yazılımının daha da geliştirilmesi gerekiyor.

https://www.autocar.co.uk/car-review/volkswagen/golf/first-drives/volkswagen-golf-15-tsi-mhev-prototype-review