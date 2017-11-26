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Volkswagen 2 adet yarı hibrid Golf versiyonu geliştiriyor

Volkswagen en popüler modeli Golf'e iki adet Mild Hybrid (Yarı Hibrit) versiyon hazırlıyor. Versiyonlardan birisinde arkaya konumlandırılan elektrik motoru yer alabilir.
1 yıl
2,2b
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16
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in Golf modeli için mild hybrid (yarı hibrit) sistemi üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Son gelişmeler bizlere sistemin detaylarını ortaya çıkardı. Golf MHEV prototipini test etme şansı bulan Autocar'ın verdiği bilgilere göre şirket iki ayrı sistem üzerinde çalışıyor.
Klasik bir yarı hibrit model olan Golf MHEV'de Kayışla Entegre Marş Jeneratörüne sahip 1,5 litrelik TSI benzinli motor ve geleneksel 12V akü boyutlarında 48V Lityum-ion batarya yer alırken. Motora tamamen yeni 7-ileri çift kavrama DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor.
Diğer yanda Golf MHEV Plus isimli bir başka model daha geliştirmekte olan Alman üretici, bu modelde ise ön tekerleklere güç veren 35 beygirlik bir elektrik motoruna yer vermiş. İşi ilginç kılan taraf ise bu ikinci motor arka aksa da yerleştirilebiliyor ve bu sayede araca dört tekerden çekiş yeteneği sağlanabiliyor. Önde yer alan içten yanmalı motora göre elektrikli motorun çok daha az güç üretmesi nedeniyle tam olarak AWD sistem olmasa da mühendisler bu çözümün aracın yol tutuşunu olumlu etkileyeceğine inanıyor.
Golf MHEV'nin neredeyse seri üretime hazır bir halde olduğunu belirten Autocar editörleri, aracın Start-Stop sisteminin oldukça kusursuz çalıştığını söylüyor. Golf MHEV Plus için diğerine göre daha çok prototip olarak durduğu bildirilirken, sistemin daha karmaşık olması nedeniyle aracın üretime girmesi için yazılımının daha da geliştirilmesi gerekiyor.

https://www.autocar.co.uk/car-review/volkswagen/golf/first-drives/volkswagen-golf-15-tsi-mhev-prototype-review Yorum Yaz
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ozkank 1 yıl en beğenilen
Mild Hybrid'i yarı hibrit yerine hafif hibrit olarak çevirmek daha doğru olur diye düşünüyorum, yarı yakıtlı yarı elektrikli hibrite bir "yarı" daha ekleyince kavramlar karışıyor, söz konusu olan 400V hibriter yerine continental'in 48V lık hafif hibriti...
Mild Hybrid'i yarı hibrit yerine hafif hibrit olarak çevirmek daha doğru olur diye düşünüyorum, yarı yakıtlı yarı elektrikli hibrite bir "yarı" daha ekleyince k...
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cihanair 1 yıl
Sunu gordum keyfim kacti
7-ileri çift kavrama DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor.
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hfguler 1 yıl
"Motora tamamen yeni 7-ileri çift kavrama DSG otomatik şanzıman eşlik ediyor" Acaba kuru kavramanın sonu mu geliyor?
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hard_hacker 1 yıl
Hibrit mi kaldi tam elektrikli uretimi basladi artik hibrit gecen ceyrek yuzyilin icadiydi ve yayilmadan miyadini tamamladi
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haberelectro 1 yıl hard_hacker
hibrid mi kaldı derken hibrid devri şimdi başlıyor.
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mutercim 1 yıl
Hibrit, melez ya da kırma anlamına gelir. Farklı türlerden ortaya çıkan, karışık demektir. Yarı yarıya filan değil yani.
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BatuhanXxX 1 yıl
Hibrit tutmaz. Tutmadıda şuana kadar. Zaten yakıtlı araçların motor maliyeti yüksek iken ayrıca hem yakıt hemde elektrikli sistemi aynı araçta bulundurmak hem maliyetli hemde daha sorunlu olur.
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Zimmerit 1 yıl BatuhanXxX
Diğer ülkelere bakın bir isterseniz tutmuş mu tutmamış mı ?
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Pipisipispis 1 yıl
10 seneye istasyonlardaki şarj fiyatlarını eleştirecez anlaşılan. Son zamanlarda otomobil şirketleri elektrikli araç konusunda bayağı hızlandılar.
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Xagdas 1 yıl
Hibrit zaten yarı-yarıya olan bir şey değil mi?
Tanımlamanız = Yarı "yarı-yarıya" olmuş.
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kadirirdem 1 yıl
Bakalım nasıl olacak ama yapmışken tam elektrikli yapın şunu ya.
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ozkank 1 yıl en beğenilen
Mild Hybrid'i yarı hibrit yerine hafif hibrit olarak çevirmek daha doğru olur diye düşünüyorum, yarı yakıtlı yarı elektrikli hibrite bir "yarı" daha ekleyince kavramlar karışıyor, söz konusu olan 400V hibriter yerine continental'in 48V lık hafif hibriti...
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shadowtr 1 yıl ozkank
Aynen. Habere girerken yarı elektrikli mi yazmak istediler acaba diye düşündüm.
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